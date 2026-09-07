РФ розмістила в Білорусі підрозділи з "Орешніком": у ГУР оцінили загрозу для України

Розвідка не бачить ознак підготовки Мінська до вступу у війну, проте фіксує на його території російські засоби наведення дронів.

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Росія розмістила у Білорусі ракетну бригаду з "Орешніком" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Коротко:

У Білорусі виявили підрозділи 101-ї ракетної бригади РФ

На її озброєнні - ракетний комплекс "Орешнік"

Рівень загрози з цього напрямку наразі низький

відео дня

На території Білорусі розміщені підрозділи 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орешнік". Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко, повідомляє Укрінформ.

Попри це, українська розвідка не фіксує ознак того, що Мінськ готується до безпосереднього залучення у війну проти України. Рівень воєнної загрози з білоруського напрямку в ГУР оцінюють як низький.

Що непокоїть українську розвідку

Найбільше ГУР непокоїть не сама бригада, а обладнання, розміщення якого Мінськ дозволив у себе, - засоби, що обслуговують російські нічні атаки по українських містах.

"Проте нас турбує надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу Shahed на українські цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. Також відзначаємо розміщення на території Білорусі підрозділів 101-ї ракетної бригади ЗС РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орешнік", - розповів Іващенко.

Питання суверенітету Мінська

Начальник ГУР окреслив і другий можливий сценарій: якщо офіційний Мінськ такої згоди на появу російських засобів та підрозділів не давав, це може бути свідченням того, що Білорусь уже не контролює те, що робить Росія на її землі.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Росія посилює тиск на Лукашенка - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Кремль посилює тиск на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою розширення участі Мінська у війні проти України.

Водночас білоруський лідер намагається балансувати між вимогами Москви та збереженням обмеженої автономії. Лукашенко продовжує чинити опір найрадикальнішим вимогам Кремля. Він утримується від прямого залучення білоруської армії до бойових дій проти України та від масової мобілізації громадян Білорусі для участі у війні.

Кордон з Білоруссю та заяви Лукашенка - новини за темою

Як писав раніше Главред, Білорусь розгортає біля села Якимівка в Гомельській області залізничну інфраструктуру, здатну приймати військові ешелони, - це відбувається за кількадесят кілометрів від українського кордону. Про це свідчить проєктна документація, яку отримали білоруські залізничники.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно привітав українців 24 серпня з 35-ю річницею Дня Незалежності України. Відповідне звернення опубліковане на офіційному сайті білоруського диктатора.

У привітанні Лукашенко наголосив, що "історичні долі білоруського та українського народів тісно переплетені".

Нагадаємо, Білорусь почала формувати нову десантно-штурмову бригаду неподалік українського кордону. Підрозділ дислокуватиметься поблизу Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від білорусько-українського кордону.

Про це повідомив командувач сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі Олександр Ільюкеви

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Про персону: Олег Іващенко Олег Іванович Іващенко (9 вересня 1969) - Голова Служби зовнішньої розвідки України, Член Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Член Ради національної безпеки і оборони України (з 29.03.2024), пише Вікіпедія.

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