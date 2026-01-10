Рус
Виявився "пустушкою": експерт пояснив, чому ми не побачимо міць Орешника

Сергій Кущ
10 січня 2026, 23:55
Після останнього удару реальних наслідків, на які могли розраховувати росіяни, не відбулося.
Володимир Путін, Орешник
Володимир Путін, Орешник

Ракетна програма зі створення ракет Орешник, ймовірно, була згорнута, і у РФ залишилася лише невелика кількість вже виготовлених зразків.

В інтерв'ю Главреду авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що бойова частина цієї ракети — це ядерна зброя.

"Конвенційний варіант тут виглядає малоймовірним або взагалі неможливим. У них є макет, але реальної бойової частини немає ні в ядерному, ні в неядерному виконанні. А конвенційна версія фактично неможлива ще й тому, що для цього потрібен серйозний тепловий захист, без якого така ракета просто не зможе виконувати заявлені характеристики, оскільки буде вибухати в космосі через надмірне нагрівання", - пояснив експерт.

Криволап зазначив, що концепція цієї ракети нежиттєздатна, і з цієї причини програма була закрита ще в 2018 році — вона просто не могла нормально працювати.

Рубіж
Рубіж

"Зараз про неї згадали і нібито "використали" тільки з однією метою — залякати цивільне населення. Але, як ми бачимо, завдати реальної військової поразки цією зброєю неможливо. Фактично все, чого вони досягли, — це тимчасове перекриття газу приблизно 400 абонентам в районі удару. І навіть це, за попередньою інформацією, пов'язано не зі знищенням інфраструктури, а з перевіркою газових мереж після сильного удару по ґрунту", — заявив експерт.

Також він підкреслив, що реальних наслідків, на які могли розраховувати росіяни, не відбулося.

"Зате політичні наслідки ми побачимо пізніше. Очевидно, будуть засідання Ради Безпеки ООН, блокування рішень Росією, Китаєм, можливо, і Сполученими Штатами. Тому попереду - серія політичних маневрів і спроб тиску: хто на кого і чим тисне, і хто в результаті сам себе підставив під цей тиск", - підсумував експерт.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше стали відомі подробиці удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності Орешник. Ракета пробила дві плити перекриття і спалила повне зібрання творів Леніна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН після ракетного удару. Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану "Орешник", проти Львівської області.

Як повідомляв Главред, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ударом ворог намагався залякати Захід і посіяти паніку в Україні. РФ використовувала наземні ракетні комплекси.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап – український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

війна в Україні Костянтин Криволап Ракета Орешник
