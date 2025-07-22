Україна може стати новим Афганістаном: Трамп ризикує повторити помилку Байдена - ЗМІ

Війна в Україні триває, і тепер вона спрямована проти президента США.

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Трамп розривається між активнішою участю в конфлікті та збереженням дистанції / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, скрін

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На Трампа може лягти відповідальність за підсумки війни в Україні

Президент США "може серйозно постраждати, якщо Путін переможе"

Президент США Дональд Трамп уже півроку перебуває при владі, але так і не зміг виконати одну зі своїх передвиборчих обіцянок - зупинити війну в Україні. Цей конфлікт ризикує стати для політика таким самим "кейсом" як і Афганістан для його попередника Джо Байдена.

"На перший погляд, втручання США у справи України має мало спільного з двадцятирічною війною в Афганістані, зокрема й тому, що на території Європи немає американських військ. Однак для президента Дональда Трампа є подібності: розв'язання конфлікту виявляється непростим завданням, і що довше це триває, то вищим є ризик того, що він нестиме відповідальність - а можливо, і провину", - пише Bloomberg.

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У статті йдеться про те, що Трамп поставлений перед вибором: активізувати втручання або зберігати дистанцію.

Більш глибоке втягування в конфлікт викликало б гнів прихильників руху "Зробимо Америку знову великою" (MAGA). Але якщо дозволити Росії стабільно зростати і водночас утриматися від додаткової допомоги, це може здатися слабким і викликати звинувачення в тому, що він зробив недостатньо, щоб зупинити російського диктатора Путіна.

"Трамп керує політикою США вже майже півроку, і війна триває, і тепер вона спрямована проти Трампа. Він розуміє, що може серйозно постраждати, якщо Путін переможе при ньому", - заявив Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який нині працює в Атлантичній раді.

Журналісти нагадують, що США не змогли зупинити Талібан, і президента Джо Байдена звинуватили у виведенні американських військ, основу якого Трамп заклав ще у свій перший термін.

США не мають наземних військ в Україні, обмежуючись лише поставками зброї та військової техніки. Трамп усіляко намагається дистанціюватися від російсько-українського конфлікту. Він неодноразово заявляв, що за його правління війна ніколи б не почалася, і давав зрозуміти, що не несе відповідальності за її результат.

Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Однак ще за кілька місяців до переобрання Трампа в листопаді оглядач Washington Post Марк Тіссен попередив республіканців про небезпеку блокування додаткової допомоги Україні.

"Для республіканців настав час вибору: якщо ви не хочете, щоб вас звинуватили в падінні Києва, як Байдена звинувачують у падінні Кабула, відправте військову допомогу Україні", - писав він.

Майже через рік, у лютому цього року, президент Ради з міжнародних відносин Майкл Фроман висловився так само різко, попередивши, що поспішна угода стане "серйозною помилкою".

"Якщо ви думали, що хода талібів на американських "Хаммерах" по Кабулу виглядає не дуже, уявіть собі росіян, які ведуть колону танків "Абрамс" по Харкову", - написав Фроман.

Минулого тижня Трамп оголосив про передачу військової допомоги Києву і дав Путіну 50 днів на те, щоб погодитися на припинення вогню. Інакше на Росію чекають нові санкції.

Проблема для Трампа полягає в тому, що деякі з його найзатятіших прихильників MAGA, стверджують прямо протилежне - що глибше втручання США погубить Трампа.

"Якщо президент Трамп продасть їм [Україні] наступальну зброю, здатну завдати удару глибоко всередині Росії, я не бачу, як уникнути того, щоб це не стало війною Трампа", - заявив прихильник Трампа, активіст, який представляє Республіканську партію, Стів Беннон.

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту й спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

В Інституті вивчення війни вважають, що Глава РФ Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише в разі нищівних поразок російської армії на фронті, що можливі за умови своєчасної та достатньої військової допомоги країн Заходу.

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