Трамп має намір завершити війну в Україні та діятиме "агресивно" - Держдеп

Президент США дотримуватиметься домовленостей із НАТО щодо забезпечення України всім необхідним для оборони.

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Теммі Брюс заявила про плани Трампа закінчити війну / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

Трамп буде реалізувати своє бачення завершення війни

Президент США дотримуватиметься домовленостей із НАТО щодо постачання зброї

Президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретар Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Я думаю, що президент (США Трамп, - ред.) - це людина, яка ухвалюватиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, щоб його бачення завершення цього конфлікту (війни Росії проти України - ред.) було реалізовано", - цитує представницю Держдепу Укрінформ.

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Брюс також зазначила, що наразі Трамп "досить прозоро" висловлює свою оцінку ситуації та проявляє терпіння.

За її словами, президент США дотримуватиметься домовленостей із НАТО щодо забезпечення України всім необхідним для оборони.

Передача Україні ЗРК Patriot - останні новини

Як писав Главред, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про істотне переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Фінансування буде здійснено європейськими державами і НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з систем Patriot не буде доставлена протягом кількох місяців.

15 липня на авіабазі Ендрюс Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot вже вирушили до європейських союзників.

Як пише Reuters, президент США представив лише загальну концепцію постачання систем Patriot в Україну, а не детальний план. Багато союзників США дізналися про план Трампа в режимі реального часу і деякі були розчаровані. Тепер залишилося розібратися, хто саме з партнерів готовий допомогти Києву.

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