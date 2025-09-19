Рус
Україна експортуватиме власну зброю, йдуть наступальні дії ЗСУ - Зеленський

Руслана Заклінська
19 вересня 2025, 19:54
Президент заявив, що протягом двох тижнів буде представлено концепт - три нові експортні платформи.
Україна відкриває керований експорт зброї / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 24 ОМБр імені короля Данила

Ключові тези Зеленського:

  • ЗСУ здійснюють контрнаступальні дії у районах Покровська та Добропілля
  • Україна відкриває керований експорт зброї
  • Україна завдаватиме "діпстрайки" у відповідь на дії Росії

ЗСУ здійснюють активні контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Україна завдаватиме нові глибокі удари у відповідь на дії Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Район Покровська, район Добропілля - саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєві в росіян втрати. Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених", - розповів глава держави.

Зеленський подякував усім підрозділам, які беруть участь у контрнаступі: 79-та та 82-га десантно-штурмові бригади, штурмові підрозділи - 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, а також 14-та бригада Національної гвардії. Окремо президент зазначив, що українські війська продовжують захищати Куп’янськ та райони навколо міста.

"Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія", - наголосив президент.

Експорт української зброї

Зеленський також розповів про плани з керованого експорту української зброї. Завдяки цьому Україна зможе покривати дефіцит бюджету та збільшувати обсяги виробництва сучасної зброї, яку країна наразі не може повністю фінансувати самостійно.

"Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси. Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні", - пояснив він.

Зеленський зазначив, що у профіциті перебувають морські дрони, протитанкова зброя та деякі інші вид зброї. При цьому він наголосив на пріоритетах:

  • Перший пріоритет - фронт і забезпечення українських бригад;
  • Другий - поповнення українських арсеналів;
  • Третій - керований експорт.

"Протягом двох тижнів буде представлений концепт – три нові експортні платформи. Перша платформа – для експорту та взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку", - заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив на необхідності "надійного експортного контролю", щоб технології та озброєння не потрапили до рук Росії або її спільників.

"Багато про це говорили наші українські компанії, компанії-виробники зброї. Багато інтересу у світі до спільних проєктів з Україною для виробництва зброї. Є й чіткий попит на нашу зброю. Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії", - додав глава держави.

Коли закінчиться війна - прогноз експерта

Голова Комітету економістів Андрій Новак вважає, що ресурси Росії стрімко вичерпуються. На його думку, війна триватиме вже не роками, а місяцями.

Він наголошує, що російський бюджет має значний дефіцит, фонд національного "благосостоянія" фактично спустошений, інфляція висока, а більшість підприємств працюють у збиток. Навіть великі компанії змушені скорочувати персонал, урізати робочий день до чотирьох годин та зменшувати зарплати на 20%.

"За таких умов Росія зможе вести війну щонайбільше декілька кварталів. Про роки говорити вже не доводиться", - вважає Новак.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Донеччині триває активна контратака ЗСУ. Українські сили вже звільнили сім населених пунктів і створюють три потенційні "котли" для російських військ на Добропільському напрямку, розповів військовий експерт Сергій Кузан.

Також ЗСУ влаштували засідку армії РФ на Покровському напрямку, змусивши окупантів опинитися в пастці біля Кучерового Яру. Про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський.

Крім цього, на Куп’янському напрямку росіяни накопичують сили біля Радьківки та Голубівки, пошкоджено газопровід і затоплено території. Спроби переправ через Оскіл українські військові зривають артилерією, мінометами та FPV-дронами.

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

