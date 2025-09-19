Звільнили 7 сіл і готують 3 'котли' для РФ: ЗСУ пішли в крутий контрнаступ

Операція Сил оборони не дозволяє російським підрозділам деблокувати свої сили.

https://glavred.net/front/osvobodili-7-sel-i-gotovyat-3-kotla-dlya-rf-vsu-poshli-v-krutoe-kontrnastuplenie-10699556.html Посилання скопійоване

ЗСУ мають шанс на успіх на трьох напрямках / Коллаж: Главред, фото: ОК "Захід", Минобороны РФ

Головне зі слів Кузана:

На Добропільському напрямку росіян чекає оточення

ЗСУ завдають ударів по командних центрах і логістиці

Росіяни перекидають війська із Сумщини, щоб зупинити наступ ЗСУ

На Донеччині тривають активні дії Сил оборони. Захисники України вже звільнили сім населених пунктів, створюючи для ворога серйозні труднощі. Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Він наголосив, що саме на Добропільському напрямку зараз відбувається найбільша контратакувальна операція. За його словами, для окупантів готуються три потенційні "котли", де їхні сили можуть опинитися в оточенні.

відео дня

"Звичайно, ми не побачимо результатів найближчими днями, але протягом наступних тижнів або, можливо, місяців ми спостерігатимемо проблеми у російських військ. Вони будуть змушені на цей напрямок перекидати свої найкращі штурмові підрозділи, зокрема десантно-штурмові війська та підрозділи морської піхоти",– сказав він в ефірі 24 Каналу.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Кузан зауважив, що операція українських військових триває вже другий місяць і не дає можливості росіянам вивести свої підрозділи з оточення.

Щоб стабілізувати становище біля Добропілля, окупанти, ймовірно, перекидатимуть додаткові сили із Сумського напрямку.

Втрати противника вже значні: понад тисяча військових знищено, близько сотні здалися в полон. Співвідношення втрат на цьому напрямку складає п’ять до одного на користь ЗСУ.

Кузан відзначив, що українські штурмовики діють дуже професійно та обережно, максимально зберігаючи особовий склад. Водночас у росіян виникли труднощі з оперативним перекиданням резервів. Це пов’язано з ударами ЗСУ по командних пунктах і логістичних об’єктах. Також знищено 15 ворожих вагонів із пальним, що ще більше ускладнює їхнє постачання.

Яка ситуація на фронті - що відомо

Останнім часом, як писав Главред, армія РФ намагається просуватися до обласного центру. Для цього ворог активно застосовує фронтову авіацію та важку артилерію, повністю знищуючи українські позиції та населені пункти.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що заява Путіна про 700 тисяч військових на фронті є частиною стратегії. Вона спрямована на демонстрацію чисельної переваги над ЗСУ.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що біля Куп'янська російські військові намагалися непомітно проникнути в місто через газопровід. Українські сили оборони завдали повторного удару по цьому об'єкту.

Більше важливих новин:

Про персону: Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред