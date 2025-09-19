Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Стратегічна ціль ворога: військові показали відео з центру Куп'янська

Віталій Кірсанов
19 вересня 2025, 12:39
942
Спроби переправ через річку Оскіл на човнах здебільшого завершуються для окупантів невдачею.
ЗСУ проводять контрдиверсійні заходи в Куп'янську
ЗСУ проводять контрдиверсійні заходи в Куп'янську / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У Куп'янську пошкоджено газопровід, а низку територій затоплено
  • ЗСУ проводять контрдиверсійні заходи

На Куп'янському напрямку бойова обстановка залишається напруженою. Куп'янськ є стратегічною ціллю для російських окупантів, які накопичують сили поблизу Радьківки та Голубівки. Пошкоджено газопровід, а низку територій затоплено. Про це повідомляє 10 армійський корпус ЗСУ.

Спроби переправ через річку Оскіл на човнах здебільшого завершуються для окупантів невдачею. Ці операції зводять нанівець українська артилерія, міномети та FPV-дрони. Ворог діє малими групами піхоти, часто в цивільному одязі, що є черговим порушенням законів війни.

відео дня

ЗСУ проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують противника в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про хаотичну організацію бойових дій у росіян.

"Не дивлячись на пропаганду і "кольорові карти", те, що ворог називає контрольованим, - зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їхній "повний контроль" - передчасно", - йдеться в повідомленні.

У місті досі є місцеві жителі, і це заважає українським захисникам вести бойові дії, пояснив представник 10 АК ЗСУ. На відео, оприлюдненому військовими, бачимо розвалені будинки в Куп'янську, підірвані машини, повалені стовпи.

Що відомо про бої в Куп'янську - думка військового

Як писав Главред, росіяни не здатні повністю окупувати Куп'янськ у короткостроковій перспективі. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Громадського радіо". Він додав, що роботи з оборони міста ведуться напружено і посилено.

"На моє переконання, у короткостроковій перспективі ворог не має можливості окупувати повною мірою Куп'янськ", - сказав командир.

За його словами, диверсійно-розвідувальні групи виконують два завдання, перше з яких - політичне. Росіяни маскуються під цивільних, пробираються до впізнаваних локацій у Куп'янську, розгортають російський прапор і дають можливість дрону зняти кадри для створення фейкового враження нібито контролю міста.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагалися проникнути до Куп'янська через газотранспортну трубу, однак українські сили оборони знову завдали по ній удару. Про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що бої в місті залишаються надзвичайно важкими.

На Покровському напрямку Донецької області бойові дії тривають уже понад рік. Ситуація ускладнюється тим, що російська армія поступово послаблює ЗСУ, встановивши контроль над усіма шляхами постачання і створивши "зону знищення" за допомогою дронів, пише Sky News.

Водночас інформація про нібито просування військ РФ до центру Куп'янська не відповідає дійсності. Це спростував представник ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Купянск Куп'янський напрямок Куп'янськ-Вузловий Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Путін веде РФ до прірви": відомо, хто може організувати палацовий переворот

"Путін веде РФ до прірви": відомо, хто може організувати палацовий переворот

14:03Світ
До 1000 атак на день: окупанти збільшать удари по Україні - Умєров

До 1000 атак на день: окупанти збільшать удари по Україні - Умєров

13:44Україна
"Зайшли в пастку": ЗСУ готують "котел" для окупантів на Покровському напрямку

"Зайшли в пастку": ЗСУ готують "котел" для окупантів на Покровському напрямку

12:56Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

Приносять мудрість із минулих життів: у які дати народилися люди зі старою душею

Приносять мудрість із минулих життів: у які дати народилися люди зі старою душею

Чи правда, що на Воздвиження ховаються змії - священник ​розставив крапки над "і"

Чи правда, що на Воздвиження ховаються змії - священник ​розставив крапки над "і"

Останні новини

14:03

"Путін веде РФ до прірви": відомо, хто може організувати палацовий переворот

14:01

Неймовірна смачна риба в клярі: рецепт простіше простого

13:51

Скоро буде не по кишені: стратегічний продукт різко підскочив в ціні на 35%

13:44

До 1000 атак на день: окупанти збільшать удари по Україні - Умєров

13:40

12 років якісної медіаосвіти: 1+1 media school відзначає День народження новини компанії

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
13:29

Яка тварина захована на малюнку: тільки одиниці вгадають за 5 секунд

13:27

Моніка Беллуччі та Тім Бертон раптово розійшлись - деталі

13:13

Шикарний вафельний торт по-новому: готується фантастично швидкоВідео

12:58

В Україні переглянуть прожитковий мінімум: що пообіцяли в уряді

Реклама
12:56

"Зайшли в пастку": ЗСУ готують "котел" для окупантів на Покровському напрямку

12:54

"Незручні" числа: які дати народження "притягують" критику й заздрість

12:42

Чому кусаються мухи: насправді лише одиниці з людей знають точну причинуВідео

12:39

Стратегічна ціль ворога: військові показали відео з центру Куп'янськаВідео

12:29

Путін виграє Третю світову: чим небезпечний провал Заходу - The Hill

12:25

Креатив скінчився: Ані Лорак спалилася на плагіаті відомої української співачкиВідео

12:24

Його боялися і поважали: яким був наймогутніший мольфар в УкраїніВідео

12:15

Історії незламних українців, які сильніші за травми: телеканал 2+2 покаже документальний фільм "Країна-кіборг"

12:07

"Я як сирота": що сталося з мамою Катерини Бужинської в Криму

11:54

Українцям нарахують пенсію у 26 тис. грн: що відомо про нові правила для виплат

11:53

Кремль змусять: ЗМІ з'ясували, що РФ заплатить Україні сотні мільярдів репарацій

Реклама
11:46

Зміни до бюджету - питання часу: Марченко допустив збільшення витрат на оборону

11:36

Україну накриє похолодання: українцям видали важливе попередження

11:18

"Політика удава": експерт пояснив, як Пекін використовує МосквуВідео

11:17

"Міні Алла і Макс": як змінилися діти Пугачової та Галкіна

11:01

Мріяв 9 років: Вірастюк уперше показав усіх п'ятьох синів

10:49

Чекає поразки: Китай хоче повернути історичні території, підконтрольні РФ

10:48

Чому 20 вересня не можна голосно сміятися і веселитися: яке церковне свято

10:40

Китайський гороскоп на завтра 20 вересня: Півням - конфлікти, Собакам - безнадійність

10:37

Гороскоп Таро на завтра 20 вересня: Овен - фінансова удача, Діва - очікування

10:28

Будуть грози і температура +28 градусів: у яких областях України різко зміниться погода

10:17

"Боже борони": Кіркоров поскаржився на дітей, яких забрав із Дубая

10:17

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

10:10

"Успішний рейд": українські спецпризначенці знищили в морі техніку ворога

10:08

Вимушене зізнання: Харчишин розповів про стосунки з Яніною Соколовою

10:06

"Не дуже добра історія": ISW розкрили правду про ситуацію на ключовому напрямку

09:29

Відставка Козака - це інформаційна пастка КремляПогляд

09:22

Навіщо Путін заявив про 700 тисяч військових на фронті: ISW розкрили задум РФ

09:21

Після нічної атаки РФ у Києві знайшли нерозірваний дрон

09:21

Що робити з свяченою водою, якій багато років: священник відповівВідео

09:20

"Ворог України": Насті Каменських світить новий статус після скандалу

Реклама
09:01

В автокатастрофі загинув молодий американський актор

09:00

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакВідео

08:51

Мінус логістичний хаб: ССО України накрили базу 810-ї бригади морпіхів РФВідео

08:40

Повернення Запорізької АЕС під контроль України: Кремлю поставили ультиматум

08:18

"Це не жорстоко": у Нідерландах змінять умови для біженців з України

07:40

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

07:10

Чим відрізняються два кур’єри: лише найрозумніші дадуть відповідь за 18 секунд

06:53

РФ готує нові атаки: у Брянській області побудували базу для "шахедів"

06:10

Сумна реакція НАТО на дрони РФ у Польщі: що буде даліПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дітей на зупинці за 29 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти