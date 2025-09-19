Стратегічна ціль ворога: військові показали відео з центру Куп'янська

Спроби переправ через річку Оскіл на човнах здебільшого завершуються для окупантів невдачею.

ЗСУ проводять контрдиверсійні заходи в Куп'янську / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У Куп'янську пошкоджено газопровід, а низку територій затоплено

ЗСУ проводять контрдиверсійні заходи

На Куп'янському напрямку бойова обстановка залишається напруженою. Куп'янськ є стратегічною ціллю для російських окупантів, які накопичують сили поблизу Радьківки та Голубівки. Пошкоджено газопровід, а низку територій затоплено. Про це повідомляє 10 армійський корпус ЗСУ.

Спроби переправ через річку Оскіл на човнах здебільшого завершуються для окупантів невдачею. Ці операції зводять нанівець українська артилерія, міномети та FPV-дрони. Ворог діє малими групами піхоти, часто в цивільному одязі, що є черговим порушенням законів війни.

ЗСУ проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують противника в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про хаотичну організацію бойових дій у росіян.

"Не дивлячись на пропаганду і "кольорові карти", те, що ворог називає контрольованим, - зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їхній "повний контроль" - передчасно", - йдеться в повідомленні.

У місті досі є місцеві жителі, і це заважає українським захисникам вести бойові дії, пояснив представник 10 АК ЗСУ. На відео, оприлюдненому військовими, бачимо розвалені будинки в Куп'янську, підірвані машини, повалені стовпи.

Що відомо про бої в Куп'янську - думка військового

Як писав Главред, росіяни не здатні повністю окупувати Куп'янськ у короткостроковій перспективі. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Громадського радіо". Він додав, що роботи з оборони міста ведуться напружено і посилено.

"На моє переконання, у короткостроковій перспективі ворог не має можливості окупувати повною мірою Куп'янськ", - сказав командир.

За його словами, диверсійно-розвідувальні групи виконують два завдання, перше з яких - політичне. Росіяни маскуються під цивільних, пробираються до впізнаваних локацій у Куп'янську, розгортають російський прапор і дають можливість дрону зняти кадри для створення фейкового враження нібито контролю міста.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагалися проникнути до Куп'янська через газотранспортну трубу, однак українські сили оборони знову завдали по ній удару. Про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що бої в місті залишаються надзвичайно важкими.

На Покровському напрямку Донецької області бойові дії тривають уже понад рік. Ситуація ускладнюється тим, що російська армія поступово послаблює ЗСУ, встановивши контроль над усіма шляхами постачання і створивши "зону знищення" за допомогою дронів, пише Sky News.

Водночас інформація про нібито просування військ РФ до центру Куп'янська не відповідає дійсності. Це спростував представник ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський.

