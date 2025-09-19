'Зайшли в пастку': ЗСУ готують 'котел' для окупантів на Покровському напрямку

Відомо, що ЗСУ завдають ударів у районах Никанорівки та Маяка.

Просування ЗСУ на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Головне:

Окупанти потрапили у пастку на Покровському напрямку

Росіяни опинилися в найгіршому становищі біля Кучерового Яру

ЗСУ намагаються розрізати Добропільський виступ на частини

Армія країни-агресора Росії потрапила у засідку на Покровському напрямку, яку влаштували ЗСУ. Контрнаступ українських військових триває. Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в ефірі 24 Каналу

За його словами, росіяни мали можливість відступити раніше, однак отримали наказ залишатися на позиціях. У результаті вони опинилися в найгіршому становищі біля Кучерового Яру.

"Росіяни справді зайшли в пастку там, де вони пробили вгору з Півдня Добропільський виступ. Я вже багато разів казав, що наші сили намагаються розрізати Добропільський виступ на частини. І їм це вдається. У верхній частині виступу, в районі Кучерового Яру, тривають надзвичайно запеклі бої", - наголосив він.

Бєльський додав, що росіянам перекидають підкріплення, боєприпаси, їжу та інше за допомогою дронів. Безпілотники прилітають і скидають вантажі в чорних пакетах.

Речник ОСУВ "Дніпро" також розповів, що ЗСУ завдають ударів у районах Никанорівки та Маяка.

"Нещодавно 225-й окремий штурмовий полк звільнив Панківку і зараз намагається перерізати логістику противника. Тобто можливе формування другого, умовного "котла". І нижче наші б’ють – там найважче. Це умовна лінія Разіне – Новоторецьке. Теж намагаються розрізати основу Добропільського виступу. Але не будемо поки забігати наперед. Там нашим дуже важко. Дуже їм докучають ворожі безпілотники", - підсумував він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Цілі РФ на Покровському напрямку

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов вважає, що Покровський напрямок важливий для росіян навіть не з військової, а з політичної складової.

За його словами, вихід до адміністративних кордонів з Дніпропетровською областю буде використаний як елемент військово-політичного тиску на українське керівництво у вигляді погрози масштабування театру бойових дій.

"Саме на Покровському і Костянтинівському напрямках росіяни намагаються створити оперативне оточення Сил оборони України. Тому що Покровськ та Костянтинівка – великі промислові міста", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, 10 армійський корпус ЗСУ розповідав, що на Куп'янському напрямку бойова обстановка залишається напруженою. Куп'янськ є стратегічною ціллю для російських окупантів, які накопичують сили поблизу Радьківки та Голубівки. Пошкоджено газопровід, а низку територій затоплено.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин говорив, що російські війська активізували наступальні дії на Запорізькому напрямку, намагаючись захопити населені пункти Кам'янське та Плавні, щоб просунутися далі й вийти на підступи до Запоріжжя.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллеса" Юрій Федоренко заявив, що ворог хоче за будь-яку ціну прорватися до Купʼянська. Спершу противник використовував газову трубу для проникнення в місто, проте ЗСУ підірвали цю "переправу". Тепер росіяни на човнах та плотах через річку Оскіл намагаються прориватися.

Читайте також:

Про джерело: ОСУВ "Дніпро" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

