Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ зірвали "великий наступ": чому окупанти змушені перекидати еліту на Донбас

Руслан Іваненко
3 вересня 2025, 19:09
218
Тимочко пояснює, що надмірне залучення сил змусило окупантів вичерпати ресурс і призупинити наступ.
армия рф
ЗСУ системно відвойовують території по всій лінії фронту, знижуючи наступальний потенціал російської армії / Колаж: Главред, фото: flickr

Читайте в матеріалі:

  • Чому РФ перекидає війська з інших напрямків
  • Де саме ЗСУ звільнили території
  • Які труднощі зараз має армія окупантів

Окупанти перекидають елітні підрозділи з Сумської області на Донеччину, де зараз у них виникли серйозні проблеми. Українські захисники звільнили населений пункт Удачне поблизу Покровська. Про це в ефірі "24 Каналу" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Мета Росії та проблеми на фронті

За його словами, однією з головних цілей російського військового керівництва у 2024 році було захоплення всієї Донецької області. Досягти цього противнику не вдалося, тож завдання збереглося і на 2025 рік. Водночас через надмірну інтенсивність боїв російська армія зіштовхнулася з істотними труднощами.

відео дня

"Росіяни, аби виконати завдання командування – якомога швидше окупувати Донеччину, залучали для штурмів надто багато своїх військових потужностей. Це призвело до того, що вони завчасно вичерпали свій ресурс. Тому ми бачимо, що російська армія була змушена на деяких напрямках, попри хорошу погоду, призупинити наступ, аби перегрупувати та доукомплектувати війська", – пояснив Тимочко.

Втрати окупантів є відчутними, адже на окремих напрямках Сили оборони України системно повертають контроль над власними територіями.

"Ми можемо говорити, що наступальний імпульс противника, який закладався до початку дощів, вичерпався швидше. Так, вони зараз перегруповуються та підтягують резерви, але цю роботу точно планували проводити в умовний листопад – грудень (2025 року – ред.)", – додав він.

Наступальні плани окупантів

На думку голови Ради резервістів, до початку сезону дощів російські війська намагатимуться активізувати наступальні дії на ділянках фронту, де вже тривають бої. Їхня мета – не допустити подальшого просування українських військових.

Оцінка експерта

Раптова поява начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова на телебаченні сама по собі є нетиповою та викликає увагу аналітиків. За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, така публічність свідчить про серйозні проблеми російської армії.

"Стратегічна наступальна операція Росії на Сході зазнала фіаско. Фактично протягом п’яти місяців ворог не може прорвати українську оборону. На окремих ділянках фронту є вклинення, але прориву немає. Росія змушена кидати додаткові сили, де вони зазнають втрат", – пояснив Лакійчук.

Експерт підкреслює, що поява Герасимова в ефірі може бути сигналом про необхідність підтримки морального та стратегічного авторитету серед військових, адже поточні результати операції значно відстають від планів.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Військовий, заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар сказав, що бійцям вдалося поліпшити оборону фронту на Покровському напрямку і зараз там ситуація краща, ніж була місяць тому.

Крім того, Сили оборони України відкинули підрозділи армії країни-агресора Росії поблизу Товстого на Донеччині, але окупанти мають просування на декількох ділянках області.

Читайте також:

Про персону: Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумська область Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ви побачите, що щось відбудеться": Трамп зробив гучну заяву щодо війни в Україні

"Ви побачите, що щось відбудеться": Трамп зробив гучну заяву щодо війни в Україні

19:56Війна
ЗСУ зірвали "великий наступ": чому окупанти змушені перекидати еліту на Донбас

ЗСУ зірвали "великий наступ": чому окупанти змушені перекидати еліту на Донбас

19:09Фронт
Переговори між Україною та Росією у Москві - у Зеленського зробили важливу заяву

Переговори між Україною та Росією у Москві - у Зеленського зробили важливу заяву

19:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

Останні новини

20:35

"Чорний список" авто - експерти назвали найпроблемніші моделі 2025 року

20:28

Чотири знаки зодіаку-жінки, які домінують у стосунках

20:22

"Незабутній день": зіркова стрибунка хрестила новонароджену доньку

20:17

Простий дідовський метод: садівниця розповіла, як зберегти моркву свіжою до весниВідео

19:56

"Ви побачите, що щось відбудеться": Трамп зробив гучну заяву щодо війни в УкраїніВідео

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
19:46

Підписано перший кодекс мовлення органів співрегулювання: документ набув чинності

19:13

Трамп віддав терміновий наказ Пентагону після заяви про змову РФ з Китаєм - Геґсет

19:10

Як Путін видав свої страхиПогляд

19:09

ЗСУ зірвали "великий наступ": чому окупанти змушені перекидати еліту на Донбас

Реклама
19:06

Переговори між Україною та Росією у Москві - у Зеленського зробили важливу заяву

18:43

Розлучений Даніель Салем показав нову дівчину: "Був мужик і немає мужика"

18:29

Українська гривна – не гроші: історик розкрив факт, який змінює всеВідео

18:03

Зривається на дитину: Маша Єфросиніна зізналась у труднощах з вихованням сина

17:55

Найменша донька Усиків затьмарила батьків

17:47

Тодоренко зробила зізнання про невиліковну хворобу

17:40

Зеленський розкрив основний сценарій Росії у війні - чого чекати українцям взимку

17:37

Долар та євро полетіли вгору: українців чекає новий курс валют 4 вересня

17:36

Путін звернувся до Зеленського з пропозицією і розкрив свій "план закінчення війни"

17:31

Дженніфер Еністон розкрила свій неймовірний секрет красивого (не)старіння

16:59

"Хто дасть гарантії": Зеленський емоційно розповів про ідею виходу ЗСУ з ДонбасуВідео

Реклама
16:47

Дуже смачна вечеря за 20 хвилин: рецепт лінивих пельменів без ліпки

16:35

Москва зробила вибір: Зеленський назвав головний сценарій Росії у війні

16:35

"Хотіла їй вклепати": відома акторка ледь не побила фанатку "русского мира"

16:23

Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин розмріялися про безсмертя - розмову випадково записалиВідео

16:17

Порошенко влаштував танці на кістках під час прощання з Андрієм Парубієм, – політолог

16:10

"У нього є два завдання": навіщо Кремль "воскресив" Януковича і до чого тут ТрампВідео

16:09

Таких цін давно не було: в Україні різко зросла вартість популярного продукту

15:28

Скандал в сім'ї Путіна: ЗМІ оприлюднили таємницю особистого життя диктатора

15:25

Успіх на Донеччині: ЗСУ вдалося знищити позиції та відкинути росіян, деталі

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 вересня: Овнам - відпустити, щоб отримати, Раку - мудрість

14:42

Як вивести мох на бруківці: простий засіб із кухні врятує ваш двір

14:38

Національний відбір на Євробачення-2026: новий продюсер зробив серйозну заяву

14:35

Стануть справжньою проблемою: які номерні знаки авто водіям варто змінити

14:08

У чому чоловіки найбільше бояться зізнатися дружинам: психологи назвали 11 речей

14:08

Талони на бензин лише початок: удари ЗСУ стануть катастрофою для росіян

14:04

"Ах, какая женщина": гурт Фрістайл заспівав легендарний хіт українською мовоюВідео

13:32

Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

13:13

Підозри "кіберу" СБУ від НАБУ – продовження атак на людей та структури, які борються з ворогом, – експерт

13:09

Від "смішної" ціни округлюються очі: в Україні впав у ціні важливий продукт

13:05

Повернення старих трендів і зухвалі акценти: фешн-гуру назвали наймодніше взуття 2025 року

Реклама
12:46

Їстівний та дуже корисний: в Україні росте рідкісний деревний грибВідео

12:46

"Змову проти США ніхто не влаштовував": у Кремлі зухвало відповіли Трампу

12:41

США можуть переконати Китай підтримати заморозку війни в Україні - аналітик

12:36

Дивом вцілів: страшне падіння відомого українського співака шокувало мережуВідео

12:27

"Це знову взаємно": Олександра Кучеренко зробила гучну заяву

12:26

Чому кіт краде їжу зі столу: така поведінка може бути небезпечною ознакою

11:50

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

11:48

Як відмовитися від подарунка і не мати грубого вигляду: правила етикету

11:47

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

11:41

Українцям почали приходити платіжки за газ на понад 60 000 гривень: яка причина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти