ЗСУ зірвали "великий наступ": чому окупанти змушені перекидати еліту на Донбас

Тимочко пояснює, що надмірне залучення сил змусило окупантів вичерпати ресурс і призупинити наступ.

ЗСУ системно відвойовують території по всій лінії фронту, знижуючи наступальний потенціал російської армії / Колаж: Главред, фото: flickr

Чому РФ перекидає війська з інших напрямків

Де саме ЗСУ звільнили території

Які труднощі зараз має армія окупантів

Окупанти перекидають елітні підрозділи з Сумської області на Донеччину, де зараз у них виникли серйозні проблеми. Українські захисники звільнили населений пункт Удачне поблизу Покровська. Про це в ефірі "24 Каналу" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Мета Росії та проблеми на фронті

За його словами, однією з головних цілей російського військового керівництва у 2024 році було захоплення всієї Донецької області. Досягти цього противнику не вдалося, тож завдання збереглося і на 2025 рік. Водночас через надмірну інтенсивність боїв російська армія зіштовхнулася з істотними труднощами.

"Росіяни, аби виконати завдання командування – якомога швидше окупувати Донеччину, залучали для штурмів надто багато своїх військових потужностей. Це призвело до того, що вони завчасно вичерпали свій ресурс. Тому ми бачимо, що російська армія була змушена на деяких напрямках, попри хорошу погоду, призупинити наступ, аби перегрупувати та доукомплектувати війська", – пояснив Тимочко.

Втрати окупантів є відчутними, адже на окремих напрямках Сили оборони України системно повертають контроль над власними територіями.

"Ми можемо говорити, що наступальний імпульс противника, який закладався до початку дощів, вичерпався швидше. Так, вони зараз перегруповуються та підтягують резерви, але цю роботу точно планували проводити в умовний листопад – грудень (2025 року – ред.)", – додав він.

Наступальні плани окупантів

На думку голови Ради резервістів, до початку сезону дощів російські війська намагатимуться активізувати наступальні дії на ділянках фронту, де вже тривають бої. Їхня мета – не допустити подальшого просування українських військових.

Оцінка експерта

Раптова поява начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова на телебаченні сама по собі є нетиповою та викликає увагу аналітиків. За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, така публічність свідчить про серйозні проблеми російської армії.

"Стратегічна наступальна операція Росії на Сході зазнала фіаско. Фактично протягом п’яти місяців ворог не може прорвати українську оборону. На окремих ділянках фронту є вклинення, але прориву немає. Росія змушена кидати додаткові сили, де вони зазнають втрат", – пояснив Лакійчук.

Експерт підкреслює, що поява Герасимова в ефірі може бути сигналом про необхідність підтримки морального та стратегічного авторитету серед військових, адже поточні результати операції значно відстають від планів.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Військовий, заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар сказав, що бійцям вдалося поліпшити оборону фронту на Покровському напрямку і зараз там ситуація краща, ніж була місяць тому.

Крім того, Сили оборони України відкинули підрозділи армії країни-агресора Росії поблизу Товстого на Донеччині, але окупанти мають просування на декількох ділянках області.

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

