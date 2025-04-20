Путін дістав 'ядерну карту': відомо, чи перейдуть в РФ від погроз до дій

Китай попередив Путіна про те, що поріг застосування ядерної зброї не повинен бути перейдений.

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Чи застосує Путін ядерну зброю проти України / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Головне із заяви експерта:

Ядерні погрози Росії звучали і раніше

Застосування ядерної зброї дасть тактичний ефект, а не стратегічний

Основним стримуючим фактором для Кремля є позиція Китаю

У звіті директора Нацрозвідки США, опублікованому 25 березня, йдеться про те, що російський диктатор Володимир Путін може застосувати ядерну зброю проти України, оскільки не може досягти швидких та рішучих перемог. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар припустив, чи піде Кремль на такий крок.

За його словами, ця тема не нова, бо такі погрози звучали і в 2022, і в 2023, і трохи тихіше в 2024 роках, коли в Кремлі вважали, що вони ось-ось дотиснуть Україну та досягнуть цілей "СВО".

"Зараз Москва знову дістала "ядерну карту", і це вписується в ту концепцію ядерної ескалації, яку кілька років тому описав Караганов - про 20 ступенів ядерної ескалації, але так, щоб у результаті ядерного удару не призвести, однак створити враження, що він станеться", - сказав він на чаті в Главред.

Гончар підкреслив, що застосування тактичної ядерної зброї дасть тактичний ефект, а не стратегічний.

"Попередня американська адміністрація брала до уваги ядерний ризик. А в розумінні адміністрації Трампа та Кремля ці погрози можуть передусім створити додатковий тиск на Україну. І, як ми бачимо, останні заяви спецпредставника Трампа просто лежать у руслі російських наративів: мовляв, Україна має прийняти "реальність", передати під контроль Росії чотири області, які вже внесли до конституції РФ. Тому й витягли цю карту ядерного шантажу", - наголошує експерт.

Він також додав, що позиція США, звичайно, важлива, але основним стримуючим фактором для Кремля є позиція Китаю, який недвозначно попередив Путіна про те, що поріг застосування ядерної зброї не повинен бути перейдений.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

"Росія зберігає свою живучість, насамперед економічно, тільки завдяки Китаю. Тому Кремль не може ігнорувати китайську позицію у цьому випадку. Він може ігнорувати американську позицію, грати з американцями, але з китайцями так не пограєш. Тому акти ядерно-політичного залякування з боку Росії знову матимуть місце, але до реального застосування справа не дійде. Це не так просто, як здається на перший погляд. Це зовсім не так, як комусь здається, що достатньо натиснути на червону кнопку, і все, ракети полетять. Ні, це так не працює", - підсумував Гончар.

Дивіться відео, в якому Михайло Гончар розповів, як зниження цін на нафту вдарить по Росії:

Ядерна зброя - що відомо

Як повідомляв Главред, після запропонованого Україною і США 30-денного перемир'я Росія і Білорусь опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі двох диктаторів. У документі вони поскаржилися на нібито конфронтаційну політику НАТО і ЄС і знову пригрозили світу ядерною війною.

Раніше лідер Росії Володимир Путін подав до Держдуми договір про гарантії безпеки між Росією та Білоруссю для ратифікації. Документ передбачає, зокрема, можливість застосування ядерної зброї в разі загрози суверенітету обох країн.

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив про бажання провести переговори з Францією і Великою Британією щодо спільного використання їхньої ядерної зброї.

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Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

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