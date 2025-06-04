Ядерна загроза: в ЦПД сказали, кому дійсно зашкодять 'страшилки' Путіна

Сам факт погроз може вдарити по самій Росії.

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Нові ядерні погрози Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви голови ЦПД:

Розмови про ядерну загрозу на Заході вигідні тільки РФ

Це пропаганда страху для досягнення цілей без війни

Не варто підживлювати ворожу інформаційну кампанію

Розмови про ядерну загрозу на Заході вигідні лише країні-агресору Росії, бо вони є частиною її пропаганди страху. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Зараз всі розмови про ядерну загрозу на Заході в медіа вигідні тільки Росії. Бо ядерні страшилки - це частина пропаганди страху, якою вони завжди лякали західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни", - наголосив він. відео дня

За його словами, основна мета таких наративів — викликати паніку.

Він також додав, що навіть сам факт погроз може вдарити по самій Росії.

"Завжди треба пам’ятати: навіть теоретичне бажання застосувати ядерну зброю зашкодить самій Росії набагато більше. Бо проти цього — весь світ. А Росія досі тримається лише на енергоресурсах, які в неї ще купують", - зауважив Коваленко.

Голова ЦПД закликав не підживлювати ворожу інформаційну кампанію.

"Не варто допомагати росіянам у пропаганді страху з ядеркою — заради трафіку в медіа. Спокійніше", - підсумував він.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерні погрози - що відомо

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони Великої Британії зауважило, що нещодавні заяви російського диктатора Володимира Путіна про ймовірність застосування ядерної зброї у війні проти України є продовженням усталеної тактики залякування.

Раніше, Дмитро Медведєв вибухнув ядерними погрозами на адресу Фінляндії та Швеції, які вступили до НАТО після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Крім того, у звіті директора Нацрозвідки США, опублікованому 25 березня, йдеться про те, що російський диктатор Володимир Путін може застосувати ядерну зброю проти України, оскільки не може досягти швидких та рішучих перемог.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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