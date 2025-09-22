Росія вийшла з мораторію щодо ядерної зброї: який ультиматум Путін поставив США

Путін погрожує рішучою військово відповіддю на нібито нові загрози, включно з відмовою від одностороннього мораторію на розгортання наземних ракет.

Який ультиматум Путін поставив США щодо ядерної зброї / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Путін скаржиться на знищення системи російсько-американських угод

Росія вийшла з мораторію на розгортання наземних ракет середньої і меншої дальності

Глава Кремля звернувся до США з вимогою

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін знову вирішив погрожувати країнам колективного Заходу питання ядерної зброї. Відповідні заяви він зробив під час наради з Радбезом РФ, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Путін скаржиться на "розхитану" стабільність у світі

Путін заявив, що стратегічна стабільність у світі нібито поступово руйнується під впливом низки негативних чинників, які посилюють уже наявні ризики та створюють нові загрози глобального масштабу.

"В результаті раніше зроблених країнами Заходу досить руйнівних кроків було істотно підірвано фундамент конструктивних відносин і практичної взаємодії між державами, що володіють ядерною зброєю. Виявилися розхитаними основи для введення діалогу у відповідних двосторонніх і багатосторонніх форматах", - сказав Путін, який віддав наказ на повномасштабне вторгнення до України в 2022 році.

Путін погрожує розгортанням ядерних ракет

Кремлівський диктатор нарікає, що крок за кроком була фактично знищена система радянсько-американських і російсько-американських угод щодо контролю над ядерними та стратегічними оборонними озброєннями. На його думку, ця система слугувала стримувальним механізмом у відносинах двох держав із найбільшими ядерними арсеналами й водночас зміцнювала міжнародну безпеку загалом. При цьому він підкреслив, що причини та можливі наслідки такого розвитку подій уже неодноразово обговорювалися.

"Підкреслю, і в цьому ні у кого не повинно бути сумніву, Росія в змозі відповісти на будь-які існуючі і нові загрози. Відповісти не на словах, а шляхом застосування військово-технічних заходів. Прикладом тому є наше рішення про відмову від одностороннього мораторію на розгортання наземних ракет середньої і меншої дальності. Це був вимушений крок, продиктований необхідністю адекватно реагувати на програми з розміщення в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні аналогічних озброєнь американського та іншого західного виробництва, що прямо загрожує безпеці Росії. Наші плани щодо зміцнення обороноздатності країни будуються з урахуванням мінливої ситуації у світі, реалізуються в повному обсязі і своєчасно. Ми впевнені в надійності та ефективності наших національних сил стримування", - погрожує військовий злочинець.

Путін про продовження договору про скорочення стратегічних наступальних потенціалів

Також російський диктатор наголосив, що Кремль начебто не прагне до подальшого загострення та розгортання гонки озброєнь. Він нагадав, що останнім вагомим дипломатичним кроком у цій сфері стало підписання в 2010 році договору між Росією та США про стратегічні наступальні озброєння.Однак, за його словами, через нібито "ворожу політику" адміністрації Байдена, яка, як стверджується, зруйнувала основи цього документа, його повне виконання було зупинено у 2023 році.

"Термін дії ДСНВ закінчується 5 лютого 2026 року, що означає швидке зникнення останньої міжнародної угоди про прямі обмеження на ракетно-ядерні потенціали… Тому Росія готова після 5 лютого 2026 року продовжити протягом одного року дотримуватися центральних кількісних обмежень за договором про СНО. Надалі на основі аналізу ситуації нами буде прийнято певне рішення про подальше збереження зазначених добровільних самообмежень", - вказує російський диктатор.

/ Інфографіка: Главред

Путін звернувся до США з ультиматумом

Воєнний злочинець Путін заявив, що повна відмова від цієї угоди була б помилковим і рішенням, яке, на його переконання, негативно вплинуло б на реалізацію завдань договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Він додав, що такий підхід може бути життєздатним лише за умови, що Сполучені Штати також дотримуватимуться аналогічної позиції та утримаються від кроків, здатних порушити існуючий баланс сил стримування.

Дивіться відео заяв Путіна:

/ Фото: скріншот

Як відреагували в Україні на погрози Путіна

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Путін намагається займатись пропагандою страху.

"Нічого нового росіяни не придумали. Замість миру - пошук ескалації у всьому. Це лікується виключно силовими методами", - написав він у Telegram.

Яка ціль погроз Путіна - думка експерта

Як писав Главред, єдиний важіль впливу, яким Путін може налякати Захід — це перспектива війни в Європі, насамперед ядерної. Ще у своєму першому зверненні після початку вторгнення він попередив, що будь-яка спроба завадити Росії матиме серйозні наслідки. Відтоді він постійно повертається до цієї теми, розповів колишній російський дипломат Борис Бондарєв, який відкрито засудив війну.

"Щойно щось починає загрожувати просуванню російських військ в Україні - нові поставки озброєнь, перехід горезвісних "червоних ліній", навіть просто відступ російських військ із якихось позицій - одразу ж з'являються його "клоуни", які починають лякати світ заявами про радіоактивний пил, про те, що "весь світ буде в труху", тощо.

За словами Бондарєва, восени 2022 року президент США Джо Байден справді серйозно побоювався, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Саме на цьому Путін і продовжує грати. Водночас дипломат наголосив, що страх перед ядерною ескалацією для західних лідерів — не стільки щирий, скільки зручний. Він слугує поясненням їхньої недостатньо рішучої підтримки України, адже, мовляв, допомога надається, але "не так".

Ядерні погрози РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія заявляє про нібито "колосальні загрози" з боку Заходу, що начебто змушує її оновлювати ядерний арсенал. Про це повідомив глава держкорпорації "Росатом" Олексій Ліхачов.

Державний секретар США Марко Рубіо жорстко відповів на ядерні погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Він наголосив, що такі заяви не мають реальної сили, адже Росія не здатна протистояти навіть європейським країнам, не кажучи про США.

Як підкреслив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, розмови Кремля про ядерну загрозу вигідні лише самій Росії, бо є елементом її стратегії залякування.

Інші новини:

Що відомо про договір щодо скорочення стратегічних наступальних потенціалів (ДСНП) Договір між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією про скорочення стратегічних наступальних потенціалів (ДСНП) - договір про скорочення стратегічних озброєнь між Сполученими Штатами та Росією, який діяв з червня 2003 року до лютого 2011 року, коли його замінив новий договір СНО, повідомляє Вікіпедія. На той час ДСНП позиціонувався як "важливий елемент нових стратегічних відносин" між двома країнами, причому обидві сторони домовилися обмежити свій ядерний арсенал до 1700–2200 боєголовок, розгорнутих в бойовому режимі. Він був підписаний у Москві 24 травня 2002 року. Після ратифікації Сенатом США та Державною Думою договір СОРТ набув чинності 1 червня 2003 року. Він би втратив чинність 31 грудня 2012 року, якби його не замінив новий договір СНП. Кожна зі сторін могла вийти з договору, попередивши про це іншу сторону за три місяці.

