Розрив у боновому загородженні: оборона Кримського мосту руйнується на очах

Розрив у загородженні помітили на супутникових знімках.

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Розрив загородження на Кримському мосту / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/Crimeanwind

Коротко:

Бонове загородження біля Керченського мосту пошкоджене

Загородження було викинуте на берег в Керчі

Причина розриву поки невідома

У тимчасово окупованому Криму пошкоджено бонове загородження біля Керченського мосту. Кілька бочок, з яких російські військові виготовляють оборонні споруди, помітили на березі моря в Керчі. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер".

Зазначається, що ще з травня минулого року російські військові почали будувати оборонні споруди навколо Керченського мосту. У жовтні захист мосту посилили плавучими боновими спорудами.

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Однак, 12 січня в боновому загородженні, яке встановлене вздовж мосту, помітили розрив з боку Чорного моря. Повідомляється, що 11 січня ланцюг був цілісним.

Розрив у загородженні помітили на супутникових знімках. "Кримський вітер" також опублікував фото, на яких видно кілька бочок з бонових загороджень, що були викинуті на берег в Керчі під час шторму.

"Бочки лежать на пляжі на Аршинцевській косі, їх ніхто не прибирає. Раніше місцеве населення розбирало їх і забирало собі метал", – йдеться в повідомленні.

Причина розриву в боновому загородженні Керченського мосту поки що невідома.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що шторми на Чорному морі восени і взимку спільно з ударами Сил оборони України по Криму і Керченському мосту дали свої плоди. У росіян з'явилися проблеми із загородженнями і "захистом" путінської естакади. Ситуація створює "вікно можливостей" для ЗСУ.

Водночас, речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук заявив, що російські загарбники намагаються використати будь-яку можливість для відновлення споруд біля Керченського мосту, які були пошкоджені внаслідок штормів.

Крім того, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що щонайменше 3 основні види бойових частин необхідні для того, аби зруйнувати Кримський міст.

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Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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