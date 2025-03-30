Чи можуть нові ракети Нептун знищити Кримський міст: названо цікавий нюанс

Для знищення Кримського мосту потрібна значна кількість ракет із бетонобійною бойовою частиною, зазначив аналітик.

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Названо тип ракет, які можуть знищити Кримський міст / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, rnbo.gov.ua

Про що сказав Коваленко:

Для ударів по Кримському мосту потрібні ракети з бетонобійною бойовою частиною

Наразі немає інформації чи розробляються такі бойові частини для ракет "Нептун"

Доцільніше завдавати ударів по російських НПЗ, щоб ускладнити логістику Р Ф

Для ураження Кримського мосту недостатньо дронів, які застосовуються для знищення окремих об’єктів у Криму та РФ. Потрібні ракети з бетонобійними бойовими частинами, такі як деякі модифікації ATACMS і Taurus, яких Україна поки що не отримала. Про це в чаті на Главреді повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:

Він зауважив, що наразі невідомо, чи розробляються такі бойові частини для української ПКР Р-360 "Нептун", оскільки інформації про новий тип цих ракет обмаль. Однак для знищення Кримського мосту потрібна значна кількість крилатих або балістичних ракет зі спеціальними бетонобійними боєголовками.

"Дронами ми можемо покошмарити Кримський міст. Але який ефект? Набагато ефективніше не кошмарити Кримський міст, не маючи жодного коефіцієнта корисної дії, а бити по російських НПЗ, які горітимуть кілька днів або навіть тижнів поспіль, що морально-психологічно впливатиме на росіян, тішитиме нас, а, окрім того, матиме ще й практичний ефект", - вказує аналітик.

Коваленко також підкреслив, що удари по НПЗ та нафтобазах суттєво ускладнюють логістику ворога. Навіть якщо резервуари з пальним не загоряються, а лише перебувають поруч із вогнищем, їхній вміст стає непридатним для використання. Таким чином, удари по таких об’єктах мають значний практичний ефект.

Що відомо про ракети Нептун / Інфографіка: Главред

"А Кримський міст чекає ракет. Саме ракет", - резюмував він.

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом кількох днів українські безпілотні системи, керовані Головним управлінням розвідки Міноборони України, завдавали ударів по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Цілями атак стали російські радіолокаційні станції, комплекси протиповітряної оборони, морські судна та навіть вертоліт. 21 березня ГУР оприлюднило відео спецоперації, що підтверджує ці удари.

Зокрема, розвідники вразили вертоліт, корабель "Федір Урюпін" і понад десять РЛС. За даними ГУР від 19 березня, російські системи протиповітряної оборони не змогли ефективно протидіяти точним ударам українських сил.

Крім того, в ніч на 26 лютого окупований Крим зазнав масованої атаки ударних безпілотників. Вибухи пролунали в різних районах півострова, а російська ППО намагалася відбити атаку. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер" та призначений Кремлем "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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