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Командувач ВМС зробив заяву про новий удар по Кримському мосту

Андрій Ганчук
8 березня 2025, 20:51
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Кримський міст все-таки буде зруйновано, сподівається Олексій Неїжпапа.
Неїжпапа, Нептун, Кримський міст
Росіяни розуміють, що ми обговорюємо третю операцію по Кримському мосту - Неїжпапа / Колаж: Главред, фото: ВМС ЗСУ, РНБО, соцмережі

Головне із заяви Неїжпапи:

  • Йде активне обговорення ще однієї операції по Кримському мосту
  • Попередні удари по "мосту Путіна" були ефективними
  • ЗСУ модернізували свої морські дрони

Україна працює над тим, щоб знову атакувати Кримський міст. Є надія, що естакада все-таки буде зруйнована. Про це заявив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.

В інтерв'ю The Guardian він нагадав, що два попередні удари призвели до пошкодження мосту, після чого окупанти більше не можуть використовувати залізничне полотно для пересування важких вагонів.

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"Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: "Бог любить трійцю", - каже Неїжпапа.

Також він додав, що ворожим силам вдалося розробити "досить ефективні" механізми, спрямовані на протидію морським дронам ЗСУ. Проте після цього Сили оборони перетворили такі дрони на швидкісні атакувальні платформи з FPV-дронамі та зенітними системами для збивання вертольотів на борту.

Командувач ВМС зробив заяву про новий удар по Кримському мосту
Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - новини за темою:

Як повідомляв Главред, ворог хоче відновити споруди біля Кримського мосту. Представник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук, заявив, що окупанти масово насичують об'єкт системами протиповітряної оборони.

Оборона Кримського мосту руйнується на очах, повідомляла моніторингова група Кримський вітер. Бонові загородження біля естакади, якими росіяни укріплюють об'єкт, пошкоджені через шторми.

Наприкінці лютого окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. У різних районах півострова прогриміли вибухи. Біля мису Тарханкут було оголошено повітряну тривогу через можливу атаку безекіпажних катерів.

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Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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