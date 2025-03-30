Перемир'я в Україні стане критичним ударом для економіки РФ - WSJ

Виплати сім'ям російських солдатів, які воюють в Україні, підвищили добробут деяких найбідніших районів країни.

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Економічне зростання РФ залежить від війни в Україні / колаж: Главред, фото: defence-ua.com, pexels.com

Що написано в статті The Wall Street Journal:

Військові витрати допомогли російській економіці не зруйнуватися

Росії необхідно продовжувати вливати гроші у свій оборонний сектор

Зберегти нинішній рівень військових витрат у мирний час буде непросто

Протягом усієї війни в Україні величезні державні витрати на військові потреби підтримували російське виробництво і приглушували вплив західних санкцій. У результаті російська економіка стала залежати від війни в плані робочих місць, зарплат і зростання. Тож відмова від цього військового підживлення після досягнення мирної угоди являє собою економічний ризик для Кремля, пише The Wall Street Journal.

Військові витрати в поєднанні зі стійким потоком доходів від експорту нафти допомогли російській економіці не зруйнуватися після вторгнення Росії в Україну. Більшість економістів прогнозували довгий і глибокий економічний спад у Росії, але натомість ВВП країни впав лише на 1,4% того року і зріс на 4,1% у 2023 і 2024 роках, згідно з офіційною статистикою. Однак якщо мир буде укладено, то будь-яке подальше скорочення військових витрат Росії, найімовірніше, залишить у фінансах Кремля вирву, яку буде важко заповнити, зазначають економісти.

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Так, за оцінками Хелі Сімоли, старшого економіста Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії, щонайменше 40% економічного зростання Росії торік було безпосередньо зумовлене виробництвом, пов'язаним із війною, не враховуючи побічного ефекту від зростання споживання, спричиненого підвищенням зарплат і виплат, пов'язаних із війною.

Крім того, виплати сім'ям російських солдатів, які воюють в Україні, підвищили добробут деяких найбідніших районів країни. Припинення такого стимулювання призведе до зниження внутрішнього споживання, кажуть економісти.

"Якщо Кремль хоче уникнути економічного колапсу, йому доведеться продовжувати витрачати кошти на нинішньому рівні ще довго після закінчення війни. Якщо військові витрати будуть скорочені, це призведе до втрати робочих місць і загального розчарування в багатьох російських регіонах", - говорить Яніс Клюге, експерт з Росії з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

Водночас, зазначає WSJ, російська економіка безумовно виграє від завершення війни, завдяки потенційному скасуванню деяких санкцій, поліпшенню торговельних відносин і підвищенню довіри бізнесу.

Росії також необхідно продовжувати вливати гроші у свій оборонний сектор, щоб відновити боєздатність після значних втрат в Україні. Це, на думку деяких аналітиків, може забезпечити економічну "м'яку посадку" після будь-якого завершення війни.

"Президенту Росії Володимиру Путіну потрібно буде поповнити арсенали, що означає, що військові витрати залишаться високими протягом кількох років після війни. Мирний договір стане ще одним шоком для економіки, але шоком керованим", - каже колишній співробітник російського центрального банку Олександра Прокопенко.

Однак зберегти нинішній рівень військових витрат у мирний час буде непросто. Цього року федеральний бюджет виділяє на оборону 13,5 трильйона рублів, або близько 160 мільярдів доларів, або понад 6% ВВП, що можна порівняти з піковими показниками радянської епохи. Протягом усієї війни Росія мала дефіцит бюджету, а дві третини ліквідних активів її Фонду національного добробуту були витрачені після вторгнення в Україну. Підприємствам, які витратили час і гроші на перехід до військової економіки, також потрібен час, щоб перебудуватися на мирний лад.

Як йдеться в аналітичній записці Capital Economics, зниження рівня витрат може призвести до уповільнення зростання або навіть рецесії в Росії в найближчій перспективі.

Переговори щодо припинення вогню - останні новини

Як повідомляв раніше Главред, президент України Володимир Зеленський сказав, чому не веде прямі переговори з Путіним. Президент України заявив, що блокування переговорів з Росією є виключно через позицію Путіна.

Раніше повідомлялося, що РФ звертатиметься до ООН щодо територій України - дипломат попередив про загрозу. Росія може звернутися до Радбезу ООН про визнання тимчасово окупованих територій України своїми, якщо переговорний процес не зміниться, зазначив Чалий.

В ОП і Білому домі різко відповіли на заяву Путіна про Україну. Російський диктатор захотів, щоб в Україні було запроваджено "тимчасове управління під егідою ООН".

Нагадаємо, Зеленський оцінив можливість переговорів із господарем Кремля. Володимир Путін знаходить причини, щоб не закінчувати війну, наголосив Володимир Зеленський.

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