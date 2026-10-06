Сотні дронів атакували Москву: горить найбільша нафтобаза регіону

Мер Москви Собянін повідомив про 105 збитих дронів, які наближалися до столиці, але офіційно мовчить про удар по ключовому паливному вузлу Московської області.

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ЛПДС Володарська - пожежа на нафтобазі поблизу Москви після нальоту / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

Понад 650 дронів атакували Московський регіон

Горить ЛПДС "Володарська" - найбільша нафтобаза під Москвою

Горять щонайменше два резервуари

Офіційних даних про удар по об'єкту немає

У ніч на 6 жовтня Московська область зазнала наймасовішої за останній час атаки безпілотників - у бік регіону рухалися щонайменше 650 дронів, понад сотня з них летіла на столицю РФ. У результаті нальоту спалахнула найбільша нафтобаза Московської області - лінійна виробничо-диспетчерська станція "Володарська", повідомляє Astra.

Офіційна версія російської влади зводиться виключно до роботи протиповітряної оборони, без згадок про інфраструктурні об’єкти, пожежі чи постраждалих.

відео дня

"У період з 20:30 5 жовтня до п’ятої ранку 6 жовтня у бік Московської області летіли 650 БПЛА. Більшу частину з них знищено силами ППО на далеких рубежах. 105 безпілотників знищено під час підльоту до Москви", - заявив мер столиці РФ Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

За словами Собяніна, у місті зафіксували лише "падіння уламків", а руйнувань чи інших наслідків нібито не сталося.

Горить паливний вузол, який забезпечує аеропорти Москви

OSINT-канали ще на світанку зафіксували масштабне загоряння в селі Константиново Раменського міського округу. Аналітик Astra локалізував відео каналу Supernova+ і встановив, що джерело вогню знаходиться на території згаданого нафтового об’єкта.

"Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС) "Володарська" (найбільша нафтобаза та диспетчерський пункт магістральних нафтопродуктів у Московському регіоні РФ, поблизу селища Володарського, села Константиново)", - пишуть аналітики.

Станом на 05:30 вогонь загасити не вдалося, повідомляє Exilevova+. Очевидці розповідають, що горять щонайменше два резервуари, тоді як офіційних даних про удар по цьому об’єкту на момент публікації не було.

ЛПДС "Володарська" / Фото: Exilenova+

ЛПДС "Володарська" / Фото: Exilenova+

Що відомо про ЛПДС "Володарська"

Значення станції виходить далеко за межі одного району. Вона входить до складу ВАТ "АК "Транснефтепродукт" і дозволяє окремо зберігати та прокачувати трубопроводами автобензин, авіаційне та дизельне паливо, а річний товарообіг сягає 3 млн тонн нафтопродуктів.

Сировина надходить сюди з Московського та Рязанського НПЗ, а розгалужена мережа продуктопроводів з’єднує станцію безпосередньо з Внуково, Домодєдово та Шереметьєво.

Раніше про напади на ЛДПС "Володарську" не повідомлялося.

Горить ЛПДС "Володарська" / Фото: Exilenova+

ППО влучила у багатоповерхівку під Кремлем

Паралельно з офіційними звітами про "успішну" роботу засобів ураження в мережі з’явилися свідчення протилежного ефекту. За даними моніторингових каналів, у підмосковних Котельниках російська протиповітряна оборона фактично обстріляла житловий багатоповерховий будинок - дрон скерували в будівлю за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Про кількість постраждалих у Котельниках російська сторона не повідомляла, як і про причини пожежі в Константиново.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Удари вглиб Росії - новини

Як писав Главред, у ніч на 2 жовтня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Волгограді видно заграву від пожежі в районі НПЗ та ВАТ "Каустік". Також було гучно в Самарі.

26 вересня дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Загорівся Ільський НПЗ. Місцева влада підтвердила наліт безпілотників.

У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.

В ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.

У ніч на 20 вересня дрони Сил оборони України атакували територію країни-агресора Росії. Активна робота російської ППО фіксувалася в багатьох регіонах Росії: у Московській області та Москві, Ростовській, Орловській, Воронезькій, Волгоградській, Тульській, Рязанській, Калузькій областях, а також у Краснодарському краї та республіці Адигея. Українські війська атакували найбільший нафтопереробний завод Москви в Капотні. На місці виникла масштабна пожежа з кількома осередками загоряння.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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