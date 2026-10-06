Сотні дронів атакували Москву: горить найбільша нафтобаза регіону

Коротко:
- Понад 650 дронів атакували Московський регіон
- Горить ЛПДС "Володарська" - найбільша нафтобаза під Москвою
- Горять щонайменше два резервуари
- Офіційних даних про удар по об'єкту немає
У ніч на 6 жовтня Московська область зазнала наймасовішої за останній час атаки безпілотників - у бік регіону рухалися щонайменше 650 дронів, понад сотня з них летіла на столицю РФ. У результаті нальоту спалахнула найбільша нафтобаза Московської області - лінійна виробничо-диспетчерська станція "Володарська", повідомляє Astra.
Офіційна версія російської влади зводиться виключно до роботи протиповітряної оборони, без згадок про інфраструктурні об’єкти, пожежі чи постраждалих.
"У період з 20:30 5 жовтня до п’ятої ранку 6 жовтня у бік Московської області летіли 650 БПЛА. Більшу частину з них знищено силами ППО на далеких рубежах. 105 безпілотників знищено під час підльоту до Москви", - заявив мер столиці РФ Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.
За словами Собяніна, у місті зафіксували лише "падіння уламків", а руйнувань чи інших наслідків нібито не сталося.
Горить паливний вузол, який забезпечує аеропорти Москви
OSINT-канали ще на світанку зафіксували масштабне загоряння в селі Константиново Раменського міського округу. Аналітик Astra локалізував відео каналу Supernova+ і встановив, що джерело вогню знаходиться на території згаданого нафтового об’єкта.
"Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС) "Володарська" (найбільша нафтобаза та диспетчерський пункт магістральних нафтопродуктів у Московському регіоні РФ, поблизу селища Володарського, села Константиново)", - пишуть аналітики.
Станом на 05:30 вогонь загасити не вдалося, повідомляє Exilevova+. Очевидці розповідають, що горять щонайменше два резервуари, тоді як офіційних даних про удар по цьому об’єкту на момент публікації не було.
Що відомо про ЛПДС "Володарська"
Значення станції виходить далеко за межі одного району. Вона входить до складу ВАТ "АК "Транснефтепродукт" і дозволяє окремо зберігати та прокачувати трубопроводами автобензин, авіаційне та дизельне паливо, а річний товарообіг сягає 3 млн тонн нафтопродуктів.
Сировина надходить сюди з Московського та Рязанського НПЗ, а розгалужена мережа продуктопроводів з’єднує станцію безпосередньо з Внуково, Домодєдово та Шереметьєво.
Раніше про напади на ЛДПС "Володарську" не повідомлялося.
ППО влучила у багатоповерхівку під Кремлем
Паралельно з офіційними звітами про "успішну" роботу засобів ураження в мережі з’явилися свідчення протилежного ефекту. За даними моніторингових каналів, у підмосковних Котельниках російська протиповітряна оборона фактично обстріляла житловий багатоповерховий будинок - дрон скерували в будівлю за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
Про кількість постраждалих у Котельниках російська сторона не повідомляла, як і про причини пожежі в Константиново.
Удари вглиб Росії - новини
Як писав Главред, у ніч на 2 жовтня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Волгограді видно заграву від пожежі в районі НПЗ та ВАТ "Каустік". Також було гучно в Самарі.
26 вересня дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Загорівся Ільський НПЗ. Місцева влада підтвердила наліт безпілотників.
У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.
В ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.
У ніч на 20 вересня дрони Сил оборони України атакували територію країни-агресора Росії. Активна робота російської ППО фіксувалася в багатьох регіонах Росії: у Московській області та Москві, Ростовській, Орловській, Воронезькій, Волгоградській, Тульській, Рязанській, Калузькій областях, а також у Краснодарському краї та республіці Адигея. Українські війська атакували найбільший нафтопереробний завод Москви в Капотні. На місці виникла масштабна пожежа з кількома осередками загоряння.
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Про джерело: Astra
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