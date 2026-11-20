Українські військові завдали ударів по російській протиповітряній обороні, логістичних об’єктах і системі управління безпілотниками.

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ЗСУ знищили ворожі ЗРГК "Панцир-С2" / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

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На Брянщині уражено російський ЗРГК "Панцир-С2"

Біля Селидового уражено пункт управління БпЛА окупантів

На Луганщині та Запоріжжі уражено склади й військову техніку РФ

Сили оборони України 9 листопада та в ніч на 20 листопада завдали серії ударів по військових об’єктах російської армії на кількох напрямках.

Серед уражених цілей – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2", склади матеріально-технічних засобів і пункт управління безпілотниками.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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"На Брянщині уражено ЗРГК "Панцир-С2". Цей комплекс прикривав російські об'єкти від українських дронів і ракет. Тепер у цій системі захисту з'явилася ще одна прогалина", - йдеться в повідомленні.

Панцир-с1 / Інфографіка: Главред

Також у районі Селидового Донецької області під удар потрапив пункт управління БпЛА противника. Звідти окупанти наводили дрони на позиції українських воїнів та на мирні міста.

Крім того, Сили оборони уразили тилову логістику окупантів. У районах Рубіжного та Лисичанська Луганської області пошкоджено склади матеріально-технічних засобів підрозділів російської армії.

Ще однією ціллю стало місце зосередження озброєння та військової техніки російських військ у районі Бердянська Запорізької області. Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України", - наголосили у відомстві.

Чи змінять удари вглиб Росії хід війни

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду зазначив, що на російський терор Україна має відповідати ударами по території ворога.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії", - наголосив він.

Говорячи про розвиток далекобійних можливостей, комбат звернув увагу на темп, з яким Сили оборони нарощують дальність ударів.

"Ми швидко розвиваємося у сфері БПЛА та нарощуємо удари вглиб: в новинах можна побачити, як Сили оборони кожні 2-3 тижні перевершують рекорди щодо далекобійності", - пояснив "Лука".

За його прогнозом, згодом до безпілотників долучаться й українські ракети, що дасть змогу завдавати комбінованих ударів.

"Якщо продовжимо працювати у такому темпі, до безпілотників доєднаються й нові вітчизняні ракети. І тоді ми зможемо запропонувати росіянам комбіновані удари у відповідь", - зазначив військовий.

Водночас він підкреслив принципову різницю між цілями сторін.

"Причому на відміну від противника, який тероризує цивільне населення, ми б'ємо по об'єктах інфраструктури та вибиваємо логістику", - підсумував комбат.

Нептун / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Главред писав, що 17 листопада та в ніч на 18 листопада ЗСУ уразили автомобільний міст через Сіверський Донець на Луганщині, атакували ремонтну базу російських військ на Курщині та пошкодили три військово-транспортні літаки РФ. Один із літаків Іл-76 отримав дуже значні пошкодження, усі три повітряні судна тимчасово виведені з ладу.

Нагадаємо, раніше оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив масовану нічну атаку дронів на Сіверський район Краснодара 18 листопада. Уламки дронів спричинили пожежі на двох підприємствах і пошкодження будівель у населених пунктах. За повідомленням оперативного штабу, поранено чотирьох осіб.

Інститут вивчення війни повідомив про наслідки удару по Кримському мосту та ризики для судноплавства. Аналітики зазначили, що пошкодження мосту може заблокувати прохід великих суден через Керченську протоку. Опубліковані 17 листопада знімки з геолокацією показали обвал прольоту і падіння металевої конструкції у воду.

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