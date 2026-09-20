Дрони долетіли до Москви та області: вирують масштабні пожежі, є влучання

Для мешканців російської столиці та Підмосков'я ніч була неспокійною.

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У росіян виникли чималі проблеми через українську атаку / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Коротко:

Дрони масовано атакували Москву та область

Внаслідок атаки є влучання щонайменше на трьох локаціях

На Московському НПЗ уражена щонайменше одна установка

У ніч на 20 вересня дрони Сил оборони України атакували територію країни-агресора Росії. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його даними, активну роботу російської ППО фіксували у багатьох регіонах Росії: Московській області і Москві, Ростовській, Орловській, Воронезькій, Волгоградській, Тульській, Рязанській, Калузькій областях, а також у Краснодарському краї та республіці Адигея.

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Що уразили дрони

Українські війська атакували найбільший НПЗ Москви у Капотні. На місці виникла масштабна пожежа з кількома осередками займання.

Наслідки атаки на Москву та область / фото: t.me/andriyshTime

"Капотня, Московський НПЗ. Уражено установку АВТ-6", - стверджує Андрющенко.

Московський НПЗ / Інфографіка: Главред

Відео наслідків української атаки на Москву та область можна переглянути у нашому Telegram-каналі за посиланням.

Також під ударом опинилися ТЕЦ-22 у Люберцях та склади у Соф'їно Московської області. За попередньою інформацією моніторингових каналів, уражені склади використовувалося російською компанією "Современные Складские Технологии".

Наслідки атаки на Москву та область / фото: t.me/andriyshTime

Як Україна може посилити удари по РФ

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Україна готує нові способи тиску на Росію, зокрема удари по її енергетичному сектору.

До кінця 2026 року українська сторона може почати застосовувати власну балістичну зброю по території РФ. Також українські військові, ймовірно, можуть розширити застосування наших крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони 17 вересня у Брянській області знищили дронами FP-1 пускову установку С-400, якою Росія обстрілювала Київ.

Напередодні, у ніч на 17 вересня, українські військові уразили Ярославський НПЗ, а також Служба безпеки України відпрацювала по військовому аеродрому у Ростові.

Раніше, у ніч проти 14 вересня, в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БпЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі й моніторингові канали.

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Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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