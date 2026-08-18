Дрони атакували Москву: закрито аеропорти, горить склад Ozon, видно стовпи чорного диму

Нічна атака БПЛА викликала паніку в Підмосков’ї.

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Москву та її околиці атакували дрони / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

Москва та Підмосков'я зазнали масованої атаки дронів

Собянін заявив про збиття 180 БПЛА з 620, що летіли на регіон

Ракети ППО влучили у багатоповерхівку, зафіксовано пожежу на Ozon

У ніч на 18 серпня в Москві та Московській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Дрони атакували столицю РФ та Підмосков’я. З’явилися відео з прольотом дронів.

У мережі пишуть про пожежу в житловому багатоповерховому будинку. Також повідомлялося, що було атаковано Московський НПЗ та OZON. За даними моніторів, атака на НПЗ не підтвердилася.

відео дня

Як повідомляє моніторинговий канал Exilenova+, у передмісті Москви російська протиповітряна оборона "відпрацювала" по житловому багатоповерховому будинку.

"Поки ви спите, московські ППОшники вже підпалили багатоповерхівку", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Підмосков’ї / Фото: Exilenova+

Кадри роботи московської ППО / Фото: Exilenova+

У мережі з’явилися кадри нічної атаки. На відеороликах чути звуки прольоту безпілотників у небі та вибухи, а також видно загоряння на верхніх поверхах житлового будинку. Місцевий мешканець розповідає про влучання в будинок у Люберцях.

Дивіться відео - Наслідки атаки дронів у Підмосков’ї:

"Приліт", ймовірно, був у ЖК "Дюна". Поруч розташований Московський НПЗ.

ЖК "Дюна" / Фото: t.me/exilenova_plus

Монітори повідомляли про "приліт" на НПЗ, однак ця інформація не підтвердилася.

Наслідки атаки дронів / t.me/exilenova_plus

Монітори Supernova також повідомляють про те, що нібито було атаковано російський маркетплейс Ozon.

"Ozon. Купавна, видно два місця загоряння на складі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - у Московській області атаковано Ozon:

Атаку дронів на Москву підтвердив мер міста Сергій Собянін. Близько 02:30 він повідомив, що ППО нібито збила спочатку 6 дронів, які летіли на столицю РФ, а протягом наступної години ще 17 безпілотників.

Ще через деякий час Собянін написав, що ППО знищила 40 дронів на околицях Москви. За його словами, внаслідок цього сталося "падіння уламків", на місця виїхали оперативні служби.

Крім того, російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляли про вибухи в місті Кубінка Московської області. Повідомляється, що нібито українські військові направили близько 400 дронів у бік РФ цієї ночі, однак офіційних коментарів з цього приводу поки що немає.

"У період з учорашнього вечора до 5:00 ранку сьогодні в бік Московської області летіли 620 БПЛА, з них 180 безпілотників знищено в Московській області. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби", - написав Собянін після п’ятої години ранку у вівторок.

"Росавіація" тим часом обмежила роботу низки аеропортів у Москві та області на тлі атаки дронів. Зокрема, відомо про план "Килим" в аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський".

Пізніше російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що БПЛА влучив у склад Wildberries у районі "Атлант-парку" в Богородському окрузі Підмосков’я. За даними місцевого губернатора, пожежу локалізовано.

БПЛА влучив у склад Wildberries у Підмосков’ї / t.me/exilenova_plus

Атаки на Росію - новини

Як писав Главред, в ніч на 15 серпня в російській Самарі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "влучання" ракети в підприємство "ЦСКБ-Прогрес" (нині "РКЦ Прогрес") - один із ключових російських центрів розробки ракет-носіїв і космічних апаратів. Над містом піднімалися стовпи чорного диму.

Крім того, монітори повідомляли, що в ніч на 15 серпня Сили оборони України атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області. На ній базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал".

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Самарській області країни-агресора Росії були уражені центр "Прогрес", що є підприємством "Роскосмосу", аеродром "Саваслейка" та нафтовий об’єкт в Усть-Лузі.

11 серпня в Орську Оренбурзької області пролунали вибухи. Під удар дронів потрапив місцевий нафтопереробний завод - Орський НПЗ.

Вранці 10 серпня дрони було зафіксовано в Татарстані, а саме - у Нижньокамську та Чистополі.

У Нижньокамську діють два великих нафтопереробних підприємства: ТАІФ-НК та сучасний комплекс ТАНЕКО (підконтрольний "Татнефті"). Заводи випускають автомобільні бензини, дизельне паливо стандарту Євро-5, авіакеросин та інші нафтопродукти.

У ніч на 8 серпня в Росії пролунали вибухи. Під удар дронів потрапили два НПЗ - у Самарській області та в Краснодарському краї. Зокрема, горіли Сизранський НПЗ та Ільський НПЗ.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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