Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Дрони атакували Москву: закрито аеропорти, горить склад Ozon, видно стовпи чорного диму

Анна Ярославська
18 серпня 2026, 07:09
google news Підпишіться
на нас в Google
Нічна атака БПЛА викликала паніку в Підмосков’ї.
На Москву та Московську область напали дрони
Москву та її околиці атакували дрони / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • Москва та Підмосков'я зазнали масованої атаки дронів
  • Собянін заявив про збиття 180 БПЛА з 620, що летіли на регіон
  • Ракети ППО влучили у багатоповерхівку, зафіксовано пожежу на Ozon

У ніч на 18 серпня в Москві та Московській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Дрони атакували столицю РФ та Підмосков’я. З’явилися відео з прольотом дронів.

У мережі пишуть про пожежу в житловому багатоповерховому будинку. Також повідомлялося, що було атаковано Московський НПЗ та OZON. За даними моніторів, атака на НПЗ не підтвердилася.

відео дня

Як повідомляє моніторинговий канал Exilenova+, у передмісті Москви російська протиповітряна оборона "відпрацювала" по житловому багатоповерховому будинку.

"Поки ви спите, московські ППОшники вже підпалили багатоповерхівку", - йдеться в повідомленні.

Наслідки нападу на Підмосков’я
Наслідки атаки на Підмосков’ї / Фото: Exilenova+
Кадри з роботи московської ППО
Кадри роботи московської ППО / Фото: Exilenova+

У мережі з’явилися кадри нічної атаки. На відеороликах чути звуки прольоту безпілотників у небі та вибухи, а також видно загоряння на верхніх поверхах житлового будинку. Місцевий мешканець розповідає про влучання в будинок у Люберцях.

Дивіться відео - Наслідки атаки дронів у Підмосков’ї:

Знімок екрана

"Приліт", ймовірно, був у ЖК "Дюна". Поруч розташований Московський НПЗ.

Житловий комплекс
ЖК "Дюна" / Фото: t.me/exilenova_plus

Монітори повідомляли про "приліт" на НПЗ, однак ця інформація не підтвердилася.

Наслідки атаки дронів
Наслідки атаки дронів / t.me/exilenova_plus

Монітори Supernova також повідомляють про те, що нібито було атаковано російський маркетплейс Ozon.

"Ozon. Купавна, видно два місця загоряння на складі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - у Московській області атаковано Ozon:

Знімок екрана

Атаку дронів на Москву підтвердив мер міста Сергій Собянін. Близько 02:30 він повідомив, що ППО нібито збила спочатку 6 дронів, які летіли на столицю РФ, а протягом наступної години ще 17 безпілотників.

Ще через деякий час Собянін написав, що ППО знищила 40 дронів на околицях Москви. За його словами, внаслідок цього сталося "падіння уламків", на місця виїхали оперативні служби.

Крім того, російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляли про вибухи в місті Кубінка Московської області. Повідомляється, що нібито українські військові направили близько 400 дронів у бік РФ цієї ночі, однак офіційних коментарів з цього приводу поки що немає.

"У період з учорашнього вечора до 5:00 ранку сьогодні в бік Московської області летіли 620 БПЛА, з них 180 безпілотників знищено в Московській області. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби", - написав Собянін після п’ятої години ранку у вівторок.

"Росавіація" тим часом обмежила роботу низки аеропортів у Москві та області на тлі атаки дронів. Зокрема, відомо про план "Килим" в аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський".

Пізніше російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що БПЛА влучив у склад Wildberries у районі "Атлант-парку" в Богородському окрузі Підмосков’я. За даними місцевого губернатора, пожежу локалізовано.

БПЛА влучив у склад Wildberries у Підмосков’ї
БПЛА влучив у склад Wildberries у Підмосков’ї / t.me/exilenova_plus

Атаки на Росію - новини

Як писав Главред, в ніч на 15 серпня в російській Самарі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "влучання" ракети в підприємство "ЦСКБ-Прогрес" (нині "РКЦ Прогрес") - один із ключових російських центрів розробки ракет-носіїв і космічних апаратів. Над містом піднімалися стовпи чорного диму.

Крім того, монітори повідомляли, що в ніч на 15 серпня Сили оборони України атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області. На ній базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал".

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Самарській області країни-агресора Росії були уражені центр "Прогрес", що є підприємством "Роскосмосу", аеродром "Саваслейка" та нафтовий об’єкт в Усть-Лузі.

11 серпня в Орську Оренбурзької області пролунали вибухи. Під удар дронів потрапив місцевий нафтопереробний завод - Орський НПЗ.

Вранці 10 серпня дрони було зафіксовано в Татарстані, а саме - у Нижньокамську та Чистополі.

У Нижньокамську діють два великих нафтопереробних підприємства: ТАІФ-НК та сучасний комплекс ТАНЕКО (підконтрольний "Татнефті"). Заводи випускають автомобільні бензини, дизельне паливо стандарту Євро-5, авіакеросин та інші нафтопродукти.

У ніч на 8 серпня в Росії пролунали вибухи. Під удар дронів потрапили два НПЗ - у Самарській області та в Краснодарському краї. Зокрема, горіли Сизранський НПЗ та Ільський НПЗ.

Інші новини:

  • Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Подмосковье Сергій Собянін новини Москви війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Закінчення війни до кінця року: в ГУР оцінили, чи погодиться РФ на мир з Україною

Закінчення війни до кінця року: в ГУР оцінили, чи погодиться РФ на мир з Україною

08:25Війна
Затяжна магнітна буря червоного рівня охопила Землю: прогноз шторму G2

Затяжна магнітна буря червоного рівня охопила Землю: прогноз шторму G2

07:56Синоптик
Вперше за 11 років Сі Цзіньпін зустрінеться у США з Трампом — Politico

Вперше за 11 років Сі Цзіньпін зустрінеться у США з Трампом — Politico

07:39Світ
Реклама

Популярне

Більше
Померла Хайден Пенетьєррі: названо попередню причину смерті

Померла Хайден Пенетьєррі: названо попередню причину смерті

Китайський гороскоп на завтра, 18 серпня: Тиграм — покупки, Коням — гнучкість

Китайський гороскоп на завтра, 18 серпня: Тиграм — покупки, Коням — гнучкість

Картопля не проросте і не буде морщитися місяцями: що потрібно покласти до овоча

Картопля не проросте і не буде морщитися місяцями: що потрібно покласти до овоча

Не називала Панеттьєрі мамою: де зараз 11-річна дочка Кличка, яка втратила матір

Не називала Панеттьєрі мамою: де зараз 11-річна дочка Кличка, яка втратила матір

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на картинці зі сплячим хлопчиком за 12 с

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на картинці зі сплячим хлопчиком за 12 с

Останні новини

08:55

Заправка для борщу в банках: найкращий рецепт заготовки на зиму

08:45

Чорна зима без світла та тепла: Золотарьов оприлюднив невтішний прогнозПогляд

08:42

ЗСУ отримали секретну перевагу і вражають цілі через 15 хвилин після виявлення - NYT

08:25

Закінчення війни до кінця року: в ГУР оцінили, чи погодиться РФ на мир з Україною

07:56

Затяжна магнітна буря червоного рівня охопила Землю: прогноз шторму G2

Від продуктів до техніки: що може подорожчати через удари РФ по складахВід продуктів до техніки: що може подорожчати через удари РФ по складах
07:39

Вперше за 11 років Сі Цзіньпін зустрінеться у США з Трампом — Politico

07:09

Дрони атакували Москву: закрито аеропорти, горить склад Ozon, видно стовпи чорного димуВідео

05:55

"Її скоро не стане": зрадниця Йолка вразила різкою втратою ваги

05:34

Гороскоп на завтра, 19 серпня: Близнюкам - несподіванка, Ракам - успіх

Реклама
05:11

"Строк" чи "срок": яке зі слів багато людей помилково вважають українським

04:30

Чотири знаки зодіаку вирвуться з полону самотності: на кого чекає новий етап

04:04

Вислів "вагон і маленька тєлєжка": чим замінити популярний суржик

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні кур'єра за 37 с

03:30

Квіти замість добрив: які рослини самі збагачують ґрунт азотом та органікоюВідео

02:20

Марс ошелешив вчених: виявлено можливі свідчення стародавнього водоймища

01:20

Кінець ударів балістикою: у ОП назвали умову завершення активної фази війни

00:24

Більше не потрібно варити на воді: розкрито ідеальний спосіб приготування рисуВідео

17 серпня, понеділок
23:40

Долар може різко злетіти вгору: експерт назвав терміни та новий курс

22:57

Нова ескалація: ЗМІ про перехід війни між РФ та Україною на "тотальний" рівень

22:54

Стара ванна прослужить ще не один рік: як самостійно відновити її покриття

Реклама
22:32

Перший весняний врожай: перелік овочів, які варто висіяти восени

22:22

Тарифи на комуналку можуть переглянути: коли українців чекатимуть нові платіжки

22:08

Духовка буде зяяти, наче нова: хитрість допоможе позбутися навіть старого жируВідео

22:03

Навіщо брати звичайну кульку у відпустку: простий лайфхак

21:51

Українців закликали не викидати маленькі пакетики із коробок з взуттям: у чому причина

21:34

Звідки фраза "Пишите письма мелким почерком" та як сказати українською мовою

21:16

Шкільна головоломка із сірниками, яка легко заплутає навіть дорослихВідео

21:08

Час на їхньому боці: назвали дати народження людей, які стають мудрішими

21:06

Десятки росіян здалися в полон: у ССО розкрили подробиці зачистки на півдніВідео

21:05

Понад 1,5 млн звернень від ТЦК: Нацполіція розкрила масштаб розшуку чоловіків в Україні

20:16

Батьків застерігають: без якої довідки дитину не пустять до школи

20:11

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ: хто отримав посаду

20:08

Огірки тиждень будуть свіжими та хрусткими: як і де правильно зберігати овочВідео

20:06

Померла Хайден Пенетьєррі: названо попередню причину смерті

19:33

Одна помилка поступово руйнує емаль: коли не варто чистити зубиВідео

19:22

Навіщо давати сіль, олію та перець у пральну машину: несподіваний лайфхак

19:20

Як знищувати пускові установки балістики РФ: розкрито головну умовуВідео

19:14

Російська ракета "Бандероль" залетіла у Молдову, там чули вибух: що відомо

19:10

Кремль готується воювати до 2028 року: Коваленко розкрив плани ПутінаПогляд

18:51

Успіх, гроші та визнання: хто зі знаків зодіаку опиниться на вершині

Реклама
18:33

РФ готує власний аналог Starlink: Флеш розкрив, що потрібно ворогу для запуску мережі

18:15

РФ атакувала Одещину: "Бандероль" полетіла в напрямку Молдови - що відомо

17:51

Грози, град та сильний вітер: Україну скоро накриє хвиля негоди

17:35

Затхлий запах безслідно зникне з шафи: що достатньо покласти всередину

17:27

Дістане аж до Сибіру та за Урал: в Україні створили новий потужний дрон

17:24

Пік геомагнітної бурі вже поруч: коли чекати на сплеск 18 серпня

17:10

Постійно сниться колишній: психологи назвали несподівану причину

17:03

17 серпня 2026 р. Не лише війни та походи: на Покорщині покажуть, як жила козацька еліта. Реєстрація на виставку відкрита

16:55

Від Parimatch до Parik24 і GorillaBet: як технологічний слід веде до однієї екосистеми

16:55

Фейкова перевірка Москаленка: як у Львові продовжують "грати вар’ята" з укриттями

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти