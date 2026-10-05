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"Трамп – не на нашому боці": Жданов розкрив найгірший сценарій завершення війни

Олексій Тесля
5 жовтня 2026, 19:00
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США та РФ роблять усе, щоб виключити європейців із переговорного процесу, вважає Олег Жданов.
'Трамп – не на нашому боці': Жданов розкрив найгірший сценарій завершення війни
Олег Жданов прокоментував ймовірний сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Найважливіше із заяв Жданова:

  • Трамп тиснутиме на Україну та схилятиме її до компромісу з РФ
  • США та РФ роблять усе, щоб виключити європейців із переговорів

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував питання про те, що в Європі останнім часом дуже бояться поразки України у війні.

"Ми самі себе заганяємо в цей кут. Перш за все, коли заграємо з Трампом, обіцяючи йому якісь "бонуси". Ви думаєте, Трамп тиснутиме на Путіна, щоб той пішов на компроміс? Ні, він тиснутиме на нас і схилятиме нас до компромісу. Трамп – не на нашому боці барикад, він грає на користь Росії й ніколи не тиснутиме на Путіна", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт наголошує на важливості участі Європи в переговорах щодо врегулювання в Україні, у свою чергу США та РФ роблять усе, щоб виключити європейців із цього переговорного процесу, щоб швидше й легше "зламати" Україну.

"Путін сподівається захопити Донецьку область до кінця року, а Герасимов просить термін до квітня. Та й риторика Москви змінилася: за словами Лаврова, навіть якщо переговори почнуться, жодного припинення вогню з боку Росії не буде, її війська продовжуватимуть виконувати завдання "СВО". У РФ побоюються, що в разі припинення вогню можуть з’явитися миротворці, третя сторона - Європа чи США. Втім, Штати не втручатимуться: вони не хочуть воювати за Європу, Трамп на боці Путіна. А європейців Путін попередив, коли сказав, що поява європейських миротворців в Україні буде розцінена Москвою як оголошення війни Росії", - додав Жданов.

Експерт назвав можливу умову для закінчення війни

Дипломат Володимир Огризко вважає, що російська влада поки що не демонструє реальної зацікавленості навіть у компромісному варіанті завершення війни проти України. За його словами, позиція Кремля може пояснюватися не лише прагненням досягти певних результатів на полі бою чи за столом переговорів.

На думку експерта, для російського керівництва припинення війни також пов’язане з питанням збереження влади. Можливу відмову від продовження бойових дій у Москві можуть розглядати крізь призму того, які наслідки це матиме для нинішньої політичної системи та особисто для Володимира Путіна.

Огризко припускає, що Кремль може погодитися на припинення бойових дій лише в тому випадку, якщо російське керівництво буде впевнене: таке рішення не призведе до ослаблення позицій Путіна і не поставить під загрозу стабільність чинної влади.

Як раніше повідомляв "Главред", Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечував наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

Раніше в Берліні зробили важливу заяву щодо завершення війни в Україні. Німеччина зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії, заявили в Берліні.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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Олег Жданов
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