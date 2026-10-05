'Хочемо миру': у Путіна назвали основну умову для завершення війни

Пєсков заявив, що європейські дипломати в Києві свідомо ризикують, залишаючись у столиці, та підтвердив намір Росії продовжувати війну.

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Війна Росії проти України - Пєсков пригрозив новими ударами / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, kremlin.ru

Головне із заяви:

Пєсков заявив про намір РФ захопити весь Донбас

У Кремлі говорять про мир, але продовжують війну

Росія погрожує Україні новими ударами

У Кремлі заявили, що Росія не збирається зупиняти війну, доки не встановить контроль над усім Донбасом. Водночас речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито хоче миру, але готова продовжувати бойові дії, якщо не зможе досягти своїх цілей дипломатичним шляхом. Про це він заяви у коментарі російським ЗМІ.

За словами представника Кремля, Москва розглядає захоплення територій як ключову умову для припинення бойових дій. Він також заявив, що російська сторона нібито готова воювати навіть за мінімальну частину території Донбасу.

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"Ось що сказав Путін? Ми хочемо миру, і для нас краще досягти його мирними засобами, але поки це неможливо, ми будемо воювати і будемо воювати з усією силою. Ті, хто плекає плани щодо нанесення нищівного удару Росії, заплатять за це високу ціну", - сказав Пєсков.

При цьому Кремль продовжує заперечувати готовність зупинити військову кампанію без досягнення заявлених територіальних цілей. Пєсков прямо заявив про намір РФ домогтися окупації всієї території Донбасу.

"Та хоч піввідсотка, хоч одна сота відсотка. Це Російська Федерація. Тут нема чого обговорювати", - додав прессекретар Путіна.

На тлі російських ударів по Києву Кремль також прокоментував рішення європейських дипломатичних представництв не залишати українську столицю. У Москві заявили, що дипломати нібито свідомо йдуть на ризик, залишаючись у місті попри попередження російської сторони.

"Безумовно, це так. Триває "спеціальна військова операція". Дійсно, наше Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони неодноразово виступали з відповідними попередженнями на адресу тих країн, які мають у Києві свої дипломатичні представництва. Наші військові продовжують свою роботу", - заявив Пєсков.

Окремо речник Кремля висловився щодо українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Москва традиційно називає такі атаки нібито приводом для власних ударів по Україні та стверджує, що вони є відповіддю на дії Києва.

"Я хотів би нагадати вам про неодноразові заяви президента Путіна про те, що саме українська сторона, саме київський режим пішли на розширення переліку цілей у мирній економіці Російської Федерації. І те, що зараз роблять наші збройні сили, - це помста за це. Україна повинна і обов’язково заплатить ціну за ці свої дії", - заявив речник воєнного злочинця Путіна.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чи може РФ досягти перелому на фронті - коментар експерта

Росія не зможе досягти перелому на фронті до кінця року навіть у разі масштабної мобілізації. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що потенційне збільшення російського війська не компенсує проблем із якістю особового складу, озброєнням, бронетехнікою та пальним. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

За його оцінкою, навіть залучення до 500 тисяч нових військових саме по собі не дозволить Кремлю суттєво змінити ситуацію на полі бою. Такий ресурс міг би ускладнити українським силам утримання позицій, однак Росії ще потрібно забезпечити новобранців зброєю, технікою та боєприпасами.

При цьому масштабна мобілізація створює для Кремля окрему внутрішню загрозу. Російська влада, за словами Жданова, демонстративно заперечує можливість нового призову саме через побоювання суспільної реакції.

"Адже в Росії через можливе посилення мобілізації панують панічні настрої, і розвідка це підтверджує. Усі російські політики - від Путіна й аж до місцевих царків - хором запевняють росіян, що ніякої мобілізації не буде", - зазначив Жданов.

Експерт вважає, що примусовий набір великої кількості людей може спровокувати серйозну внутрішню кризу в РФ. Саме тому Кремль змушений балансувати між потребою поповнювати армію та ризиком невдоволення населення.

Водночас російське командування вже має проблеми з якістю військових, які перебувають на передовій. Українські командири, за словами Жданова, фіксують погіршення підготовки та мотивації російської піхоти порівняно з попередніми роками.

Це означає, що просте збільшення кількості військових не обов'язково дасть Москві додаткову ударну спроможність. Якщо нове поповнення буде набиратися переважно примусово, якість особового складу може стати ще нижчою.

"Тож навіть збільшення чисельності російської армії не допоможе і не переламає ситуацію на полі бою на її користь", - вважає експерт.

Ще більшим обмеженням для РФ Жданов називає стан військових арсеналів. Росія вже витратила значну частину радянських запасів артилерійських систем, а нинішні темпи виробництва та відновлення техніки не відповідають масштабам потреб фронту.

За словами полковника, російська артилерія зараз фізично не здатна підтримувати колишню інтенсивність вогню. Поставки боєприпасів із КНДР частково компенсують дефіцит, але не дозволяють повністю відновити втрачені можливості.

Жданов оцінює нинішню спроможність російської артилерії приблизно у 3 тисячі пострілів на добу. Водночас Росія має значно більші потреби для ведення масштабних наступальних операцій.

Схожа ситуація, за його словами, складається з бронетехнікою. Російська промисловість здатна виробляти та відновлювати обмежену кількість танків, чого недостатньо для компенсації втрат на протяжному фронті.

Окремий ризик для російських військ становить паливний дефіцит. Жданов звернув увагу на інформацію про перекидання до Москви запасів пального, які могли бути призначені для осінньої кампанії російської армії.

Це, на його думку, свідчить про те, що Кремль змушений вирішувати проблему забезпечення столиці навіть ціною скорочення ресурсів для фронту. У разі подальших проблем із нафтопереробкою обмеження можуть безпосередньо позначитися на можливостях російської бронетехніки.

"І це черговий прояв страхів Путіна: він боїться, що черги на заправках у Москві спровокують соціальну напругу та протести. А це означає, що танки не буде чим заправляти, і знову з’являться ліміти на фронті", - підсумував Жданов.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга окреслив умови прийняття індійської ініціативи щодо завершення війни. Він наголосив, що пропозиція Індії щодо перемир'я охоплює енергетику та Чорне море. За його словами, ця ініціатива є однією з чотирьох пропозицій, які наразі отримав Київ.

Міністерство оборони Росії повідомило про наміри посилити удари по об'єктах в Україні. У відомстві заявили, що підготовка до посилення атак нібито є відповіддю на дії Києва. У заяві Міноборони перелічено низку підстав для ескалації, зокрема згадки про удари по НПЗ, атаки на виборчі дільниці та спробу масованої атаки безпілотниками.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували зміну тактики ударів Москви по інфраструктурі. Вони вказали, що нова кампанія енергетичного терору стартувала раніше за звичайний графік. За оцінками аналітиків, удари по українській генерації та мережах почалися наприкінці вересня 2026 року перед початком опалювального сезону.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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