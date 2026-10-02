Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Удар по Волгограду та Самарі: у РФ спалахнули НПЗ та підприємство ВПК

Анна Ярославська
2 жовтня 2026, 07:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Місцеві жителі скаржилися на прольоти дронів та численні вибухи.
У Волгограді та Самарі пролунали вибухи
У Волгограді та Самарі пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • У РФ пролунали вибухи
  • БПЛА атакували промислові об'єкти у Волгограді
  • У Самарі після серії вибухів горить станція ЛПДС

У ніч на 2 жовтня в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. У Волгограді видно заграву від пожежі в районі НПЗ та ВАТ "Каустік". Також гучно було в Самарі.

Минулої ночі мешканці Волгограда повідомили про проліт дронів та численні вибухи "у всіх районах міста" і скаржилися на відсутність повітряної тривоги, пише Telegram-канал Astra.

відео дня

"Згідно з аналізом кадрів від очевидців, стало зрозуміло, що горить у районі Волгоградського НПЗ та ВАТ "Каустик", які розташовані поруч. Полум’я від пожежі видно саме в тому напрямку. Що саме загорілося, визначити неможливо за наявними відео", - йдеться в повідомленні.

"У Волгограді сьогодні протягом тривалого часу лунали вибухи в самому місті та в районі промзони Волгоградського НПЗ", - пише моніторинговий канал Exilenova+.

Відео пожежі у Волгограді дивіться за посиланням.

Знімок екрана

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомляв про "масовану атаку БПЛА на промислову інфраструктуру Волгоградської області", але не згадував про пожежу на якомусь із підприємств, зазначивши лише, що загорівся житловий будинок і одного постраждалого було госпіталізовано.

ВАТ "Каустик" - це підприємство хімічної промисловості, розташоване на півдні Волгограда, у Красноармійському районі. Одне з провідних підприємств Волгоградської області, яке виробляє базову хімічну продукцію подвійного призначення, що має критичне значення для російського військово-промислового комплексу (ВПК).

ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгоградська нафтопереробка" (Волгоградський НПЗ) - це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії паливно-мастильного профілю, що входить до складу ПАТ "ЛУКОЙЛ". Номінальна потужність становить близько 14,8–15,7 мільйона тонн нафти на рік (приблизно 5 % від загального обсягу переробки нафти в РФ). Виробляє автомобільні бензини (включно з високооктановими), дизельне паливо, авіаційний керосин (реактивне паливо), мазут і бітум.

Раніше Волгоградський НПЗ вже кілька разів зазнавав атак. У результаті удару в ніч на 31 липня 2026 року на підприємстві сталася масштабна пожежа. Були пошкоджені ключові виробничі потужності та зупинені основні установки первинної переробки нафти (АВТ-1 та АВТ-6).

Удар по Волгограду та Самарі: у РФ спалахнули НПЗ та підприємство ВПК
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Вибухи в Самарі

Як пише Exilenova+, вночі в Самарі пролунали вибухи, після чого почалася пожежа.

"Горить ЛПДС (Лінійна виробничо-диспетчерська станція) Самара в Самарській області", - йдеться в повідомленні.

Пожежа в Самарі
Пожежа в Самарі / Фото: Exilenova+
Пожежа в Самарі
Пожежа в Самарі / Фото: Exilenova+

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, 26 вересня дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Загорівся Ільський НПЗ. Місцева влада підтвердила атаку безпілотників.

У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.

У ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки дронів. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.

У ніч на 17 вересня російський Ярославль атакували дрони. Місцева влада була змушена перекрити рух у бік Москви. Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля спалахнула сильна пожежа. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС".

Інші новини:

Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Волгоград НПЗ війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна отримала чотири пропозиції щодо перемир’я з РФ: що вони передбачають

Україна отримала чотири пропозиції щодо перемир’я з РФ: що вони передбачають

09:14Україна
"Поїздка може тривати дві години в один бік": Беспалов — про наслідки ударів по Південному мосту Києва

"Поїздка може тривати дві години в один бік": Беспалов — про наслідки ударів по Південному мосту Києва

08:32Інтерв'ю
Удар по Волгограду та Самарі: у РФ спалахнули НПЗ та підприємство ВПК

Удар по Волгограду та Самарі: у РФ спалахнули НПЗ та підприємство ВПК

07:31Війна
Реклама

Популярне

Більше
Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

Решітка газової плити блищатиме як нова: чим відмити товстий шар жиру

Решітка газової плити блищатиме як нова: чим відмити товстий шар жиру

Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок - як їх повторно використати

Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок - як їх повторно використати

Розсіл помутнів, а огірки вкрилися білим нальотом: чи варто їсти таку закрутку

Розсіл помутнів, а огірки вкрилися білим нальотом: чи варто їсти таку закрутку

Росія готує новий масований удар по Україні - названо терміни атаки і цілі

Росія готує новий масований удар по Україні - названо терміни атаки і цілі

Останні новини

09:22

Чому 3 жовтня не можна надовго відчиняти вікна: яке церковне свято

09:14

Україна отримала чотири пропозиції щодо перемир’я з РФ: що вони передбачають

08:33

"Скільки ще я витримаю": Наталка Денисенко зізналася, що думає про від’їзд із Києва

08:32

"Поїздка може тривати дві години в один бік": Беспалов — про наслідки ударів по Південному мосту Києва

08:23

Побоюються удару по Кримському мосту: РФ терміново посилює захист у морі

"Темно, але тепло і з водою": Харченко розкрив, що може чекати на Київ взимку«Темно, але тепло і з водою»: Харченко розкрив, що може чекати на Київ взимку
08:03

Удари РФ по Південному мосту: офіцер ЗСУ пояснив, чому ППО не встигла

07:31

Удар по Волгограду та Самарі: у РФ спалахнули НПЗ та підприємство ВПК

06:42

Окупанти вкотре атакували Південний міст у Києві: що відомо про нічний удар РФ

05:55

Тіна Кароль зробила заяву про повернення сина в Україну після 18-річчя

Реклама
05:10

Достаток прийде разом із удачею: які знаки зодіаку скоро розбагатіють

04:32

Російська шпигунка роками шпигувала за НАТО, але її видала кішка - що сталосьВідео

04:07

Як українці врятували Лінкольна і Черчилля: маловідомі факти з історії

03:33

Кому жовтень 2026 року готує фінансовий злет, успіх і спокуси — гороскоп ТароВідео

03:03

Навіщо додавати сіль у воду для миття підлоги: секрет хитрого лайфхаку

02:39

Хрустка та ароматна квашена капуста за 3 дні: рецепт з ідеальними пропорціями

02:05

Неймовірний сценарій Всесвіту: чорна діра може вирватися зі своєї "пастки"

01:05

РФ розпочала серію масованих ударів по Києву: у Newsweek назвали мету

01 жовтня, четвер
23:55

У пралці знайшли одну приховану функцію: що змінює і як активуватиВідео

23:19

Українців попередили про дефіцит базового продукту: коли ціни підуть вгору

22:56

У ЄС жорстко відповіли на погрози Москви та назвали умову ударів по РФ

Реклама
22:38

У Воронезькій області РФ розбився військовий гелікоптер - що відомо

22:29

Путін заговорив про швидке завершення війни, але висунув умову: про що йдеться

22:02

Щури швидко зникнуть з дому: простий і дешевий трюк здивує результатомВідео

21:56

Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

21:40

Останній шанс: король Чарльз придумав несподіваний план для Вільяма та Гаррі

21:34

Решітка газової плити блищатиме як нова: чим відмити товстий шар жируВідео

21:30

Росія готує новий масований удар по Україні - названо терміни атаки і цілі

21:09

"Переконатися, що померла": Лоліта готується до смерті та дала вказівки рідним

21:04

Відновлення переговорів України та РФ: ЗМІ дізналися ймовірний час та місце

20:56

Тижнів без світла не буде, але: названо міста, де взимку буде найскладніше

20:18

Холодильник перестане обмерзати льодом: допоможе простий кухонний засібВідео

20:04

Чому досвідчені господині кладуть фольгу на прасувальну дошку: секрет розкритоВідео

20:01

Любовний гороскоп на жовтень: Овнам — пристрасть, Тельцям — випробування

19:59

Сад буде рясніти від плодів: які дерева обирають досвідчені дачникиВідео

19:28

Груші зберігатимуться усю зиму: що слід зробити після збору урожаюВідео

19:23

Навіщо розкладати лавровий лист у кухонні шухляди: яку проблему вирішує трюк

19:12

"Золота заначка" Путіна тане: Новак пояснив, що відбувається із резервами РФ

19:10

Вересень став найгіршим місяцем для російських військ з 2022 року: Коваленко назвав причинуПогляд

18:54

Україна вперше застосувала власну балістичну ракету: що відомо

18:51

"Не ми почали воювати": Путін назвав цинічну причину нападу на Україну

Реклама
18:39

Китайський гороскоп на жовтень: Драконам — випробування, Кроликам — удача

18:37

Навіщо рис кладуть у пральну машину: досвідчені господині здивували хитрим трюкомВідео

18:28

ВАКС остаточно затвердив угоду з Пашинським у справі "палива Курченка": за ґратами не опиниться ніхто

18:20

Літа не було цілий рік: що сталося із Землею у загадковому 1816 роціВідео

18:13

"Ваш пес на нашій соломі спав": що насправді означає ця фраза

18:11

Кремль лякає НАТО ядерною зброєю: що може ховатися за погрозами Москви

17:39

Розпакування та блог: куди поділася "киста" Настя Каменських та її чоловік ПотапВідео

17:23

Катапультувався, але не вижив: у повітряному бою загинув пілот "Привида Києва"

17:20

Гороскоп на жовтень: Овнам — круті зміни, Тельцям — фінансовий успіх

17:00

В Україні вдарять заморозки до -3 градусів: оголошено штормове попередження

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти