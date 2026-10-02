Удар по Волгограду та Самарі: у РФ спалахнули НПЗ та підприємство ВПК

Місцеві жителі скаржилися на прольоти дронів та численні вибухи.

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У Волгограді та Самарі пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

У РФ пролунали вибухи

БПЛА атакували промислові об'єкти у Волгограді

У Самарі після серії вибухів горить станція ЛПДС

У ніч на 2 жовтня в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. У Волгограді видно заграву від пожежі в районі НПЗ та ВАТ "Каустік". Також гучно було в Самарі.

Минулої ночі мешканці Волгограда повідомили про проліт дронів та численні вибухи "у всіх районах міста" і скаржилися на відсутність повітряної тривоги, пише Telegram-канал Astra.

відео дня

"Згідно з аналізом кадрів від очевидців, стало зрозуміло, що горить у районі Волгоградського НПЗ та ВАТ "Каустик", які розташовані поруч. Полум’я від пожежі видно саме в тому напрямку. Що саме загорілося, визначити неможливо за наявними відео", - йдеться в повідомленні.

"У Волгограді сьогодні протягом тривалого часу лунали вибухи в самому місті та в районі промзони Волгоградського НПЗ", - пише моніторинговий канал Exilenova+.

Відео пожежі у Волгограді дивіться за посиланням.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомляв про "масовану атаку БПЛА на промислову інфраструктуру Волгоградської області", але не згадував про пожежу на якомусь із підприємств, зазначивши лише, що загорівся житловий будинок і одного постраждалого було госпіталізовано.

ВАТ "Каустик" - це підприємство хімічної промисловості, розташоване на півдні Волгограда, у Красноармійському районі. Одне з провідних підприємств Волгоградської області, яке виробляє базову хімічну продукцію подвійного призначення, що має критичне значення для російського військово-промислового комплексу (ВПК).

ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгоградська нафтопереробка" (Волгоградський НПЗ) - це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії паливно-мастильного профілю, що входить до складу ПАТ "ЛУКОЙЛ". Номінальна потужність становить близько 14,8–15,7 мільйона тонн нафти на рік (приблизно 5 % від загального обсягу переробки нафти в РФ). Виробляє автомобільні бензини (включно з високооктановими), дизельне паливо, авіаційний керосин (реактивне паливо), мазут і бітум.

Раніше Волгоградський НПЗ вже кілька разів зазнавав атак. У результаті удару в ніч на 31 липня 2026 року на підприємстві сталася масштабна пожежа. Були пошкоджені ключові виробничі потужності та зупинені основні установки первинної переробки нафти (АВТ-1 та АВТ-6).

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Вибухи в Самарі

Як пише Exilenova+, вночі в Самарі пролунали вибухи, після чого почалася пожежа.

"Горить ЛПДС (Лінійна виробничо-диспетчерська станція) Самара в Самарській області", - йдеться в повідомленні.

Пожежа в Самарі / Фото: Exilenova+

Пожежа в Самарі / Фото: Exilenova+

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, 26 вересня дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Загорівся Ільський НПЗ. Місцева влада підтвердила атаку безпілотників.

У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.

У ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки дронів. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.

У ніч на 17 вересня російський Ярославль атакували дрони. Місцева влада була змушена перекрити рух у бік Москви. Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля спалахнула сильна пожежа. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС".

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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