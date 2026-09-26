Ільський НПЗ у РФ під ударом: після атаки дронів спалахнула пожежа

Коротко:
- Безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї
- На стратегічному об'єкті сталася велика пожежа після прильоту
- Губернатор підтвердив загибель однієї людини та одного пораненого
Дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Ймовірно, горить Ільський НПЗ. Місцева влада підтвердила наліт безпілотників.
Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, атака розпочалася близько опівночі. У місцевих пабліках мешканці підтверджували, що чують вибухи та роботу ППО, а також пожежу на НПЗ, але повідомлення про те, що оголосили повітряну тривогу, з’явилися лише через дві години.
"Горить Ільський НПЗ ім. А. А. Шамара в однойменному селищі Сєвєрського району за 50 км від Краснодара", - йдеться в повідомленні.
Його потужність становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік (шість технологічних установок первинної переробки). Це одне з провідних підприємств нафтопереробки на півдні РФ, продукція якого використовується, зокрема, для забезпечення російських військ.
Постачання сировини здійснюється за рахунок системи нафтопроводів АК "Транснефть".
Моніторингова група Supernova+ опублікувала знімок з місця загоряння.
NASA FIRMS фіксує велику пожежу на Ільському НПЗ:
Губернатор Веніамін Кондратьєв підтвердив, що Сіверський район зазнав атаки БПЛА, і повідомив, що є загиблі та один поранений, якого госпіталізували у важкому стані.
"Сіверський район зазнав атаки БПЛА. На жаль, є загиблі… Уламки безпілотника пошкодили житловий будинок. Крім того, зафіксовано загоряння на території двох підприємств у районі. На місцях працюють усі оперативні служби", - написав губернатор.
Варто зазначити, що Ільський НПЗ неодноразово піддавався атакам українських дронів. Востаннє його атакували 8 серпня. Тоді місцева влада визнала факт атаки та повідомила, що від "уламків БПЛА" постраждали шестеро людей.
Про атаки на Ільський НПЗ також повідомлялося 10 липня, 2 червня, 17 лютого, 1 січня, а також у 2023, 2024 та 2025 роках.
Атаки на території РФ - новини
Як писав Главред, у ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.
У ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.
У ніч на 17 вересня російський Ярославль атакували дрони. Місцева влада була змушена перекрити рух у бік Москви. Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля спалахнула сильна пожежа. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС".
У ніч на 15 вересня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи на тлі атаки дронів і ракет. "Прильоти" зафіксовано в Таганрозі та Сизрані. Метою атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".
Які удари вглиб РФ є найбільш болючими для Кремля
За словами економіста Віталія Шапрана, через удари по нафтовій інфраструктурі Росія продає нафту зі значним дисконтом і втрачає доходи бюджету.
Однією з причин такого дисконту є нестача потужностей для зберігання нафти. Якщо на півмісяця зупинити експорт російської нафти, країні доведеться консервувати свердловини або фактично виливати нафту просто неба.
Інші новини:
- Трамп дав Зеленському обіцянку на переговорах: коли і де відбудеться нова зустріч
- Сили оборони завдали удару по трьох заводах у РФ, задіяних у виробництві ракет - Генштаб
- РФ атакувала дронами Київ, Харків і Запоріжжя: горять будинки та автомобілі, є жертви
Про джерело: Astra
Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред