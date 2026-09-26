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Ільський НПЗ у РФ під ударом: після атаки дронів спалахнула пожежа

Анна Ярославська
26 вересня 2026, 08:55
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Продукція НПЗ у Краснодарському краї використовується, зокрема, для забезпечення російських військ.
Дрони атакували Ільський НПЗ
Дрони атакували Ільський НПЗ / Колаж: Главред, фото: Supernova+

Коротко:

  • Безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї
  • На стратегічному об'єкті сталася велика пожежа після прильоту
  • Губернатор підтвердив загибель однієї людини та одного пораненого

Дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Ймовірно, горить Ільський НПЗ. Місцева влада підтвердила наліт безпілотників.

Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, атака розпочалася близько опівночі. У місцевих пабліках мешканці підтверджували, що чують вибухи та роботу ППО, а також пожежу на НПЗ, але повідомлення про те, що оголосили повітряну тривогу, з’явилися лише через дві години.

відео дня

"Горить Ільський НПЗ ім. А. А. Шамара в однойменному селищі Сєвєрського району за 50 км від Краснодара", - йдеться в повідомленні.

Його потужність становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік (шість технологічних установок первинної переробки). Це одне з провідних підприємств нафтопереробки на півдні РФ, продукція якого використовується, зокрема, для забезпечення російських військ.

Постачання сировини здійснюється за рахунок системи нафтопроводів АК "Транснефть".

Моніторингова група Supernova+ опублікувала знімок з місця загоряння.

Горить Ільський НПЗ
Горить Ільський НПЗ / Фото: Supernova+

NASA FIRMS фіксує велику пожежу на Ільському НПЗ:

NASA FIRMS
NASA FIRMS

Губернатор Веніамін Кондратьєв підтвердив, що Сіверський район зазнав атаки БПЛА, і повідомив, що є загиблі та один поранений, якого госпіталізували у важкому стані.

"Сіверський район зазнав атаки БПЛА. На жаль, є загиблі… Уламки безпілотника пошкодили житловий будинок. Крім того, зафіксовано загоряння на території двох підприємств у районі. На місцях працюють усі оперативні служби", - написав губернатор.

Ільський НПЗ у РФ під ударом: після атаки дронів спалахнула пожежа
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Варто зазначити, що Ільський НПЗ неодноразово піддавався атакам українських дронів. Востаннє його атакували 8 серпня. Тоді місцева влада визнала факт атаки та повідомила, що від "уламків БПЛА" постраждали шестеро людей.

Про атаки на Ільський НПЗ також повідомлялося 10 липня, 2 червня, 17 лютого, 1 січня, а також у 2023, 2024 та 2025 роках.

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.

У ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.

У ніч на 17 вересня російський Ярославль атакували дрони. Місцева влада була змушена перекрити рух у бік Москви. Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля спалахнула сильна пожежа. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС".

У ніч на 15 вересня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи на тлі атаки дронів і ракет. "Прильоти" зафіксовано в Таганрозі та Сизрані. Метою атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

Які удари вглиб РФ є найбільш болючими для Кремля

За словами економіста Віталія Шапрана, через удари по нафтовій інфраструктурі Росія продає нафту зі значним дисконтом і втрачає доходи бюджету.

Однією з причин такого дисконту є нестача потужностей для зберігання нафти. Якщо на півмісяця зупинити експорт російської нафти, країні доведеться консервувати свердловини або фактично виливати нафту просто неба.

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Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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