Мадяр закликав українців не вірити в швидке закінчення війни: що задумав Путін

Росія використовує "реактивно-шахове" вікно можливостей, вважає Мадяр.

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Мадяр закликав українців не вірити в швидкий кінець війни / колаж: Главред, фото: t.me/robert_magyar, ОПУ

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Мадяр звернув увагу на втому та виснаження українців

Українські захисники нарощують темпи знищення противника

Українцям необхідно відмовитися від ілюзій щодо швидкого завершення війни та оцінювати ситуацію раціонально, спираючись на факти та розрахунки. Про це 3 жовтня у Telegram заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

Він звернув увагу на втому та виснаження українців, які щодня стикаються з російськими обстрілами. За словами Бровді, цим станом намагаються скористатися люди, які поширюють обіцянки швидкого припинення вогню та настання миру.

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Командувач підкреслив, що подібні заяви лунають на тлі посилення ескалації з боку Росії та погроз, які Володимир Путін адресує міжнародній спільноті. Бровді пов’язав те, що відбувається, з нещодавніми заявами російського президента на Валдайському форумі.

"Путін – точно не за мир. Він жадає крові, аж до повного знищення нас. І сьогодні він використовує "реактивно-шахове" вікно можливостей, розкладаючи саме тил, бо на фронті у нього успіхів протягом усього 2026 року мало, м’яко кажучи", – заявив Мадяр.

За його словами, Сили оборони України мають намір протидіяти новим можливостям російських військ, зокрема шляхом переозброєння. Однак для реалізації необхідних заходів знадобиться час, тривалість якого залежить від низки факторів.

Бровді також зазначив, що ситуація на фронті залишається важкою. Російські окупанти продовжують наступальні дії й не мають наміру зменшувати тиск, однак українські захисники, за його словами, нарощують темпи знищення противника.

На завершення командувач СБС закликав українців зберігати тверезість мислення, не піддаватися марним надіям і розраховувати насамперед на власні сили та взаємну підтримку.

"Армія загартувалася, отже й тилу теж час подорослішати. Не вірте в ілюзії та чудеса - спираємося на власну силу й один на одного - лише так збережемо державність і Батьківщину. А запропонований шакалами сарай під білим прапором спалять у першу ж темну ніч. Дорослі мене зрозуміють", – підсумував він.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Чи варто очікувати швидкого завершення війни – коментар експерта

Швидкого перемир’я між Україною та Росією в найближчі місяці очікувати не варто, а переговорний процес може звестися до окремих технічних домовленостей без повноцінного припинення війни. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю "Главреду".

За словами аналітика, американська сторона сама демонструє обережні очікування щодо термінів можливого припинення бойових дій. Зокрема, на це вказувала заява Джареда Кушнера під час його перебування в Києві.

"Кушнер фактично проговорився під час прес-конференції в Києві, коли сказав: якщо нам вдасться щось зробити до зими, це буде дивом. Тобто вони самі не розраховують на припинення вогню протягом найближчого місяця-двох або трьох", - зазначив Клочок.

Водночас активність Вашингтона на дипломатичному напрямку може мати й внутрішньополітичну складову. Експерт вважає, що адміністрації Дональда Трампа важливо демонструвати наявність прогресу у зовнішній політиці.

"Я не бачу, щоб вони серйозно розраховували на швидкий результат. Швидше за все, йдеться про переговори заради переговорів. Процес має рухатися, бо Трампу потрібно показувати, що щось відбувається. У нього така зовнішня політика. Тим більше, з Іраном у нього дуже складна ситуація, тому десь потрібно показати результат", - сказав аналітик.

Окремі домовленості між Києвом і Москвою при цьому виключати не можна. Йдеться про обмежені рішення щодо конкретних видів ударів або економічних питань, які не означатимуть завершення війни.

"Я не виключаю, що, наприклад, можуть домовитися про припинення ударів по НПЗ. Російська нафта краще надходитиме на ринок, ціна може знизитися, і Трамп скаже: бачите, я вплинув на ситуацію. Заборона ударів по глибинних цілях також може стати одним із аргументів на переговорах. І це вже прояв нашої суб’єктності", - підсумував Клочок.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що, за словами держсекретаря США Марка Рубіо, війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а домовленістю за столом переговорів.

Раніше повідомлялося, що завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ.

Напередодні стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України залишається найскладнішим із міжнародних конфліктів для врегулювання, однак висловив упевненість у її остаточному завершенні.

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Про особу: "Мадяр" Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проектом "Гранум", співзасновник арт-фонду "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом із Робертом Броуді було перекинуто на Харківський напрямок для посилення Волчанського з’єднання.

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