Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мадяр закликав українців не вірити в швидке закінчення війни: що задумав Путін

Віталій Кірсанов
3 жовтня 2026, 16:48
google news Підпишіться
на нас в Google
Росія використовує "реактивно-шахове" вікно можливостей, вважає Мадяр.
Мадяр закликав українців не вірити в швидке закінчення війни
Мадяр закликав українців не вірити в швидкий кінець війни / колаж: Главред, фото: t.me/robert_magyar, ОПУ

Коротко:

  • Мадяр звернув увагу на втому та виснаження українців
  • Українські захисники нарощують темпи знищення противника

Українцям необхідно відмовитися від ілюзій щодо швидкого завершення війни та оцінювати ситуацію раціонально, спираючись на факти та розрахунки. Про це 3 жовтня у Telegram заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

Він звернув увагу на втому та виснаження українців, які щодня стикаються з російськими обстрілами. За словами Бровді, цим станом намагаються скористатися люди, які поширюють обіцянки швидкого припинення вогню та настання миру.

відео дня

Командувач підкреслив, що подібні заяви лунають на тлі посилення ескалації з боку Росії та погроз, які Володимир Путін адресує міжнародній спільноті. Бровді пов’язав те, що відбувається, з нещодавніми заявами російського президента на Валдайському форумі.

"Путін – точно не за мир. Він жадає крові, аж до повного знищення нас. І сьогодні він використовує "реактивно-шахове" вікно можливостей, розкладаючи саме тил, бо на фронті у нього успіхів протягом усього 2026 року мало, м’яко кажучи", – заявив Мадяр.

За його словами, Сили оборони України мають намір протидіяти новим можливостям російських військ, зокрема шляхом переозброєння. Однак для реалізації необхідних заходів знадобиться час, тривалість якого залежить від низки факторів.

Бровді також зазначив, що ситуація на фронті залишається важкою. Російські окупанти продовжують наступальні дії й не мають наміру зменшувати тиск, однак українські захисники, за його словами, нарощують темпи знищення противника.

На завершення командувач СБС закликав українців зберігати тверезість мислення, не піддаватися марним надіям і розраховувати насамперед на власні сили та взаємну підтримку.

"Армія загартувалася, отже й тилу теж час подорослішати. Не вірте в ілюзії та чудеса - спираємося на власну силу й один на одного - лише так збережемо державність і Батьківщину. А запропонований шакалами сарай під білим прапором спалять у першу ж темну ніч. Дорослі мене зрозуміють", – підсумував він.

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Чи варто очікувати швидкого завершення війни – коментар експерта

Швидкого перемир’я між Україною та Росією в найближчі місяці очікувати не варто, а переговорний процес може звестися до окремих технічних домовленостей без повноцінного припинення війни. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю "Главреду".

За словами аналітика, американська сторона сама демонструє обережні очікування щодо термінів можливого припинення бойових дій. Зокрема, на це вказувала заява Джареда Кушнера під час його перебування в Києві.

"Кушнер фактично проговорився під час прес-конференції в Києві, коли сказав: якщо нам вдасться щось зробити до зими, це буде дивом. Тобто вони самі не розраховують на припинення вогню протягом найближчого місяця-двох або трьох", - зазначив Клочок.

Водночас активність Вашингтона на дипломатичному напрямку може мати й внутрішньополітичну складову. Експерт вважає, що адміністрації Дональда Трампа важливо демонструвати наявність прогресу у зовнішній політиці.

"Я не бачу, щоб вони серйозно розраховували на швидкий результат. Швидше за все, йдеться про переговори заради переговорів. Процес має рухатися, бо Трампу потрібно показувати, що щось відбувається. У нього така зовнішня політика. Тим більше, з Іраном у нього дуже складна ситуація, тому десь потрібно показати результат", - сказав аналітик.

Окремі домовленості між Києвом і Москвою при цьому виключати не можна. Йдеться про обмежені рішення щодо конкретних видів ударів або економічних питань, які не означатимуть завершення війни.

"Я не виключаю, що, наприклад, можуть домовитися про припинення ударів по НПЗ. Російська нафта краще надходитиме на ринок, ціна може знизитися, і Трамп скаже: бачите, я вплинув на ситуацію. Заборона ударів по глибинних цілях також може стати одним із аргументів на переговорах. І це вже прояв нашої суб’єктності", - підсумував Клочок.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що, за словами держсекретаря США Марка Рубіо, війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а домовленістю за столом переговорів.

Раніше повідомлялося, що завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ.

Напередодні стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України залишається найскладнішим із міжнародних конфліктів для врегулювання, однак висловив упевненість у її остаточному завершенні.

Інші новини:

Про особу: "Мадяр"

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проектом "Гранум", співзасновник арт-фонду "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом із Робертом Броуді було перекинуто на Харківський напрямок для посилення Волчанського з’єднання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні війна Росії та України Удари вглиб РФ Мадяр
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Києві почнуть будувати нові переправи через Дніпро: названо терміни

В Києві почнуть будувати нові переправи через Дніпро: названо терміни

18:17Україна
Росія взялася за київські мости: у NYT пояснили, чим це загрожує столиці

Росія взялася за київські мости: у NYT пояснили, чим це загрожує столиці

17:39Україна
Мадяр закликав українців не вірити в швидке закінчення війни: що задумав Путін

Мадяр закликав українців не вірити в швидке закінчення війни: що задумав Путін

16:48Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці літнього туриста за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці літнього туриста за 45 с

Розпушує ґрунт і винищує бур'яни: що варто посіяти на порожні грядки восени

Розпушує ґрунт і винищує бур'яни: що варто посіяти на порожні грядки восени

Грошове дерево в оселі: де розмістити рослину для фінансового успіху

Грошове дерево в оселі: де розмістити рослину для фінансового успіху

Минуле більше не триматиме: чотирьом знакам зодіаку ось-ось стане легше

Минуле більше не триматиме: чотирьом знакам зодіаку ось-ось стане легше

Людей рятують з палаючої багатоповерхівки: РФ вдарила по Дніпру, є постраждалі

Людей рятують з палаючої багатоповерхівки: РФ вдарила по Дніпру, є постраждалі

Останні новини

18:24

У РФ підірвали окупанта-садиста зі списку "Миротворця", який катував полонених

18:17

В Києві почнуть будувати нові переправи через Дніпро: названо терміни

18:03

Навіщо розумні господарі насипають морську сіль на килимок біля дверей

17:52

Без дорогої хімії: які бабусині методи прибирання знову стають популярнимиВідео

17:39

Вагітна Тишкевич перед пологами виїхала з Києва з чоловіком – де вона зараз

РФ атакує мости Києва: Беспалов розповів, що буде зі столицеюРФ атакує мости Києва: Беспалов розповів, що буде зі столицею
17:39

Росія взялася за київські мости: у NYT пояснили, чим це загрожує столиці

17:32

Економія на опаленні чи приховані втрати: чи варто зачиняти міжкімнатні дверіВідео

17:21

Готельна хитрість: що поставити в холодильник, щоб позбутися неприємного запахуВідео

16:49

Які 5 дерев не можна садити біля будинку: небезпечні види для фундаменту

Реклама
16:48

Мадяр закликав українців не вірити в швидке закінчення війни: що задумав Путін

16:44

Як заощадити на осінньому гардеробі: 5 правил розумного шопінгуВідео

16:27

"Це погані новини": розкрито нову тактику ударів РФ по мостах у Києві

16:05

Як зберегти калину до весни без втрати вітамінів: кращі способи заготівлі

16:00

"Королівський підхід": Вільям і Кейт ухвалили рішення щодо Гаррі та Меган

15:58

Прикордонники відбили у росіян понад 10 кв. км у Харківській області - деталіВідео

15:53

Бабине літо вже на порозі: коли Україну накриє нова хвиля тепла

15:52

В Росії зробили важливу заяву щодо ударів по Україні і звернулись до іноземців

15:20

США та РФ обговорюють масштабну нафтову угоду в рамках переговорів щодо України – NYT

15:12

Одна звичка повільно "вбиває" автомат: що не варто робити водіямВідео

15:01

Мости не відновити швидко: як Київ зможе забезпечити сполучення між берегами Дніпра

Реклама
14:48

Не паралізувати, а витіснити: експерт назвав цілі атак РФ на мости в Києві

14:29

Не лише Київ: експерт сказав, які міста можуть залишитися без опалення взимку

14:29

Мости Києва змінюють режим роботи: де перекриють рух під час тривоги

14:20

"Яка вага": Alyona Alyona різко відповіла на найпопулярніше запитання

14:15

Удари по мостах: чим влада може замінити переправи через Дніпро, названо сценарії

13:41

Таро-прогноз на жовтень 2026: яким знакам зодіаку Таро обіцяє значний прибутокВідео

13:37

Нова хвиля подорожчання дизелю: коли ціни можуть сягнути 120 гривень

13:35

Навіщо каштани додають у пральну машину: альтернатива порошку восени

13:10

"Не з першого погляду": Шоптенко відверто розповіла про третього чоловіка

12:56

Навесні шкідники не повернуться: як правильно підготувати теплицю до зимиВідео

12:50

Як вирізати гарбуз на Геловін без зайвих клопотів: найкращі лайфхакиВідео

12:08

Раптово помер Анатолій Кашпіровський — що сталося

12:07

У РФ зафіксували смерть від чуми: сотні людей на карантині, що відомо

12:03

Дрони РФ можуть наводити прямо з Києва: "Флеш" попередив про нову загрозу

11:46

Міф з інтернету: чому восени не варто зривати квітки хризантеми, що відцвіли

11:24

Китайський гороскоп на завтра, 4 жовтня: Тиграм — романтика, Зміям — межі

11:09

Сили оборони уразили важливі об’єкти РФ: під ударом місце запуску БпЛА

10:57

Гороскоп Таро на 5–11 жовтня: Овнам — союз, Козерогам — новий старт

10:49

Гороскоп на завтра, 4 жовтня: Тельцям - прибуток, Стрільцям - несподіванка

10:46

"Є-шлюпка" замість метро: соціальні мережі заполонили меми після ударів РФ по мостахФото

Реклама
10:36

Навіщо господарі кладуть каштани до картоплі: хитрий народний трюк

10:35

Популярній співачці раптово зробили пропозицію — її реакція здивувала мережуВідео

10:22

Плодові мушки зникнуть із кухні: що потрібно покласти біля фруктівВідео

10:11

Як притягнути гроші в дім: давні прикмети, що вбережуть від злиднів

09:55

"Дуже харизматичний": обраниця Сеітаблаєва зробила зізнання про їхній роман

09:37

"Нагадують галюцинації": в ISW сказали, що стоїть за заявами Путіна

09:36

Ветерани війни звернулися до Мінмолодьспорту та НОК щодо президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка

09:29

Гороскоп на тиждень 5–11 жовтня: Левам — суперсила, Терезам — новий старт

09:17

РФ атакувала Дніпро: уламки впали на мерію, горів бізнес-центр і житловий будинокФото

08:56

Нова загроза з неба: Росія модернізувала ракети "Іскандер", що змінилося

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти