Самару затягнуло густим чорним димом: масштабно горить один із найбільших НПЗ РФ

Нічна атака дісталася одного з найбільших нафтопереробних підприємств регіону.

https://glavred.net/war/samaru-zatyanulo-gustym-chernym-dymom-masshtabno-pylaet-odin-iz-krupneyshih-npz-rf-10798424.html Посилання скопійоване

Наслідки атаки на НПЗ в Самарі / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova+

Коротко:

У Самарі після атаки дронів спалахнув Куйбишевський НПЗ

На заводі горить установка первинної переробки нафти АВТ-5

Куйбишевський НПЗ уже зупиняв роботу після попередніх атак дронів

У ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим. Про це повідомили OSINT-дослідники Exilenova+ та Telegram-канали Astra.

За попередніми даними, на території Куйбишевського НПЗ горить установка АВТ-5 - атмосферно-вакуумна трубчаста установка №5. Вона використовується для первинної переробки нафти.

відео дня

Наслідки атаки на НПЗ в Самарі / Фото: Supernova

Відео наслідків української атаки на Самарську область РФ можна переглянути у нашому Telegram-каналі за посиланням.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив, що регіон зазнав удару БПЛА. Водночас він не уточнив, що під ударом опинився саме Куйбишевський НПЗ

"Вкотре ми відбивали атаку ЗСУ. Наші військові та мобільні вогневі групи з повною самовіддачею виконували свій бойовий обов’язок. Збито десятки безпілотників. Ворог цілився в промислові підприємства", - заявив Фєдоріщєв.

За даними Astra, Куйбишевський нафтопереробний завод. є одним з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні. Завод входить до складу ПАТ "НК "Роснефть". Проєктна потужність цього НПЗ становить близько 6,7 млн тонн нафти на рік.

У 2024 році підприємство переробило 4,7 млн тонн сировини, виробивши близько 800 тисяч тонн бензину, 1,4 млн тонн дизельного палива та 1,3 млн тонн мазуту.

Куйбишевський НПЗ уже не вперше стає ціллю атак безпілотників. Як писав Главред, у червні завод зупиняв переробку нафти після атаки безпілотників, яка призвела до пошкодження обладнання та пожежі.

Після удару було зупинено роботу двох основних установок первинної переробки нафти - CDU-4 і CDU-5. Потужність кожної з них становить близько 10 тисяч тонн сировини на добу, або приблизно 73 тисячі барелів.

Також Куйбишевський НПЗ призупиняв роботу після атаки безпілотників у серпні 2025 року та у березні 2024 року.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Удари по НПЗ в РФ - останні новини

Нагадаємо, Московський нафтопереробний завод, що належить "Газпром нафта", повністю зупинив переробку нафти після української атаки дронами 20 вересня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в нафтовій галузі.

Главред писав, що Україна готова піти на відповідні кроки з деескалації, якщо Росія припинить атаки на український енергетичний сектор, критичну інфраструктуру та продовольчий експорт. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про втрату Росією контролю над своєю нафтопереробною галуззю.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що просив Володимира Зеленського відмовитися від ударів по дизельному паливу в Росії. За його словами, саме такі атаки спричиняють дефіцит палива у світі.

Читайте також:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред