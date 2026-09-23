Удари по НПЗ Росії: Самара горить вдруге, влада мовчить про причини

Завод Роснафти потужністю 7 млн тонн нафти на рік загорівся вдруге за добу.

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У Самарі знову горить Куйбишевський НПЗ Роснафти / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

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Куйбишевський НПЗ у Самарі загорівся вдруге за добу

Вчора Генштаб підтвердив удари по заводу в Самарі

В аеропорту Самари оголошували план "Килим"

У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників. Причини нового загоряння офіційно не називають, повідомляє Exilenova+.

"У промисловій зоні Куйбишевського НПЗ у Самарській області, який зазнав бомбардування вчора вранці, знову сталася пожежа. Чи пов’язано це з новими „прильотами" - поки що невідомо", - пишуть аналітики.

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На кадрах, що з’явилися в мережі, видно густий чорний дим, який піднявся над підприємством і розтягнувся над містом. За даними моніторингових каналів, станом на 06:00 вогонь досі не загасили.

Чорний дим у Самарі / Фото: Exilenova+

Місцеві Telegram-канали Самари близько 02:30 повідомляли про гучну сирену в регіоні. Тоді ж в аеропорту оголосили план "Килим": "Росавіація" обмежила зліт і посадку літаків через загрозу застосування дронів, хоча про вибухи не повідомлялося. Російська влада на момент публікації повторну пожежу не коментувала.

Пожежа в Самарі / Фото: Exilenova+

Вчора українська сторона офіційно визнала ураження російських нафтопереробних потужностей. Сили оборони атакували "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі - на території обох підприємств зафіксували загоряння.

Що відомо про Куйбишевський НПЗ

Підприємство входить до структури ПАТ "НК "Роснефть" і вважається одним із найбільших переробних активів у цьому регіоні РФ. Його потужності, за даними з відкритих джерел, становлять 7 млн тонн нафти на рік.

Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів: бензини, дизельне паливо, мазути, розчинники. У Генштабі зазначили, що продукція обох уражених НПЗ використовується для забезпечення потреб російської армії.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.

У ніч на 17 вересня російський Ярославль атакували дрони. Місцева влада була змушена перекрити рух у бік Москви. Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля спалахнула сильна пожежа. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС".

У ніч на 15 вересня в кількох регіонах Росії прогриміли вибухи на тлі атаки дронів і ракет. "Прильоти" зафіксовано в Таганрозі та Сизрані. Мішенню атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

Серія вибухів прогриміла в Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони летіли над багатоповерхівками в бік промислової зони, яку в місті зазвичай називають "нафтянкою".

У ніч на 11 вересня в російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. У мережі повідомляють про ракетний удар по Волгограду. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.

Україна припинить удари по НПЗ у Росії: названо умову

Україна готова вжити відповідних заходів щодо деескалації, якщо Росія припинить атаки на український енергетичний сектор, критичну інфраструктуру та експорт продовольства. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про втрату Росією контролю над своєю нафтопереробною галуззю.

"Енергетичний сектор України, її критична інфраструктура та наш експорт продовольства мають перестати бути цілями для Росії, і це призведе до відповідних кроків щодо деескалації з нашого боку. Рішення можливі", - заявив Зеленський.

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку Зеленський сказав, що Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією за однієї умови - припинення ударів по електромережах, системах опалення та водопостачання. Пропозицію Києва російській стороні передадуть Сполучені Штати.

"Вони передадуть його росіянам. Я не знаю позиції Росії", - додав Зеленський.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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