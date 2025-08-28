'Шах і мат' для Кремля: аналітик запропонував неочевидний хід для завершення війни

Обговорення оборонних варіантів може змусити Кремль переглянути плани і стримати агресію.

Захід має розглянути безпольотні зони, ротаційні сили та інші кроки для негайного захисту України / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 152 окрема єгерська бригада

Коротко:

Ігнатіус закликає Захід надати Україні гарантії безпеки вже зараз

Війна в Україні перебуває у стратегічному "глухому куті"

Обговорення гарантій може змусити Кремль переглянути свої плани

Якщо Росія найближчим часом не погодиться на припинення війни в Україні, Захід має надати Києву безпекові гарантії вже зараз, не чекаючи завершення бойових дій. Таку думку висловив міжнародний оглядач Девід Ігнатіус на сторінках The Washington Post.

Ігнатіус називає нинішню ситуацію у війні стратегічним "глухим кутом". Україна та її європейські партнери прагнуть мирної угоди з гарантіями безпеки на майбутнє, тоді як Кремль вимагає, щоб Захід спершу виконав усі її вимоги, які називає "вирішенням корінних причин війни".

Вирішення "глухого кута" через оборонні гарантії

Журналіст розглядає вирішення "глухого кута" через вирівнювання далекобійних можливостей України та РФ. У цьому контексті він наводить слова колишнього президента США Дональда Трампа:

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі. Немає жодних шансів на перемогу."

Водночас Ігнатіус сумнівається, що Захід готовий надати Україні достатньо далекобійної зброї для симетричних ударів по Москві. Тому більш реалістичним він вважає варіант надання Україні негайних оборонних гарантій.

"Союзники України можуть оголосити про односторонні кроки для обмеження страждань в Україні, якщо війна продовжиться. Я можу уявити собі цілий ряд військових варіантів — від безпольотної зони над Україною до ротаційних навчальних та дорадчих сил всередині України та нових можливостей у відповідь, якщо Росія продовжуватиме атакувати цивільне населення чи енергетичну інфраструктуру. Це були б гарантії безпеки — не на майбутнє, а негайно", – зазначає оглядач.

За його словами, навіть обговорення таких варіантів змусило б Кремль переглянути свої плани. Ігнатіус також підкреслює необхідність дізнатися від Росії, які "розумні гарантії безпеки" вона хотіла б отримати для себе.

Гарантії безпеки / Інфографіка: Главред

Важливість уникнення стратегії покарання

Журналіст додає, що важливо уникати стратегії покарання ворога, посилаючись на військового стратега часів "холодної війни" Фреда Ікле:

"Накладання "покарання" на ворога — це… неефективна стратегія припинення війни. Щоб завершити конфлікт, потрібно задовольнити прагнення обох сторін до мирного врегулювання, яке принесе більшу та тривалішу безпеку, ніж та, що існувала до початку бойових дій".

Сумніви щодо стабільності гарантій – думка експерта

Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак висловив сумнів щодо ефективності гарантій безпеки для України. На його думку, такі гарантії нестабільні та тимчасові: сьогодні вони діють, завтра можуть зникнути.

"Коаліції розпадаються, прем'єри і президенти йдуть у відставку, і потім змусити когось виконувати гарантії — шансів нуль", — зазначив Ступак.

Експерт підкреслює, що надійність гарантій залежить від політичної стабільності країн-союзників, тож покладатися виключно на них у довгостроковій перспективі ризиковано.

Гарантії безпеки - що відомо

Як повідомляв Главред, глава МЗС Андрій Сибіга сказав, що гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Крім того, Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком цього тижня відвідає Нью-Йорк для зустрічей з представниками команди президента США Дональда Трампа.

