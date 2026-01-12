Ще жорсткіше, ніж торік: WSJ оцінив, як США можуть ударити по РФ у 2026

Загальні військові витрати Росії в 2025 році оцінюються в 15,5 трильйонів рублів/

Союзники Путіна все більше розчаровані війною / Колаж: Главред, фото: скриншот відео, ua.depositphotos.com

Ключове:

РФ майже не просунулась на фронті у 2025 році

Економічний тиск і невдоволення в Росії зростають

Підтримка війни серед росіян і еліт падає

2025 рік обернувся для російського керівництва черговою смугою стратегічних невдач, і перспективи для Кремля виглядають дедалі похмурішими. Про це повідомляє The Wall Street Journal, аналізуючи військові, економічні та політичні наслідки затяжної війни проти України.

Мінімальні здобутки на фронті

За весь минулий рік російська армія змогла окупувати менш ніж 1% української території. За такими темпами, зазначає видання, Росії знадобиться щонайменше ще рік, щоб навіть наблизитися до кордонів Донбасу, які Кремль називає умовою для початку мирних переговорів.

Американська операція у Венесуелі — удар по іміджу Москви

Блискавичне затримання американськими військовими венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та його дружини стало черговим сигналом слабкості російських можливостей. Політолог Аббас Галлямов наголосив, що успіх США наочно продемонстрував, "як насправді виглядає ефективна військова операція", що ще більше деморалізує російське суспільство та еліти. Додатковим ударом стало те, що Мадуро був одним із ключових союзників Кремля.

Інцидент із танкером - ще один дипломатичний провал

Ситуацію ускладнило й захоплення США нафтового танкера, який перебував під охороною російського флоту. Подія стала черговим свідченням обмежених можливостей Москви впливати на глобальні процеси.

Війна дедалі сильніше б’є по російській економіці:

військові витрати у 2025 році сягнули 15,5 трлн рублів — у п’ять разів більше, ніж у 2021-му;

доходи від нафти й газу в листопаді впали на 34% порівняно з попереднім роком;

з 1 січня ПДВ підвищено з 20% до 22%, що збільшує фінансовий тягар для населення.

Опитування Левада-центру свідчать про різку зміну настроїв: якщо наприкінці 2024 року 37% росіян підтримували продовження війни, то через рік таких залишилося лише 25%. Натомість частка прихильників мирних переговорів зросла до 67%.

Високі процентні ставки, запроваджені для стримування інфляції, фактично заморозили інвестиційну активність. До цього додається невдоволення російських еліт, які не можуть повернути свої активи, заблоковані в європейських банках.

Кремлівська підтримка може похитнутися

Попри здатність Кремля придушувати суспільне невдоволення, внутрішньополітична опора Путіна залежить від лояльності його найближчого оточення. За оцінками WSJ, ця підтримка може ослабнути, якщо США посилять військову допомогу Україні, зокрема засобами протидії російським ракетам і дронам.

У такому разі, зазначає видання, втомлені від війни представники російської еліти можуть почати тиснути на Кремль, вимагаючи переходу до реальних переговорів щодо миру — на умовах, прийнятних для України.

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

