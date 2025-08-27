Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

Україна готує майданчики та ресурси для ефективної дипломатії на рівні лідерів у міжнародних переговорах.

Українська делегація на чолі з Єрмаком вирушає до Нью-Йорка для переговорів із командою Трампа про завершення війни

Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком цього тижня відвідає Нью-Йорк для зустрічей з представниками команди президента США Дональда Трампа. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Дипломатична робота та рівень переговорів

Глава держави зазначив, що триває активна дипломатична робота Офісу президента, МЗС та РНБО з партнерами, які підтримують проведення зустрічі на рівні лідерів для завершення війни.

"Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання – саме цей рівень нам потрібен. Усі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин: росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії", – наголосив Зеленський.

Тиск на Росію та важелі впливу

Президент додав, що Росію необхідно тиснути до реальних кроків і примушувати завершити війну.

"Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. А це залежить від Америки, від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною", – підкреслив він.

Зеленський повідомив, що Україна буде максимально готовою до переговорів та забезпечить майданчики для ефективної дипломатії. Він нагадав про попередні зустрічі Єрмака та Умєрова у Катарі та Саудівській Аравії, а також про заплановані переговори у Швейцарії та Нью-Йорку.

"Завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись", – додав президент.

Безпекові угоди / Інфографіка: Главред

Оцінка експерта: перспектива мирної угоди

Експерт з безпеки та колишній співробітник СБУ Іван Ступак переконаний, що в найближчі два-три місяці підписання мирної угоди малоймовірне.

За його словами, ключовою перешкодою є ситуація на фронті.

"Якби росіяни опинилися в патовій ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але наразі є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє вести війну, тому вони продовжують наступати", – пояснив Ступак в інтерв'ю Главреду.

Гарантії безпеки - що відомо

Як повідомляв Главред, глава МЗС Андрій Сибіга сказав, що гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Також відомо, що високопоставлені військові керівники європейських країн обговорюють гарантії безпеки Україні. Зокрема, вони хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі F-35 у Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

