Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

Руслан Іваненко
27 серпня 2025, 22:22оновлено 27 серпня, 22:56
118
Україна готує майданчики та ресурси для ефективної дипломатії на рівні лідерів у міжнародних переговорах.
Зеленский, Ермак, Трамп
Українська делегація на чолі з Єрмаком вирушає до Нью-Йорка для переговорів із командою Трампа про завершення війни / Колаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, УНІАН

Коротко:

  • Українська делегація вирушає до Нью-Йорка для переговорів із командою Трампа
  • Єрмак і Умєров провели зустрічі у Катарі та Саудівській Аравії
  • Україна готує майданчики для ефективної дипломатії та безпекових гарантій

Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком цього тижня відвідає Нью-Йорк для зустрічей з представниками команди президента США Дональда Трампа. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Дипломатична робота та рівень переговорів

Глава держави зазначив, що триває активна дипломатична робота Офісу президента, МЗС та РНБО з партнерами, які підтримують проведення зустрічі на рівні лідерів для завершення війни.

відео дня

"Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання – саме цей рівень нам потрібен. Усі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин: росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії", – наголосив Зеленський.

Тиск на Росію та важелі впливу

Президент додав, що Росію необхідно тиснути до реальних кроків і примушувати завершити війну.

"Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. А це залежить від Америки, від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною", – підкреслив він.

Зеленський повідомив, що Україна буде максимально готовою до переговорів та забезпечить майданчики для ефективної дипломатії. Він нагадав про попередні зустрічі Єрмака та Умєрова у Катарі та Саудівській Аравії, а також про заплановані переговори у Швейцарії та Нью-Йорку.

"Завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись", – додав президент.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Безпекові угоди / Інфографіка: Главред

Оцінка експерта: перспектива мирної угоди

Експерт з безпеки та колишній співробітник СБУ Іван Ступак переконаний, що в найближчі два-три місяці підписання мирної угоди малоймовірне.

За його словами, ключовою перешкодою є ситуація на фронті.

"Якби росіяни опинилися в патовій ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але наразі є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє вести війну, тому вони продовжують наступати", – пояснив Ступак в інтерв'ю Главреду.

Гарантії безпеки - що відомо

Як повідомляв Главред, глава МЗС Андрій Сибіга сказав, що гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Також відомо, що високопоставлені військові керівники європейських країн обговорюють гарантії безпеки Україні. Зокрема, вони хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі F-35 у Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

Читайте також:

Про персону: Андрій Єрмак

Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року.

Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю.

21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання Андрій Єрмак Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

22:22Війна
Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакою

Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакою

21:41Україна
900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

21:35Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

Останні новини

23:24

У віцемера Павлишина, син якого забив пенсіонерку, виявили мільйонні статки та елітну нерухомість в Києві

22:22

Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

22:06

На Анну Трінчер напали під час концерту: "Це треш"Відео

21:41

Як правильно тримати повідець: якщо не знати, собака наражається на небезпеку

21:41

Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакоюВідео

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
21:35

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

21:31

Гороскоп на сьогодні 28 серпня: Овнам - чудова зустріч, Козорогам - збитки

21:31

"Ми познайомилися": Олена Мозгова розповіла правду про обраницю доньки

21:19

До побачення, надокучливі шкідники: як позбутися мурах раз і назавжди

Реклама
21:12

Не тільки княгині: що приховує життя єдиної української імператриці

20:58

Як приготувати звичайне куряче філе, щоб усі ахнули - відмінний рецептВідео

20:57

Буде рости не по дням, а по годинам: ТОП-10 кроків, як пришвидшити ріст волосся

20:56

Зеленський призначив нового посла України в США - хто ним став

20:41

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

20:35

Де три відмінності між двома котами: лише "геній головоломок" їх знайде за 27 секунд

20:14

В Україні помітили екзотичну пташку: куди прилетіли пернаті неймовірної краси

19:56

Як зрозуміти, що чоловік таємно закоханий у вас: 4 неочевидні сигнали психологів

19:53

"Цього було б достатньо": експерт назвав кількість ракет, здатних змінити хід війни

19:44

На що вказує великий палець - вчені розкрили його зв’язок із розміром мозку

19:44

В Україну повертається нестерпна спека: синоптики назвали дату різкого похолодання

Реклама
19:23

Переселенцям виплатять до двох мільйонів гривень на житло: Кабмін ухвалив рішення

19:11

Путін готує пастку на зустріч із Зеленським - чим закінчаться переговориВідео

19:10

Поки США мріють про завершення війни в 2025 році, Путін готує новий ударПогляд

18:55

Дадуть врожай уже за місяць: що можна посіяти або посадити у вересніВідео

18:37

Ексдружина футболіста Пятова похвалилася ідеальним чоловіком

18:33

Чому коти так люблять пити воду з крана: цікаве пояснення ветеринара

18:25

Україна може перемоги Росію у війні - бійці ГУР назвали єдиний дієвий метод

18:15

Грошей не взяв: Тополя розповів, яку послугу йому зробив Зеленський

17:52

Які цифри номерів телефонів "притягують" гроші та удачу: нумерологи пояснили

17:51

"Вони посперечалися на гроші": Бужинська розповіла правду про знайомство з чоловіком

17:45

Українцям загрожує "заморожування" пенсій: хто ризикує залишитися без виплат

17:37

Каленюк з ЦПК називає наших воїнів "московськими гнидами", а сама переховує чоловіка від мобілізації, – військовий

17:28

Президент Азербайджану заявив про вторгнення Росії і окупацію країни - що сталось

17:24

Долар та євро різко впали: новий курс валют значно укріпив гривню

17:14

Прикутий до ліжка: ведучого "У світі тварин" Миколу Дроздова кинули доньки

16:55

Обвал ціни на 12%: вартість одного фрукту в Україні різко зменшилась

16:52

Виїжджати за кордон зможе ще одна категорія громадян: КМУ ухвалив важливе рішення

16:50

Перші подихи осені принесуть щастя: які ТОП-3 знаки отримають подарунок від долі

16:49

Гороскоп на вересень 2025: Водоліям - хороші новини, Рибам - випробування

16:42

Чим відрізняються два хлопці: відмінності треба знайти всього за 27 секунд

Реклама
16:41

Росіяни зайшли в ще одну область України - в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація

16:28

Енріке Іглесіас стане батьком учетверте: хто народить йому дитину

16:25

Посівний календар на вересень 2025 року: що потрібно зробити в саду і на городі

16:22

Чоловікам 18-22 років дозволили перетинати кордон: коли запрацюють зміни

16:19

Один рух і "сліпі зони" зникнуть: що варто зробити водіям в автоВідео

15:53

Трамп переконав Орбана: у Politico дізналися про домовленість щодо України

15:50

Сім'я Брюса Вілліса ухвалила важливе рішення

15:48

Куди відлітають лелеки: орнітолог пояснив, як птахи долають шлях до Африки

15:45

Чи визнають США Крим російським - політолог розкрив, чого чекати УкраїніВідео

15:31

"Це життя": Олена Мозгова розповіла про розставання з чоловікомВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти