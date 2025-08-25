Близько 30 країн готові підтримати Україну: Німеччина наполягає на розширенні гарантій

Йоганн Вадефуль закликав Путіна припинити війну і почати переговори, інакше буде рішучий опір Заходу.

Україна має отримати гарантії безпеки, дуже близькі до членства в НАТО - Йоганн Вадефуль / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com

Головні тези:

Україна не повинна йти на територіальні поступки без реальних гарантій безпеки

Такі гарантії можуть стати основою для миру в Європі

Мирна угода не має бути "диктаторським миром" на шкоду Україні

Майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

За його словами, гарантії безпеки для України мають надавати не лише європейські країни. Він закликав розширити коло держав-гарантів і залучити до цього процесу США та інші позаєвропейські країни.

Вадефуль підкреслив, що близько 30 держав, серед яких і Японія, вже заявили про готовність підтримати Україну.

"Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає щонайменше реальні безпекові гарантії від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території, - ред.) буде в безпеці", - цитує главу МЗС Deutsche Welle.

Вадефуль висловив сподівання, що наполягання на саме таких гарантіях зможе зрештою переконати і главу РФ Володимира Путіна. При цьому він підкреслив, що такі гарантії не становитимуть загрози для Росії.

"Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир", - зазначив міністр.

При цьому міністр попередив, що "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну".

Вадефуль наголосив, що мирний договір із Росією не повинен стати "диктаторським миром" на шкоду Україні. Він закликав Путіна припинити агресивну війну і сісти за стіл переговорів.

"Інакше йому доведеться рахуватися з нашим рішучим опором на боці України", - попередив глава німецького МЗС.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Києву в рамках потенційної мирної угоди з Росією. При цьому американські війська не будуть відправлені в Україну.

Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку в разі повторного нападу Росії. За даними Bloomberg, автором пропозиції є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Видання The Times опублікувало матеріал, у якому вказано чотири сценарії стримування Росії в майбутньому.

Росія заявляє, що готова погодитися на гарантії безпеки для України, але лише за умови їхнього забезпечення спільно Китаєм, США та низкою європейських держав. Про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Кремль наполягає на праві вето щодо будь-яких домовленостей про гарантії безпеки для України, намагаючись зірвати спільні дії США, європейських партнерів і Києва, спрямовані на досягнення стабільного миру.

Що не так із гарантіями безпеки у форматі "НАТО без НАТО" - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що безпекові гарантії Україні у форматі "НАТО без НАТО", які вперше були запропоновані прем'єр-міністром Італії, є привабливими, проте є проблема.

"Навіть сама стаття 5, яка є серцевиною колективної оборони, не зобов'язує всіх учасників вступати у війну. Вона лише дозволяє кожній країні вживати заходів на підтримку країни-жертви агресії та самостійно визначати, у який спосіб надати допомогу: військовим, політичним, дипломатичним чи навіть гуманітарним шляхом. Тобто це не є абсолютною гарантією", - сказав аналітик у коментарі Главреду.

