Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Близько 30 країн готові підтримати Україну: Німеччина наполягає на розширенні гарантій

Анна Ярославська
25 серпня 2025, 07:26
222
Йоганн Вадефуль закликав Путіна припинити війну і почати переговори, інакше буде рішучий опір Заходу.
Йоганн Вадефуль, Германия
Україна має отримати гарантії безпеки, дуже близькі до членства в НАТО - Йоганн Вадефуль / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com

Головні тези:

  • Україна не повинна йти на територіальні поступки без реальних гарантій безпеки
  • Такі гарантії можуть стати основою для миру в Європі
  • Мирна угода не має бути "диктаторським миром" на шкоду Україні

Майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

За його словами, гарантії безпеки для України мають надавати не лише європейські країни. Він закликав розширити коло держав-гарантів і залучити до цього процесу США та інші позаєвропейські країни.

відео дня

Вадефуль підкреслив, що близько 30 держав, серед яких і Японія, вже заявили про готовність підтримати Україну.

"Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає щонайменше реальні безпекові гарантії від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території, - ред.) буде в безпеці", - цитує главу МЗС Deutsche Welle.

Вадефуль висловив сподівання, що наполягання на саме таких гарантіях зможе зрештою переконати і главу РФ Володимира Путіна. При цьому він підкреслив, що такі гарантії не становитимуть загрози для Росії.

"Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир", - зазначив міністр.

При цьому міністр попередив, що "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну".

Вадефуль наголосив, що мирний договір із Росією не повинен стати "диктаторським миром" на шкоду Україні. Він закликав Путіна припинити агресивну війну і сісти за стіл переговорів.

"Інакше йому доведеться рахуватися з нашим рішучим опором на боці України", - попередив глава німецького МЗС.

Близько 30 країн готові підтримати Україну: Німеччина наполягає на розширенні гарантій
5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Києву в рамках потенційної мирної угоди з Росією. При цьому американські війська не будуть відправлені в Україну.

Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку в разі повторного нападу Росії. За даними Bloomberg, автором пропозиції є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Видання The Times опублікувало матеріал, у якому вказано чотири сценарії стримування Росії в майбутньому.

Росія заявляє, що готова погодитися на гарантії безпеки для України, але лише за умови їхнього забезпечення спільно Китаєм, США та низкою європейських держав. Про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Кремль наполягає на праві вето щодо будь-яких домовленостей про гарантії безпеки для України, намагаючись зірвати спільні дії США, європейських партнерів і Києва, спрямовані на досягнення стабільного миру.

Що не так із гарантіями безпеки у форматі "НАТО без НАТО" - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що безпекові гарантії Україні у форматі "НАТО без НАТО", які вперше були запропоновані прем'єр-міністром Італії, є привабливими, проте є проблема.

"Навіть сама стаття 5, яка є серцевиною колективної оборони, не зобов'язує всіх учасників вступати у війну. Вона лише дозволяє кожній країні вживати заходів на підтримку країни-жертви агресії та самостійно визначати, у який спосіб надати допомогу: військовим, політичним, дипломатичним чи навіть гуманітарним шляхом. Тобто це не є абсолютною гарантією", - сказав аналітик у коментарі Главреду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО МЗС Німеччини новини України та світу війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Україна сама шкодить": Словаччина погрожує перекрити Києву постачання дизеля

"Україна сама шкодить": Словаччина погрожує перекрити Києву постачання дизеля

09:57Економіка
Київ і Будапешт обмінялися колючими заявами через "Дружбу"

Київ і Будапешт обмінялися колючими заявами через "Дружбу"

09:34Політика
В РФ заговорили про модернізацію ядерного щита через "колосальні загрози" - ЗМІ

В РФ заговорили про модернізацію ядерного щита через "колосальні загрози" - ЗМІ

09:26Світ
Реклама

Популярне

Більше
Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Карта Deep State онлайн за 25 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні події

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні події

Китайський гороскоп на сьогодні 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

Китайський гороскоп на сьогодні 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

Несподівана знахідка у Дністрі: рибалка зловив рідкісну рибу, яка здивувала мережу

Несподівана знахідка у Дністрі: рибалка зловив рідкісну рибу, яка здивувала мережу

Останні новини

10:56

Довгий Нептун б'є на 1000 км: перші кадри нової української крилатої ракети

10:49

Львів замерз: градусники показали екстремальний мінімум

10:48

Які речі покійного не варто залишати вдома - прикмети й думка священниківВідео

09:57

"Україна сама шкодить": Словаччина погрожує перекрити Києву постачання дизеля

09:54

Що з собою робить зрадниця Ані Лорак насправді – деталі

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
09:34

Київ і Будапешт обмінялися колючими заявами через "Дружбу"

09:26

В РФ заговорили про модернізацію ядерного щита через "колосальні загрози" - ЗМІ

09:05

"Чимало активів на окупованих територіях": розкрилася правда про Софію Ротару

09:01

Москва відкинула мирні ініціативи Трампа: Лавров озвучив вимоги Путіна

Реклама
09:00

Новий навчальний рік, виплати вчителям та повістки під камеру: що зміниться для українців з 1 вересня

08:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 серпня (оновлюється)

08:44

"Не буде миру ніколи": Наталя Сумська зробила гучну публічну заяву

08:24

Карта Deep State онлайн за 25 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Гороскоп на завтра 26 серпня: Близнюкам - невдача, Левам - радісні новини

07:26

Близько 30 країн готові підтримати Україну: Німеччина наполягає на розширенні гарантій

06:45

Близько 10 "прильотів", горять будинки: РФ завдала масованого удару дронами по Сумщині

06:10

Бої за Добропілля: росіяни змінюють тактику, ЗСУ зірвали політичну складову наступу ворогаПогляд

05:55

Потужний шторм накрив країну: коли закінчиться магнітна буря

05:30

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 3 секунди знайти літеру V

05:09

Україна змогла заховати одну стратегічну ядерну ракету - де вона заразВідео

Реклама
04:30

"Машина майже не їздила": фахівці пояснили, як перевірити машину на скручений пробіг

03:45

На порозі змін: життя 4 знаків зодіаку восени перевернеться з ніг на голову

01:30

"Дуже агресивно": кум і ексбойфренд Каменських розповів, за що незлюбив Потапа

01:03

Були в повній інформаційній ізоляції: Хилюк розповів про те, що відбувалось у полоніФотоВідео

24 серпня, неділя
23:41

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: військові розкрили деталі просування

23:03

Гороскоп на вересень 2025: один знак зодіаку отримає величезний бонус від всесвітуВідео

22:09

В Угорщині обурені заявою Зеленського у День Незалежності: у чому причина

21:59

Вересень 2025 відкриє Близнюкам нові горизонти: гороскоп на місяцьВідео

21:05

Найглибша точка на Землі – таємниці Маріанського жолоба і життя в безодні

20:46

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні подіїВідео

20:45

Українські бійці пішли у наступ: звільнено ще один населений пунктВідео

20:20

Сергій Притула вперше показав тритижневого сина

20:19

Справжні зірки: три знаки зодіаку народжені бути в центрі уваги

19:38

Експерти радять класти монету в морозилку: коли та навіщо це потрібно

19:27

На регіони налетить справжня холоднеча: де влупить +3 градуси

19:22

Закрити небо – міф сучасної війни чи реальна стратегія захисту

19:02

Гордон не стримався: Максим Галкін схвилював фанатів юним виглядом

18:37

Москва вперше "дала задню" - в США назвали точну дату закінчення війни в Україні

18:34

Бермудський трикутник: таємниця чи розвінчаний міф

18:18

Коли може закінчитися війна в Україні: у США зробили новий прогноз

Реклама
18:07

За три роки змінився до непізнаваності: з російського полону звільнили ексмера ХерсонуВідео

18:00

Не тільки День незалежності: Софія Ротару заговорила про важливе

17:41

Гороскоп на сьогодні 25 серпня: Овнам - підстава, Стрільцям - великий прибуток

17:28

Звідки англійська мова: як мова одного острова підкорила світ

17:21

Контратакували та звільнили три населені пункти: ЗСУ мають успіхи на фронті

16:52

Зникнення бджіл: чи чекає людство на катастрофу

16:50

Україна б'є по РФ далекобійними ракетами, США дозволу не давали - Зеленський

16:42

Кореспондент інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк повернувся додому з російського полону

16:39

Україна та Росія провели новий обмін полоненими - хто повернувся додому

16:38

З відомою українською блогеркою стався нещасний випадок у горах

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти