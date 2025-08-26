Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

У МЗС назвали ключ до гарантій безпеки України: про що йдеться

Анна Ярославська
26 серпня 2025, 06:53
354
Київ готовий зробити наступні кроки до миру. Затягування мирного процесу Москвою має призвести до нових санкцій.
МЗС України, Андрій Сибіга
Андрій Сибіга пояснив позицію України щодо гарантій безпеки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

  • Гарантії мають охоплювати військовий, дипломатичний та правовий рівні
  • Головний пріоритет - зміцнення української армії
  • Україна готова до переговорів "у будь-якому форматі та регіоні", щоб досягти миру

Гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга в телефонній розмові з держсекретарем США Марком Рубіо та європейськими союзниками Києва - главами МЗС Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Польщі, Британії, а також главою євродипломатії Каєю Каллас.

За словами Сибіги, бесіда базувалася на попередніх контактах лідерів країн, нещодавньому візиті українського президента Володимира Зеленського до США, і роботі радників з нацбезпеки.

відео дня

"Вони [гарантії безпеки] мають бути багатовимірними, включно з військовим, дипломатичним, правовим та іншими рівнями. Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом", - написав міністр у соцмережі Х.

Київ готовий до мирних переговорів із РФ

Сибіга ще раз підтвердив, що Україна готова до наступних кроків, щоб досягти миру.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати", - повідомив глава МЗС.

За його словами, якщо Росія продовжуватиме відкидати змістовні та конструктивні кроки до миру, вона муситиме зіткнутися з відповідними наслідками, а саме - зі значним посиленням санкцій та розширенням можливостей для України.

"Я вдячний нашим союзникам за їхню підтримку і єдність. Україна, як і раніше, віддана своїй ролі учасника трансатлантичної безпеки і надійного союзника", - резюмував глава українського МЗС.

У Держдепартаменті США теж підтвердили розмову Рубіо із Сибігою та європейськими лідерами.

"[Сторони] домовилися продовжувати координацію дипломатичних зусиль для припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення тривалого переговорного врегулювання", - ідеться в повідомленні Держдепу.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

За його словами, близько 30 держав, серед яких і Японія, вже заявили про готовність підтримати Україну.

21 серпня глави збройних сил США і низки європейських країн представили своїм радникам з національної безпеки варіанти гарантій безпеки для України. Як пишуть ЗМІ з посиланням на джерела, остаточні деталі ще належить опрацювати, але європейські країни нададуть "левову частку" гарантій безпеки України. Вашингтон усе ще "визначає масштаб своєї ролі".

Джерела Reuters повідомили, що одним із варіантів гарантій безпеки було відправлення європейських військ в Україну, але водночас Сполучені Штати взяли на себе командування та управління ними.

Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку в разі повторного нападу Росії. За даними Bloomberg, автором пропозиції є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Росія заявляє, що готова погодитися нагарантії безпеки для України, але лише за умови їхнього забезпечення спільно Китаєм, США та низкою європейських держав.

У МЗС назвали ключ до гарантій безпеки України: про що йдеться
Що таке п'ята стаття НАТО / Інфографіка: Главред ​

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка військового

Заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін вважає, що єдиною гарантією безпеки могла б стати присутність військових НАТО або Сполучених Штатів на лінії розмежування. Однак західний світ поки що не показує свою готовність до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян - стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", - сказав Жорін.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України мирні переговори гарантії безпеки Андрій Сибіга
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Росії гучне затримання чиновників: в ISW повідомили, яка мета Кремля

У Росії гучне затримання чиновників: в ISW повідомили, яка мета Кремля

08:27Світ
У МЗС назвали ключ до гарантій безпеки України: про що йдеться

У МЗС назвали ключ до гарантій безпеки України: про що йдеться

06:53Політика
Ворог активізувався на одному з напрямків: у Генштабі повідомили останні новини

Ворог активізувався на одному з напрямків: у Генштабі повідомили останні новини

01:57Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 26 серпня: Бикам - образи, Драконам - страх

Китайський гороскоп на завтра 26 серпня: Бикам - образи, Драконам - страх

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

4 отруйні продукти, які ми їмо щодня: мало хто про це здогадується

4 отруйні продукти, які ми їмо щодня: мало хто про це здогадується

Чотири знаки зодіаку починають нову главу життя в останні дні серпня

Чотири знаки зодіаку починають нову главу життя в останні дні серпня

Москва відкинула мирні ініціативи Трампа: Лавров озвучив вимоги Путіна

Москва відкинула мирні ініціативи Трампа: Лавров озвучив вимоги Путіна

Останні новини

08:33

"Побудувати Trump World у КНДР": Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином

08:27

У Росії гучне затримання чиновників: в ISW повідомили, яка мета Кремля

07:49

Масований наліт БПЛА: в окупованих Макіївці та Єнакієвому прогриміли вибухиВідео

06:53

У МЗС назвали ключ до гарантій безпеки України: про що йдеться

06:25

Трильйони доларів під ногами: де в Україні видобувають уран та що з нього роблятьВідео

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
06:22

Незалежність як креативність націїПогляд

06:00

Меладзе накоїв справ у Юрмалі - що сталося

05:34

Гороскоп на завтра 27 серпня: Левам - багато щастя, Скорпіонам - низка сварок

05:02

Можна переплутати з курортом: чим відрізняється в'язниця у Норвегії

Реклама
04:35

Чому не варто казати слово "крайній": вчителька пояснила помилкуВідео

03:55

ТОП-6 суперздібностей: чому інтроверти мають перевагу над екстравертами

03:36

На які ліки кава впливає негативно: несподівана відповідь учених

02:29

Гороскоп на вересень 2025 для Левів: два затемнення змінять ваш грошовий потік

01:57

Ворог активізувався на одному з напрямків: у Генштабі повідомили останні новини

01:30

"Було заперечення і багато сліз": Брітні Спірс розповіла, ким насправді був її третій чоловік

01:19

РФ виходить з конвенції про запобігання катуванням: що це означає

01:04

"Нехай не їдуть далеко": аналітик делікатно висловився про миротворців з Китаю

00:44

Оце зізнання: Павло Зібров показав палку пристрасть до дружини

00:13

Чому досвідчені водії паркуються задом: секрет, про який не розкажуть на курсах

25 серпня, понеділок
23:39

Різке похолодання до +7 та дощі: синоптики попереджають про негоду в Україні

Реклама
23:23

Путін ухилився від зобов’язань після Аляски: що готує Трамп у відповідь Кремлю

22:58

"Найважчий день в моєму житті": популярна співачка розповіла про проблеми

22:27

Усик потрапив до світової десятки найбагатших боксерів: яке місце посів українець

22:16

Як народжувався шоколад: від гіркого напою до солодкої спокуси

21:54

Чому поляки почали компостувати Україні мозок з "бандерівськими символами"Погляд

21:42

У путініста Філіпа Кіркорова трапилося нове лихо - що сталося

21:40

Трамп назвав головну поступку Путіна та заговорив про ядерне роззброєння Росії

21:39

Гороскоп 2025 для Дів: вересень принесе нові випробування та великі зміниВідео

21:32

ГМО – міфи і реальність: чи безпечні генетично модифіковані продукти

21:23

"Тимчасово заборонено": де та чому в Італії не можна помирати

21:15

Потрібен тільки перець: надзвичайно проста і смачна страва - рецептВідео

21:11

Є дві важливі угоди: Зеленський обговорив зі США закінчення війниВідео

21:01

ЗСУ можуть відступити із стратегічної ділянки фронту - в чому причина

20:59

У найближчі роки можуть розпочатися п'ять воєн - Politico

20:20

По смаку не відрізнити від свіжих: як правильно заморозити помідори на зиму

20:19

"Прийшла похоронка": путініст Звєрєв повідомив про "страшне" горе

20:16

Експерт Євген Шевцов розповів, які дані може отримати Нацполіція щодо фінансових операцій клієнтів банків актуально

19:53

Війна триває: ЗМІ спрогнозували, що чекає Україну після переговорів

19:47

Вуді Аллен у Москві зізнався в любові до РФ - МЗС України засудило його за ганьбу та образи

19:42

США припиняють фінансування України - Трамп оголосив важливе рішення щодо війни

Реклама
19:31

Україну накриває сильне похолодання: де литимуть грозові дощі

19:16

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людиниВідео

18:47

Це можливо: дачник розкрив простий спосіб, як виростити ранню капусту восениВідео

18:36

Венера у Леві змінить все: які ТОП-3 знаки зустрінуть кохання після 25 серпня

18:24

Україна не зможе ефективно воювати: Зеленський звернувся до союзників із вимогою

17:59

Діти будуть в захваті: рецепт хрусткої і соковитої курки, крутіше нагетсів

17:55

Пожежа на Курській АЕС через дрон: єдиний блок тепер працює лише на 50%

17:48

"Цвинтар не для того": чи обов’язково нести сніданок на 2-й день після похорону на могилуВідео

17:40

Що ніколи не можна робити з пилососом - українців попередили про популярну помилку

17:33

Прийде багатство і благополуччя: що потрібно принести в дім 26 серпня, прикмети

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти