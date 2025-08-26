У МЗС назвали ключ до гарантій безпеки України: про що йдеться

Київ готовий зробити наступні кроки до миру. Затягування мирного процесу Москвою має призвести до нових санкцій.

Андрій Сибіга пояснив позицію України щодо гарантій безпеки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

Гарантії мають охоплювати військовий, дипломатичний та правовий рівні

Головний пріоритет - зміцнення української армії

Україна готова до переговорів "у будь-якому форматі та регіоні", щоб досягти миру

Гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга в телефонній розмові з держсекретарем США Марком Рубіо та європейськими союзниками Києва - главами МЗС Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Польщі, Британії, а також главою євродипломатії Каєю Каллас.

За словами Сибіги, бесіда базувалася на попередніх контактах лідерів країн, нещодавньому візиті українського президента Володимира Зеленського до США, і роботі радників з нацбезпеки.

"Вони [гарантії безпеки] мають бути багатовимірними, включно з військовим, дипломатичним, правовим та іншими рівнями. Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом", - написав міністр у соцмережі Х.

Київ готовий до мирних переговорів із РФ

Сибіга ще раз підтвердив, що Україна готова до наступних кроків, щоб досягти миру.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати", - повідомив глава МЗС.

За його словами, якщо Росія продовжуватиме відкидати змістовні та конструктивні кроки до миру, вона муситиме зіткнутися з відповідними наслідками, а саме - зі значним посиленням санкцій та розширенням можливостей для України.

"Я вдячний нашим союзникам за їхню підтримку і єдність. Україна, як і раніше, віддана своїй ролі учасника трансатлантичної безпеки і надійного союзника", - резюмував глава українського МЗС.

У Держдепартаменті США теж підтвердили розмову Рубіо із Сибігою та європейськими лідерами.

"[Сторони] домовилися продовжувати координацію дипломатичних зусиль для припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення тривалого переговорного врегулювання", - ідеться в повідомленні Держдепу.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

За його словами, близько 30 держав, серед яких і Японія, вже заявили про готовність підтримати Україну.

21 серпня глави збройних сил США і низки європейських країн представили своїм радникам з національної безпеки варіанти гарантій безпеки для України. Як пишуть ЗМІ з посиланням на джерела, остаточні деталі ще належить опрацювати, але європейські країни нададуть "левову частку" гарантій безпеки України. Вашингтон усе ще "визначає масштаб своєї ролі".

Джерела Reuters повідомили, що одним із варіантів гарантій безпеки було відправлення європейських військ в Україну, але водночас Сполучені Штати взяли на себе командування та управління ними.

Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку в разі повторного нападу Росії. За даними Bloomberg, автором пропозиції є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Росія заявляє, що готова погодитися нагарантії безпеки для України, але лише за умови їхнього забезпечення спільно Китаєм, США та низкою європейських держав.

Що таке п'ята стаття НАТО / Інфографіка: Главред ​

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка військового

Заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін вважає, що єдиною гарантією безпеки могла б стати присутність військових НАТО або Сполучених Штатів на лінії розмежування. Однак західний світ поки що не показує свою готовність до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян - стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", - сказав Жорін.

