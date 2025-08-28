'Буде на папері': Зеленський розповів, коли з'являться гарантії безпеки

Україна та міжнародні партнери готують письмову конфігурацію гарантій безпеки.

Зеленський розкрив деталі щодо гарантій безпеки для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Україна готує з партнерами письмову конфігурацію гарантій безпеки

Їх мають представити наступного тижня

Туреччина залучає свого міністра оборони для визначення форм допомоги Україні

Україна спільно з міжнародними партнерами готує письмову конфігурацію гарантій безпеки. Її планують представити наступного тижня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами Зеленського, під час розмови сторони приділили значну увагу питанням гарантій безпеки України. Наразі над кожним компонентом майбутньої конфігурації активно працюють радники з питань національної безпеки, щоб усі деталі були максимально опрацьовані.

відео дня

"Наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі", - заявив глава держави.

Гарантії безпеки / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні

Крім цього, Зеленський розповів, що серед об'єктів, які атакувала РФ, опинилося турецьке підприємство, посольство Азербайджана у Києві, представництво Євросоюзу, Британська рада та житлові масиви.

"Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск - санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки", - наголосив він.

Президент підкреслив, що Україна готова говорити у форматі лідерів з РФ, бо "це єдиний дієвий формат". Проте, як зауважив Зеленський, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну.

Чи діятимуть безпекові гарантії

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак сумнівається в ефективності гарантій безпеки для України. На його думку, гарантії нестабільні: сьогодні існують, завтра можуть зникнути.

"Коаліції розпадаються, прем'єри і президенти йдуть у відставку, і потім змусити когось виконувати гарантії - шансів нуль", - зазначив він.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Нагадаємо, США разом із Європою розробляють гарантії безпеки для України, включно з розвідкою, системами управління та підтримкою ППО, але Росія, на думку аналітиків ISW, не погодиться на такі домовленості. Підтримка США залежить від готовності європейських країн розгорнути десятки тисяч військових в Україні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що гарантії безпеки для України повинні бути чіткими, юридично обов’язковими та ефективними. Вони мають реально захищати державу від потенційних загроз і забезпечувати стабільність у регіоні.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зазначив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди повинні максимально наближатися до умов членства в НАТО, надаючи Києву високий рівень захисту та міжнародної підтримки.

Як повідомляв Главред, високопоставлені військові керівники європейських країн активно обговорюють конкретні заходи щодо гарантій безпеки для України. Зокрема, розглядається можливість розгортання американських винищувачів F-35 у Румунії, де НАТО будує найбільшу авіабазу в Європі.

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

