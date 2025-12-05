Терорист Путін разом зі спортсменкою Кабаєвою змушують синів займатися кількома видами спорту.

Кабаєва і Путін мають спільних синів Колаж: Главред, фото: росЗМІ, сайт Кремля

У мережі виявили фото синів диктатора Путіна і російської гімнастки Аліни Кабаєвої, який вже 4 роки як намагається стерти Україну з лиця землі.

Сайт "OSINT-Бджоли" виявили у відкритому доступі два десятки фото і відео синів Путіна. Старший син - Спиридонов (Путін) Іван Володимирович, 2015 року народження. Молодший син - Спиридонов (Путін) Володимир Володимирович, 2019 року народження.

Який вигляд мають сини Путіна / Фото osintbees.com

Терорист Путін разом зі спортсменкою Кабаєвою змушують синів займатися кількома видами спорту. Більша кількість часу приділяється хокею, дзюдо і, звісно, спортивній гімнастиці.

Як виглядають сини Путіна / Фото osintbees.com

Саме завдяки турнірам, на яких з'являються хлопчики, їхні фото і можна побачити в інтернеті.

Як виглядають сини Путіна / Фото osintbees.com

Перша публічна поява ймовірного старшого сина Кабаєвої фіксується на міжнародному турнірі з художньої гімнастики "Небесна грація-2022". У складі команди "Гімнастичного клубу "Динамо-Москва" ім. Вороніна" Спиридонов узяв участь у церемонії відкриття та гала-концерті турніру.

Який вигляд мають сини Путіна / Фото osintbees.com

Роман Путіна і Кабаєвої

Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять вже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну на тлі чуток про його новий роман.

Хто така Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

