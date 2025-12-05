Коротко:
У мережі виявили фото синів диктатора Путіна і російської гімнастки Аліни Кабаєвої, який вже 4 роки як намагається стерти Україну з лиця землі.
Сайт "OSINT-Бджоли" виявили у відкритому доступі два десятки фото і відео синів Путіна. Старший син - Спиридонов (Путін) Іван Володимирович, 2015 року народження. Молодший син - Спиридонов (Путін) Володимир Володимирович, 2019 року народження.
Терорист Путін разом зі спортсменкою Кабаєвою змушують синів займатися кількома видами спорту. Більша кількість часу приділяється хокею, дзюдо і, звісно, спортивній гімнастиці.
Саме завдяки турнірам, на яких з'являються хлопчики, їхні фото і можна побачити в інтернеті.
Перша публічна поява ймовірного старшого сина Кабаєвої фіксується на міжнародному турнірі з художньої гімнастики "Небесна грація-2022". У складі команди "Гімнастичного клубу "Динамо-Москва" ім. Вороніна" Спиридонов узяв участь у церемонії відкриття та гала-концерті турніру.
Роман Путіна і Кабаєвої
Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять вже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.
За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.
Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.
Нагадаємо, раніше Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну на тлі чуток про його новий роман.
Хто така Аліна Кабаєва
Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.
