Київ під атакою балістичних ракет: у місті пролунали вибухи, працює ППО

https://glavred.net/war/kiev-pod-atakoy-ballisticheskih-raket-v-gorode-progremeli-vzryvy-rabotaet-pvo-10708442.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: Командування ПС, 126 окрема бригада територіальної оборони, Главред

У ніч проти 22 жовтня у Києві пролунали вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами, повідомили Повітряні сили України.

За інформацією відомства, зафіксовано швидкісну ціль, що рухалася з півночі на Київ.

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив повідомлення про вибухи та додав про наслідки в окремих районах: "У Голосіївському районі Києва після вибуху почалася пожежа. Всі служби прямують на місце".

відео дня

Сили ППО працюють на відбиття атак. Міська влада закликає мешканців: "Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги".

О 1:37 Повітряні сили повідомили про повторну загрозу для Києва. Після цього прогриміли повторні вибухи. Міський голова підтвердив, що ворог знову атакував балістикою. Відомо про щонайменше одну ракету, яка летить на Київ з півночі.

За словами мера, після вибухів на виклик у Дарницький район Києва виїхала бригада швидкої допомоги."Ворожа атака на столицю триває", – зазначив мер міста.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав мешканців не виступати "наводчиками для ворога" та не поширювати фото й відео, пов’язані з роботою ППО або наслідками ракетних ударів.

"Нагадую майданчикам, які на цьому заробляють, що за публікацію відповідних матеріалів передбачена реальна кримінальна відповідальність", – додав він.

Також Ткаченко повідомив про наслідки атаки в Печерському районі: за попередньою інформацією, пошкоджено двір житлового будинку та зайнялися автомобілі. Інформації про постраждалих поки немає.

Новина доповнюється . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред