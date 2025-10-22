Київ під атакою балістичних ракет: у місті пролунали вибухи, працює ППО

У ніч проти 22 жовтня у Києві пролунали вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами, повідомили Повітряні сили України.
За інформацією відомства, зафіксовано швидкісну ціль, що рухалася з півночі на Київ.
Мер столиці Віталій Кличко підтвердив повідомлення про вибухи та додав про наслідки в окремих районах: "У Голосіївському районі Києва після вибуху почалася пожежа. Всі служби прямують на місце".
Сили ППО працюють на відбиття атак. Міська влада закликає мешканців: "Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги".
О 1:37 Повітряні сили повідомили про повторну загрозу для Києва. Після цього прогриміли повторні вибухи. Міський голова підтвердив, що ворог знову атакував балістикою. Відомо про щонайменше одну ракету, яка летить на Київ з півночі.
За словами мера, після вибухів на виклик у Дарницький район Києва виїхала бригада швидкої допомоги."Ворожа атака на столицю триває", – зазначив мер міста.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав мешканців не виступати "наводчиками для ворога" та не поширювати фото й відео, пов’язані з роботою ППО або наслідками ракетних ударів.
"Нагадую майданчикам, які на цьому заробляють, що за публікацію відповідних матеріалів передбачена реальна кримінальна відповідальність", – додав він.
Також Ткаченко повідомив про наслідки атаки в Печерському районі: за попередньою інформацією, пошкоджено двір житлового будинку та зайнялися автомобілі. Інформації про постраждалих поки немає.
