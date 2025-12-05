Ресторанний скуляка: у мережі висміяли "спів" втікача Олега Винника

Коротко:
- Що зробив Олег Винник
- Як він виглядав під час концерту
Український співак Олег Винник, який втік жити за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, заспівав свою пісню "Нино" російською мовою і зганьбився живим виконанням.
Відео потрапило в соціальні мережі й українці щосили коментують живий виступ. Як виявилося, виступ артиста проходив у Німеччині.
"Скавуляка, це прямо в яблучко", "Жах", "Дно з дна", "Хто ще ходить на його концерти", "Вовк уже не той", - пишуть коментатори.
На відео чути, як Винник намагається співати, але голос у нього зривається і переходить на подобу писку.
Позиція Олега Винника
Після початку повномасштабної війни в Україні Олег Винник перестав вести публічний спосіб життя і не показувався в соцмережах. Лише влітку 2023 року він зізнався, що покинув Україну і тепер живе в Німеччині. Влітку 2025 року Винник розповів, що живе в країні, де народився його син, і в нього немає українського паспорта.
"У мене немає в Україні ніякої нерухомості, ніяких "товстих" рахунків, ніяких автомобілів. Немає навіть внутрішнього паспорта з 2000 року, живу за закордонним. Такі дива", - сказав утікач.
Зазначимо, як повідомляв Главред, Винник опублікував нове відео і стало помітно, що він дуже змінився зовні.
Раніше також у мережі виявили фото синів диктатора Путінаі російської гімнастки Аліни Кабаєвої, який вже 4 роки як намагається стерти Україну з лиця землі.
Хто така Аліна Кабаєва
Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.
