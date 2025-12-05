Ресторанний скуляка: у мережі висміяли "спів" втікача Олега Винника

Олега Винника висміяли за слабкий спів під час концерту.

https://glavred.net/starnews/restorannyy-skulila-v-seti-vysmeyali-penie-begleca-olega-vinnika-10721717.html Посилання скопійоване

Олег Винник зганьбився під час концерту / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Коротко:

Що зробив Олег Винник

Як він виглядав під час концерту

Український співак Олег Винник, який втік жити за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, заспівав свою пісню "Нино" російською мовою і зганьбився живим виконанням.

Відео потрапило в соціальні мережі й українці щосили коментують живий виступ. Як виявилося, виступ артиста проходив у Німеччині.

відео дня

"Скавуляка, це прямо в яблучко", "Жах", "Дно з дна", "Хто ще ходить на його концерти", "Вовк уже не той", - пишуть коментатори.

Винника назвали ресторанним співаком / Скриншот

На відео чути, як Винник намагається співати, але голос у нього зривається і переходить на подобу писку.

Позиція Олега Винника

Після початку повномасштабної війни в Україні Олег Винник перестав вести публічний спосіб життя і не показувався в соцмережах. Лише влітку 2023 року він зізнався, що покинув Україну і тепер живе в Німеччині. Влітку 2025 року Винник розповів, що живе в країні, де народився його син, і в нього немає українського паспорта.

Олег Винник / інфографіка: Главред

"У мене немає в Україні ніякої нерухомості, ніяких "товстих" рахунків, ніяких автомобілів. Немає навіть внутрішнього паспорта з 2000 року, живу за закордонним. Такі дива", - сказав утікач.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, Винник опублікував нове відео і стало помітно, що він дуже змінився зовні.

Раніше також у мережі виявили фото синів диктатора Путінаі російської гімнастки Аліни Кабаєвої, який вже 4 роки як намагається стерти Україну з лиця землі.

Вас також може зацікавити:

Хто така Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред