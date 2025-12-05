Рус
Дональд Трамп отримав медаль і омріяну "Премію миру", але є нюанс

Руслана Заклінська
5 грудня 2025, 20:48
Президент США став першим в історії лауреатом "Премії миру" від ФІФА.
Дональд Трамп отримав медаль і омріяну 'Премію миру', але є нюанс
Трамп отримав "Премію миру" від ФІФА / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Коротко:

  • Дональд Трамп отримав "Премію миру" від ФІФА
  • Президент став першим лауреатом новозаснованої премії
  • Трамп назвав нагороду однією з найбільших почестей у житті

Президент США Дональд Трамп став першим в історії лауреатом новозаснованої "Премії миру" від Міжнародної федерації футболу. Нагороду політику вручив президент ФІФА Джанні Інфантіно. Вручення відбулося у п'ятницю, 5 грудня, під час церемонії жеребкування чемпіонату світу-2026 з футболу.

Під час церемонії нагородження Дональд Трамп одразу ж надів золоту медаль, вручену йому Інфантіно. Після отримання премії президент США виголосив промову перед учасниками та гостями заходу.



"Це одна з найбільших почестей у моєму житті. Ми врятували мільйони та мільйони життів", - сказав Трамп.

Американський лідер також заявив, що завдяки його зусиллям вдалося зупинити війну між Індією та Пакистаном та запобігти іншим війнам. На його думку, світ тепер безпечніший, ніж торік.

"Світ є безпечнішим зараз, торік так не було. Тепер ми є справді безпечними", - заявив Трамп.

ФІФА заснувала нову щорічну "Премії миру" 5 листопала. Нагорода присуджується особам, які, на думку керівного органу світового футболу, вжили "виняткових і надзвичайних заходів для досягнення миру і тим самим об'єднали людей у всьому світі".

"У світі, який стає все більш неспокійним і розділеним, важливо визнавати видатний внесок тих, хто наполегливо працює над припиненням конфліктів і об'єднанням людей у дусі миру", - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Дивіться відео вручення Трампу "Премії миру":

Дональд Трамп отримав медаль і омріяну 'Премію миру', але є нюанс
Трамп отримав "Премію миру" / Фото: скріншот

Нобелівська премія миру - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово публічно заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію за свою посередницьку діяльність у різних міжнародних конфліктах.

У жовтні Трампа висунули на Нобелівську премію миру. Його кандидатуру підтримали лідери кількох країн, зокрема Вірменії, Азербайджану, Ізраїлю та Пакистану.

Президент Володимир Зеленський 9 жовтня заявив, що Україна готова номінувати президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він забезпечить припинення вогню в Україні. За його словами, Путін боїться перемир’я, адже після нього важко знову розв’язати повномасштабну війну.

Проте, як повідомляв Главред, Нобелівський комітет оголосив лауреаткою своєї премії миру венесуельську політичну діячку Марію Коріну Мачадо. Премію їй присудили за захист демократії та викриття порушень прав людини у своїй країні.
