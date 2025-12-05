Сонячні панелі стануть набагато дешевшими та простішими: що придумали вчені

Головна перевага розробленого методу - повна відмова від рідинно-хімічної фотолітографії.

Німецькі вчені зробили прорив у сфері виробництва сонячних панелей, представивши інноваційну технологію, здатну значно здешевити сонячну енергетику і зробити її більш екологічною.

Новий метод заснований на струменевому друці фотоелементів і може повністю замінити шкідливу і дорогу фотолітографію, пише Фокус.

Розробкою займалася команда Інституту Фраунгофера ISE за підтримки Європейського космічного агентства. Замість хімічного травлення фахівці використовували спеціальне чорнило, що плавиться, яке наносять прямо на поверхню сонячної комірки з високою точністю.

Це дає змогу формувати струмопровідні доріжки без токсичних розчинів і складних етапів очищення.

У чому суть нової технології виробництва сонячних панелей

Головна перевага розробленого методу - повна відмова від рідинно-хімічної фотолітографії, яка десятиліттями застосовувалася в сонячній енергетиці. Завдяки струменевому друку:

значно знижується собівартість сонячних панелей;

зменшується кількість небезпечних хімічних відходів;

спрощується сам виробничий ланцюжок;

скорочується енергоспоживання заводів.

Замість випаровування металу вчені застосували гальванічне осадження. Метал осідає електрохімічно тільки на тих ділянках, де немає захисного чорнила. Це виключає перевитрату дорогих матеріалів і необхідність подальшого видалення зайвого шару хімічними засобами.

Сонячні панелі для космосу стануть доступнішими

Проект уже перейшов на фінальну стадію демонстрації. Вчені планують створити повністю робочий фотоелектричний елемент для космічних супутників. У майбутньому такі панелі зможуть масово використовуватися в аерокосмічній галузі, де попит на доступні та надійні джерела енергії постійно зростає.

Раніше багатоперехідні сонячні елементи III-V-типу вважалися золотим стандартом для супутників завдяки рекордній ефективності та стійкості до радіації. Однак їхнє виробництво вимагало дорогого германію, вакуумних печей, високих температур і складної фотолітографії, що робило такі панелі вкрай дорогими.

Нова розробка дає змогу відмовитися від більшої частини цих витратних процесів.

Що це означає для ринку сонячної енергетики

Експерти впевнені: якщо технологія підтвердить ефективність у масовому виробництві, це призведе до:

здешевлення сонячних панелей;

зростання доступності альтернативної енергетики;

прискореного розвитку сонячних електростанцій;

зниження залежності від традиційних джерел енергії.

Таким чином, німецький винахід може стати одним із найбільш значущих кроків у розвитку сонячної енергетики в Європі та світі за останні роки.

