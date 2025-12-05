Рус
Результати жеребкування ЧС-2026 з футболу: Україна отримала суперників

Віталій Кірсанов
5 грудня 2025, 22:13оновлено 5 грудня, 22:44
Україна дізналася потенційних суперників на Чемпіонаті світу-2026.
У п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні в Центрі виконавчого мистецтва імені Джона Кеннеді відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2026 з футболу. Про це повідомляє сайт УЄФА.

Своїх суперників дізналися 42 збірні, які вже забронювали собі участь у турнірі, а також два ймовірні тріумфатори міжконтинентального плей-офф і чотири потенційні переможці стикових матчів європейської кваліфікації.

Команди були розподілені за чотирма кошиками відповідно до рейтингу ФІФА на листопад 2025 року. Вони сформували 12 груп по чотири команди.

На турнірі може зіграти і збірна України, якщо пройде плей-офф європейської кваліфікації.

Результати жеребкування фінальної частини ЧС-2026 з футболу:

Група А: Мексика, Південна Африка, Південна Корея, європейський плей-офф - шлях D (Данія/Північна Македонія/Чехія/Ірландія).

Група B: Канада, Катар, Швейцарія, європейський плей-офф - шлях A (Італія/Північна Ірландія/Уельс/Боснія і Герцеговина).

Група С: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, європейський плей-офф - шлях C (Туреччина/Румунія/Словаччина/Косово).

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, європейський плей-офф - шлях B(Україна/Швеція/Польща/Албанія).

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, міжконтинентальні стикові матчі - шлях 2 (Болівія/Суринам/Ірак).

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, Узбекистан, Колумбія, міжконтинентальні стикові матчі - шлях 1 (Нова Каледонія/Ямайка/ДР Конго).

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

Збірна України в плей-офф відбору ЧС-2026

Для того, щоб узяти участь у фінальному турнірі ЧС-2026, збірній України потрібно виграти ще два матчі. У півфіналі плей-офф європейського відбору наша команда 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції.

Переможець цього поєдинку у фіналі плей-оф 31 березня 2026 року розіграє путівку на Мундіаль із тріумфатором пари Польща - Албанія.

Збірна України буде номінальним господарем півфіналу плей-оф зі Швецією, а в разі успіху і фіналу проти переможця пари Польща - Албанія.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Уперше в історії на турнірі зіграють одразу 48 збірних.

Мундіаль триватиме 39 днів, за які буде зіграно 104 поєдинки, що також стане рекордом. Матчем-відкриттям турніру стане протистояння Мексики та ПАР.

Ігри пройдуть у 16 містах. У США матчі відбудуться в Атланті, Бостоні, Далласі, Х'юстоні, Канзас-Сіті, Лос-Анджелесі, Майамі, Нью-Йорку, Філадельфії, Сан-Франциско і Сіетлі. Мексика представлена Гвадалахарою, Мехіко і Монтерреєм, а Канада - Торонто і Ванкувером.

