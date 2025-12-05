Через два місяці РФ не зможе фінансувати війну: експерт назвав умову

Економічний ресурс Росії не є нескінченним.

Через два місяці РФ не зможе фінансувати війну / Колаж: Главред

Економічний ресурс Росії не є нескінченним

Особливу увагу експерт приділив ударам по нафтових портах Росії

Якщо українські Сили безпілотних систем збережуть поточну інтенсивність і ефективність далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі країни-агресора, вже через два місяці Росія може втратити можливість фінансувати війну.

З такою заявою виступив військовий експерт і розробник дрона "Довбуш" Володимир Яценко в ефірі телеканалу "1+1" під час національного телемарафону.

За його словами, економічний ресурс Росії не є нескінченним, а удари по ключових об'єктах паливно-енергетичного комплексу завдають критичної шкоди бюджету держави.

"На кожен мільйон доларів, витрачений Україною, Росії доводиться витрачати 100 мільйонів, а іноді й мільярд", - наголосив Яценко.

Експерт також зазначив, що за останні три місяці українські безпілотні підрозділи знищили близько 50% російських зенітних комплексів "Панцир". За його оцінкою, відновити такі втрати Росія найближчим часом фізично не зможе.

"У противника утворюються серйозні проломи в системі протиповітряної оборони", - заявив він.

Саме це, за словами Яценка, відкриває додаткові можливості для нанесення прицільних ударів по об'єктах нафтової промисловості РФ - ключовому джерелу доходів, за рахунок якого країна-агресор продовжує вести війну.

Особливу увагу експерт приділив ударам по нафтових портах Росії в Чорному морі, а також по танкерах так званого "тіньового флоту", які використовуються для транспортування нафти в обхід санкцій.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

"Такі удари здатні скоротити бюджет Росії на 20-30%. А це означає, що фінансування війни стане неможливим. Якщо динаміка збережеться, як за останній місяць - удари по танкерах, Новоросійську, Туапсе, - то завдання позбавити ворога фінансових можливостей цілком реальне вже протягом найближчих двох місяців", - підсумував Володимир Яценко.

