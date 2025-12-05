"Ми маємо ресурси": Сирський сказав, чи готова Україна продовжувати війну

На даному етапі російська армія намагається просуватися практично вздовж усієї лінії фронту, стверджує Сирський.

Сирський сказав, чи готова Україна продовжувати війну

Коротко:

Росіяни запускають 4-5 тисяч дронів на українські позиції щодня

Окупанти мають удвічі більше артилерійських снарядів, ніж ЗСУ

Російська сторона втрачає вбитими і пораненими близько 1-1,1 тис солдатів на день

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський розповів про своє бачення поточної ситуації на полі бою і про стратегію українського війська у війні з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

За його словами, українські війська все ще контролюють північну частину міста-фортеці Покровськ на Донеччині і продовжать боротися, щоб повернути іншу частину міста.

Крім того, як зазначив генерал, росіяни запускають 4-5 тисяч ударних дронів на українські позиції вздовж лінії фронту щодня, а також ще від 1,5 тисяч до 2 тисяч дронів, що скидають міни. Але Україна запускає таку саму кількість, і навіть більше.

"Щодо дронів, існує приблизно паритет. На даний момент, ми розгортаємо трохи більше FPV-дронів, ніж росіяни", - сказав Сирський.

Також головнокомандувач ЗСУ додав, що російські окупаційні сили досі мають удвічі більше артилерійських снарядів, ніж ЗСУ. Але дальність і смертоносність дронів під час ведення бойових дій призводить до того, що стало складніше ефективно застосовувати артилерію. Зараз 60% ударів здійснюється дронами.

Сирський підкреслив, що по всій лінії фронту, яка простягається на відстань близько 1 тис. 255 км, розгорнуто понад 710 тис. російських солдатів. Російська сторона втрачає вбитими і пораненими близько 1-1,1 тис. солдатів на день. "Більшість убитими", - сказав Сирський.

"На даному етапі російська армія намагається просуватися практично вздовж усієї лінії фронту", - зазначив генерал.

Найгарячіші напрямки фронту

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ, найзапекліші бої відбуваються навколо Покровська, Куп'янська, в район Лиману, і біля Гуляйполя.

"Українська армія здійснює стратегічну оборонну операцію, спрямовану на стримування наступу ворога, на запобігання глибшому його прориву, на спричинення максимальних втрат, а також на веденні контрнаступальних дій у тих секторах, де ми бачимо вразливість ворога", - наголосив Сирський.

Зокрема, стратегія ЗСУ полягає у виснаженні ворога, запобіганні його просуванню, утриманні української території та з одночасним нанесенням ударів у ближній тил і вглиб території Росії з метою підриву оборонних спроможностей і промислового потенціалу.

Також у Сирського запитали, чи готові українські сили і чи мають достатню кількість особового складу, щоб продовжувати боротися.

Генерал відповів: "Ми маємо ресурси продовжувати здійснювати військові операції".

Коли може закінчитися війна Росії проти України - думка нардепа

Як писав Главред, війна між Росією і Україною, за оцінкою народного депутата від "Слуги народу" і члена комітету з нацбезпеки і оборони Федора Веніславського, може завершитися до кінця 2025 року або ж до березня 2026-го.

В інтерв'ю Телеграфу зазначив, що розвиток подій рухається саме до завершення конфлікту, хоча конкретний момент може припасти як на кінець цього року, так і на перші місяці наступного.

За словами Веніславського, це скоріше перспектива найближчого часу, а не тривалий процес, і війна точно не триватиме багато років.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, підполковник, заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін вважає, що зараз недоречно вживати формулювання "лінія бойового зіткнення", оскільки її фактично не існує. Більш правильне поняття - кіл-зони, тобто розмиті "сірі зони", де перемішані позиції обох сторін. За його словами, правила війни абсолютно змінилися. Те, що існувало ще рік тому, вже не працює.

Нагадаємо, армія РФ просувається у Вовчанську на Харківщині та намагається закріпитися на руїнах міста. Українські захисники утримують позиції в південних і західних районах Вовчанська, хоча місто майже повністю зруйноване. Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Крім того, у Покровську та Мирногралі ситуація наразі важка, окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Однак, як заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук, оточення поки що немає.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

