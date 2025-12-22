Рус
РФ модернізувала дрон-камікадзе "Молнія": у ГУР розкрили нову тактику окупантів

Інна Ковенько
22 грудня 2025, 13:09
870
Тепер його використовують і для повітряної розвідки.
РФ модернізувала дрон-камікадзе "Молнія":
РФ модернізувала дрон-камікадзе "Молнія": / Колаж: Главред, фото: ГУР

Коротко:

  • Для ведення розвідки з повітря, РФ модернізувала дрон-камікадзе "Молнія"
  • Його оснастили камерою з тривісною стабілізацією та терміналом Starlink

Армія країни-терориста Росії модернізувала FPV-камікадзе "Молнія", який тепер використовують і для повітряної розвідки.

Зазначається, що РФ оснастила його камерою з тривісною стабілізацією та терміналом Starlink. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

відео дня

Раніше армія РФ застосовувала FPV-камікадзе літакового типу "Молнія", який запускався зі спеціальної катапульти та наводився на ціль оператором. Згодом противник почав використовувати модифікацію "Молнія-2" з двома двигунами на крилах, доопрацьованим фюзеляжем, збільшеною дальністю польоту та посиленою бойовою частиною.

"Наразі зафіксовано нову адаптацію цього БпЛА "Молнія-2Р", призначену для ведення повітряної розвідки. Для цього російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat (ТОВ "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ") з установленою ліцензійною операційною системою Windows 11", йдеться у повідомленні.

Окрім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 із десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією.

Для передавання відеосигналу з обох камер, телеметрії та команд керування на борту "Молніі-2Р" встановлено супутниковий термінал Starlink.

Що відомо про БпЛА "Молнія"

З листопада 2024 року українські військові та аналітики почали фіксувати застосування дрона-камікадзе під назвою "Молнія". Вперше росіяни його використали 12 листопада під час атаки на Харків.

"Молнія" - це максимально здешевлений дрон, виготовлений із фанери, картону, пластику та пінопласту. Такий підхід значно знижує собівартість і робить дрон важко помітним для українських радарів і засобів ППО.

Дрон має дві основні модифікації - з одним або двома електродвигунами. Він важить до 10 кг, несе бойову частину вагою 3–5 кг, а дальність польоту становить до 40 км.

За даними аналітиків Defense Express, все частіше ворог хизується оснащенням ударних дронів "Молнія" протитанковими мінами ТМ-62. Ці міни важать близько 10 кг, з яких понад 7 кг - це вибухова речовина. Ворог використовує такі дрони для нанесення ударів по укриттях і позиціях українських захисників.

Модернізація російської зброї - новини по темі

Як писав Главред, російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну дію. Про це повідомив український експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш". Сумарна маса бойової частини тепер сягає близько 100 кг.

Раніше "Флеш" повідомляв, що дедалі більше російських дронів "Гербера" стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує. Коли такий безпілотник ударяється об поверхню, детонатор спрацьовує і бойова частина дрона вибухає.

Крім того, Росія суттєво збільшує виробництво безпілотників. Мова йде про FPV-дрони з оптоволоконними кабелями, які ворог використовує для повітряного придушення на полі бою в Україні. Росіяни виробляють більше 50 тисяч таких дронів кожного місяця.

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

війна в Україні безпілотник дрони
