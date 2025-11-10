Рус
Гербери стали небезпечнішими: "Флеш" розкрив деталі модернізації російських дронів

Інна Ковенько
10 листопада 2025, 12:46
227
Детонатор активується під час польоту дрона, внаслідок чого при ударі він спрацьовує.
Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує
Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує / Фото: Сергій "Флеш"

Про що йдеться:

  • "Гербери" все частіше трапляються з вибухівкою всередині
  • Детонатор активується під час польоту і спрацьовує при ударі

Дедалі більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Коли такий безпілотник ударяється об поверхню, детонатор спрацьовує і бойова частина дрона вибухає, що становить додаткову небезпеку. Про це розповів фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов ("Флеш)" на своїй сторінці у Facebook.

відео дня

Експерт показав бойову частину з детонатором, яку знайшов усередині однієї з Гербер. Зазначається, що на одному фото БЧ ОФБЧ-2 з детонатором УЗ-2. На другому фото підключення БЧ всередині БПЛА.

  • Модернізація російських "Гербер"
    Модернізація російських "Гербер" Фото: Сергій Флеш
  • Модернізація російських "Гербер"
    Модернізація російських "Гербер" Фото: Сергій Флеш
  • Модернізація російських "Гербер"
    Модернізація російських "Гербер" Фото: Сергій Флеш

Флеш пояснює, що від польотного контролера надходить сигнал на реле, яке замикається і подає напругу від трьох акумуляторів на роз'єм детонатора. Це, ймовірно, відбувається за критерієм висоти.

"Цей сигнал не підриває БЧ, як багато хто думає. Цей сигнал ставить детонатор на бойовий взвод. Така схема дозволяє екіпажу, який запускає Герберу, не ризикувати. Тобто активація детонатора відбувається під час польоту. Під час удару об землю детонатор спрацьовує і БЧ вибуха", -пояснює фахівець.

Експерт попереджає, що детонатор може не спрацювати при плавній посадці, однак при цьому він залишається на бойовому взводі. Він додає, що такий дрон не варто кидати або везти в багажнику.

"Основна помилка, яка може коштувати життя: це не електродетонатор. Не треба думати, що ви відкусили дроти або відключили роз'єм і все буде добре. Детонатор БЧ уже перебуває в бойовому положенні", - зазначає він.

Модернізація російської зброї - новини по темі

Як писав Главред раніше, росіяни росіяни модернізували ударні БпЛА типу "Shahed". Дрон став маневровнішим та швидшим і може літати на більшій висоті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, у Сумах нещодавно виявили новий дрон РФ - ударний безпілотник БМ-35 із тепловізором. Він атакував Суми пізно ввечері 28 вересня. Про це повідомив український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Крім того, Росія суттєво збільшує виробництво безпілотників. Мова йде про FPV-дрони з оптоволоконними кабелями, які ворог використовує для повітряного придушення на полі бою в Україні. Росіяни виробляють більше 50 тисяч таких дронів кожного місяця. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

