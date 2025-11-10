Гербери стали небезпечнішими: "Флеш" розкрив деталі модернізації російських дронів

Детонатор активується під час польоту дрона, внаслідок чого при ударі він спрацьовує.

Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує / Фото: Сергій "Флеш"

Про що йдеться:

"Гербери" все частіше трапляються з вибухівкою всередині

Детонатор активується під час польоту і спрацьовує при ударі

Дедалі більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Коли такий безпілотник ударяється об поверхню, детонатор спрацьовує і бойова частина дрона вибухає, що становить додаткову небезпеку. Про це розповів фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов ("Флеш)" на своїй сторінці у Facebook.

Експерт показав бойову частину з детонатором, яку знайшов усередині однієї з Гербер. Зазначається, що на одному фото БЧ ОФБЧ-2 з детонатором УЗ-2. На другому фото підключення БЧ всередині БПЛА.

Флеш пояснює, що від польотного контролера надходить сигнал на реле, яке замикається і подає напругу від трьох акумуляторів на роз'єм детонатора. Це, ймовірно, відбувається за критерієм висоти.

"Цей сигнал не підриває БЧ, як багато хто думає. Цей сигнал ставить детонатор на бойовий взвод. Така схема дозволяє екіпажу, який запускає Герберу, не ризикувати. Тобто активація детонатора відбувається під час польоту. Під час удару об землю детонатор спрацьовує і БЧ вибуха", -пояснює фахівець.

Експерт попереджає, що детонатор може не спрацювати при плавній посадці, однак при цьому він залишається на бойовому взводі. Він додає, що такий дрон не варто кидати або везти в багажнику.

"Основна помилка, яка може коштувати життя: це не електродетонатор. Не треба думати, що ви відкусили дроти або відключили роз'єм і все буде добре. Детонатор БЧ уже перебуває в бойовому положенні", - зазначає він.

