Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ нарощує виробництво потужної зброї: аналітики назвали загрозу для України

Анна Косик
9 вересня 2025, 09:33
816
Українські системи РЕБ наразі не справляються з таким типом зброї на фронті.
fpv-дрон
Росіяни почали виробляти більше FPV-дрон дронів на оптоволокні / Колаж: Главред, ілюстративні фото: УНІАН, Мінцифри

Що повідомили аналітики:

  • Росія вдвічі збільшила виробництво дронів на оптоволокні
  • Безпілотники РФ стійкі до українських засобів РЕБ
  • Окупанти більш ефективні на полі бою завдяки оптоволоконним FPV-дронам

Країна-агресорка Росія суттєво збільшує виробництво безпілотників. Мова йде про FPV-дрони з оптоволоконними кабелями, які ворог використовує для повітряного придушення на полі бою в Україні.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни виробляють більше 50 тисяч таких дронів кожного місяця.

відео дня

Росія подвоїла виробництво оптоволоконних безпілотників

Генеральний директор Науково-виробничого центру "Ушкуйник" Олексій Чадаєв заявив, що у 2025 році Росія подвоїла виробництво дронів з оптоволоконними кабелями.

Аналітики пояснили, чим небезпечне масштабування виробництва в РФ

Російські оптоволоконні безпілотники небезпечні тим, що стійкі до засобів радіоелектронної боротьби України. Це дає окупантам переваги на полі бою.

Зокрема росіяни наносять точкові удари по бронетехніці, наземним лініям зв'язку, перекиданням військ і системам РЕБ ЗСУ. Це усе спрацювало проти українських оборонців, адже ворог підвищив ефективність перехоплення лінії зв'язку України у лісових районах, наприклад, Серебрянському лісництві.

Росія працює над масштабуванням виробництва і інших дронів

Главред писав, що за інформацією джерела CNN в українській розвідці, Росія планує виробляти понад 6 тисяч дронів типу Шахед щомісяця. Водночас Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) виявив, що вартість Шахед-136 варіюється від 20 тисяч до 50 тисяч доларів за один дрон, що значно дешевше, ніж у 2022 році.

Виробництво та застосування дронів росіянами - останні новини

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що Росія здатна за добу виготовляти не більше 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" і безпілотники-обманки.

РФ нарощує виробництво потужної зброї: аналітики назвали загрозу для України
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Напередодні ЗМІ писали, що Росія стала першою у найважливішій модернізації FPV-дронів - додаванні кабелю з оптоволокна, який з'єднує безпілотник з пілотом.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами військових, противник почав активно використовувати FPV-дрони на оптоволокні для ураження логістики Сил оборони України, а також мінування логістичних шляхів ЗСУ.

Більше новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони новини України FPV
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україні загрожує серйозний дефіцит ракет для ППО: ЗМІ назвали причину

Україні загрожує серйозний дефіцит ракет для ППО: ЗМІ назвали причину

11:35Війна
Влада Росії намагалась приховати: в ГУР розкрили деталі масштабних вибуів у Пензі

Влада Росії намагалась приховати: в ГУР розкрили деталі масштабних вибуів у Пензі

11:23Війна
У Зеленського назвали дві країни, які здатні змусити Путіна закінчити війну

У Зеленського назвали дві країни, які здатні змусити Путіна закінчити війну

10:37Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

Китайський гороскоп на сьогодні 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

Гороскоп на сьогодні 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

Гороскоп на сьогодні 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Розвалила сім'ю і лишилась без грошей: Повалій розплатилась за зраду України

Розвалила сім'ю і лишилась без грошей: Повалій розплатилась за зраду України

Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт Мозгового

Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт Мозгового

Останні новини

11:35

Україні загрожує серйозний дефіцит ракет для ППО: ЗМІ назвали причину

11:31

Він відповідав за це: несподівана причина від'їзду Галкіна і Пугачової з РФ

11:23

Влада Росії намагалась приховати: в ГУР розкрили деталі масштабних вибуів у Пензі

10:43

В Буковелі пройшли всеукраїнські змагання ветеранів "Strong Spirits Games"

10:37

У Зеленського назвали дві країни, які здатні змусити Путіна закінчити війну

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
10:36

Так називали шанованих людей: які прізвища давали "топ-українцям"

10:22

"Громадянська позиція — така справа": на захист Каменських стала зіркова хрещена

10:21

Презентація iPhone 17: усі характеристики та де дивитися трансляцію

10:19

Публічна образа: ображений розлученням Пресняков зважився на зухвалий вчинок

Реклама
09:47

"Не превентивний удар": названо несподівану ціль масованого удару по Донецьку

09:34

Путін не готовий до миру: аналітики ISW сказали, що стоїть за атаками РФ по Україні

09:33

РФ нарощує виробництво потужної зброї: аналітики назвали загрозу для України

09:21

Що потрібно зробити з полуницею восени: важливо встигнути до морозів

09:11

У путіністки Симоньян рак: що з нею сталося в лікарні

09:00

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 вересня (оновлюється)

08:21

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Мав 35 компонентів з США: з'явилися нові деталі удару Іскандера по Кабміну

08:10

Як у РФ масово намагаються виправдати удар по КабмінуПогляд

08:09

"До Різдва миру не буде": в Італії дали прогноз щодо завершення війни в Україні

07:02

Новий етап війни: візит до Китаю посилив агресію Путіна - The TimesФото

Реклама
06:10

Як навчаннями Захід-2025 Росія намагається прикрити свою військову немічПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

05:27

Від чихуахуа до бігля: які породи собак живуть найдовше

04:30

Справжній поштовх долі: шістьох знаків зодіаку накриє хвилею любові 9 вересня

04:06

"Все може повторитись": колишній в'язень Путіна спрогнозував майбутнє Росії

03:30

Неймовірне відкриття: учений знайшов загублену Атлантиду і назвав точне місце

02:48

Ракети летіли одна за одною: момент удару по Кабміну потрапив на відеоВідео

02:06

Ворог атакує на кількох напрямках: Генштаб назвав найактивніші ділянки

02:00

56-річна зірка "Друзів" підтвердила новий роман

01:25

Грошовий прорив уже з понеділка: яким знакам зірки обіцяють кар’єрний ривок

01:09

Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

00:55

Чому нижня частина корабля червона: несподіваний зв’язок між кольором і ефективністю

00:03

Плани ворога на Донбасі: в ВСУ розповіли, які міста можуть опинитися під прицілом

08 вересня, понеділок
23:09

Влупить +11 і литимуть грозові дощі: найближчими годинами погіршиться погода

23:05

"Сниться один і той самий сон": Брітні Спірс звернулася до хворого Елтона Джона

23:00

Український футболіст опинився в центрі фінансового скандалу – про що йдеться

22:20

Небезпечна самовпевненість: чому Путін змінив тактику обстрілів після візиту до Китаю

22:16

Земля починає обертатись швидше - вчені розповіли про загрозу для людства

22:09

Українська супермодель Сніжана Онопко повінчалася з чоловіком

21:17

Чому в деяких авто є четверта педаль - розкрито справжнє призначення

Реклама
21:13

"Чекаємо 200-х генералів": в Донецьку прогриміли потужні вибухи, місто в димуВідео

21:11

Різкий стрибок євро, гривня обвалилась: новий курс валют на 9 вересня

20:55

Почне червоніти за лічені дні: простий спосіб прискорити дозрівання перцю у вересніВідео

20:17

РФ вдарила по Кабміну балістичною ракетою Іскандер - ОП

20:15

Чи можна носити одяг померлих та речі з секонд-хенду - священник дав порадуВідео

20:07

Росія обрала нову ціль для ударів по Україні - про що йдеться

19:48

Вони не знають, що таке поломки: топ-5 вживаних седанів, які не бояться пробігу

19:41

Води по коліно, все заливає стрімкими потоками: Київ накрив сильний штормВідео

19:36

За ціною "однушки" в Києві: що відомо про обручку Даші Квіткової

19:35

"Лише початок": Мерц розкрив справжні плани Путіна щодо війни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти