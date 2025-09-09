РФ нарощує виробництво потужної зброї: аналітики назвали загрозу для України

Українські системи РЕБ наразі не справляються з таким типом зброї на фронті.

Росіяни почали виробляти більше FPV-дрон дронів на оптоволокні / Колаж: Главред, ілюстративні фото: УНІАН, Мінцифри

Що повідомили аналітики:

Росія вдвічі збільшила виробництво дронів на оптоволокні

Безпілотники РФ стійкі до українських засобів РЕБ

Окупанти більш ефективні на полі бою завдяки оптоволоконним FPV-дронам

Країна-агресорка Росія суттєво збільшує виробництво безпілотників. Мова йде про FPV-дрони з оптоволоконними кабелями, які ворог використовує для повітряного придушення на полі бою в Україні.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни виробляють більше 50 тисяч таких дронів кожного місяця.

Росія подвоїла виробництво оптоволоконних безпілотників

Генеральний директор Науково-виробничого центру "Ушкуйник" Олексій Чадаєв заявив, що у 2025 році Росія подвоїла виробництво дронів з оптоволоконними кабелями.

Аналітики пояснили, чим небезпечне масштабування виробництва в РФ

Російські оптоволоконні безпілотники небезпечні тим, що стійкі до засобів радіоелектронної боротьби України. Це дає окупантам переваги на полі бою.

Зокрема росіяни наносять точкові удари по бронетехніці, наземним лініям зв'язку, перекиданням військ і системам РЕБ ЗСУ. Це усе спрацювало проти українських оборонців, адже ворог підвищив ефективність перехоплення лінії зв'язку України у лісових районах, наприклад, Серебрянському лісництві.

Росія працює над масштабуванням виробництва і інших дронів

Главред писав, що за інформацією джерела CNN в українській розвідці, Росія планує виробляти понад 6 тисяч дронів типу Шахед щомісяця. Водночас Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) виявив, що вартість Шахед-136 варіюється від 20 тисяч до 50 тисяч доларів за один дрон, що значно дешевше, ніж у 2022 році.

Виробництво та застосування дронів росіянами - останні новини

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що Росія здатна за добу виготовляти не більше 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" і безпілотники-обманки.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Напередодні ЗМІ писали, що Росія стала першою у найважливішій модернізації FPV-дронів - додаванні кабелю з оптоволокна, який з'єднує безпілотник з пілотом.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами військових, противник почав активно використовувати FPV-дрони на оптоволокні для ураження логістики Сил оборони України, а також мінування логістичних шляхів ЗСУ.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

