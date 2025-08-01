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У Харкові приліт БпЛА "Молнія" біля багатоповерхівки: серед постраждалих - діти

Руслана Заклінська
1 серпня 2025, 22:08оновлено 1 серпня, 22:57
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Російський безпілотник типу "Молнія" поцілив біля багатоповерхового будинку в Київському районі Харкова.
У Харкові приліт БпЛА 'Молнія' біля багатоповерхівки: серед постраждалих - діти
У Харкові приліт дрона "Молнія" біля багатоповерхівки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash, скріншот

Що відомо:

  • Російський безпілотник типу "Молнія" атакував Харків
  • Внаслідок удару постраждали 10 людей
  • Серед постраждалих троє дітей - 9-річний та 10-річний хлопчики і 5-місячне немовля

Увечері 1 серпня російські війська атакували Харків ударним безпілотником типу "Молнія". Внаслідок удару постраждали десятеро людей, серед яких троє дітей. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

"Ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова", - написав Терехов.

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Через удар російського безпілотника пошкоджено щонайменше два житлові багатоповерхові будинки та один автомобіль. Терехов наголосив, що у місті постраждало десять людей, з яких троє дітей. Серед постраждалих п'ятимісячне немовля.

За даними голови Харківської ОВА, також від удару постраждали 9-річний та 10-річний хлопчики. П'ятеро постраждалих шпиталізували, ще пʼятеро - отримали допомогу медиків на місці.

Синєгубов розповів, що серед госпіталізованих - 32-річна жінка, 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик. Всі постраждалі перебувають під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.

За його словами, влучання БпЛА типу "Молнія" відбулося в дерево. Пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку.

"Росіяни ж продовжують атакувати дронами цивільні міста. Харків, знову постраждали звичайні люди після удару. "Геополітик", після розмов на лавці, просто бʼє по цивільних, розповідаючи про готовність говорити про мир", - написав керівник Офісу президент Андрій Єрмак.

Що відомо про БпЛА "Молнія"

З листопада 2024 року українські військові та аналітики почали фіксувати застосування дрона-камікадзе під назвою "Молнія". Вперше росіяни його використали 12 листопада під час атаки на Харків.

"Молнія" - це максимально здешевлений дрон, виготовлений із фанери, картону, пластику та пінопласту. Такий підхід значно знижує собівартість і робить дрон важко помітним для українських радарів і засобів ППО.

Дрон має дві основні модифікації - з одним або двома електродвигунами. Він важить до 10 кг, несе бойову частину вагою 3–5 кг, а дальність польоту становить до 40 км.

За даними аналітиків Defense Express, все частіше ворог хизується оснащенням ударних дронів "Молнія" протитанковими мінами ТМ-62. Ці міни важать близько 10 кг, з яких понад 7 кг - це вибухова речовина. Ворог використовує такі дрони для нанесення ударів по укриттях і позиціях українських захисників.

Удар РФ по Києву 31 липня - новини за темою

У ніч на 31 липня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву. Одним із головних об'єктів атаки стала житлова багатоповерхівка у Святошинському районі.

Однією з жертв атаки став шестирічний хлопчик Матвій. Його дістали з-під завалів ще живим, але після двох годин боротьби медики не змогли врятувати дитину.

Також загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. У момент ракетного удару вона перебувала вдома разом із батьком.

Як повідомляв Главред, серед загиблих також є вихователька Іванковичівського ліцею Наталія Гайова, її два сини віком 17 і 22 роки та рідний брат. Їхня мати та ще один брат вижили.

Цей удар по Києву став одним із наймасштабніших за останні місяці та підтверджує цілеспрямоване знищення Росією цивільної інфраструктури та мирного населення.

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Про персону: Олег Синєгубов

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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