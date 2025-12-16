Рус
Українцям доведеться розщедритись: у скільки обійдеться новорічний стіл-2026

Марія Николишин
16 грудня 2025, 15:07
Салати та алкогольні напої стануть найдорожчими "зірками" столу.
Українцям доведеться розщедритись: у скільки обійдеться новорічний стіл-2026
Вартість новорічного столу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Вартість новорічного столу зросте на 10,7 %
  • Вартість бюджетного варіанту для 4-х осіб становитиме 3980 грн
  • За делікатеси доведеться додатково заплатити ще близько 813 гривень

Новорічний стіл на 2026 рік із традиційних страв на родину з 4-х осіб обійдеться українцям у 3980 гривень. Це на 10,7 % більше, ніж торік. Про це Главреду повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Відомо, що для розрахунку аналітики використали новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Так, розрахунки свідчать, що салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 406,87 грн. Це на 5,8 % більше, ніж при святкуванні Нового 2025 року. Найдорожчим інгредієнтом страви в цьому році стала ковбаса – 180 грн за 0,5 кг.

Водночас, за рахунок значного зниження цін на овочі, у поточному році вартість салату "Оселедець під шубою" (1,570 кг продуктів) становить 174,83 грн. Це лише на 4,0 % перевищить торішній показник у 168,20 грн.

Варто зауважити, що м’ясні страви та нарізка за рік подорожчали суттєвіше – на 23%. За майже 3 кілограми продуктів, серед яких ковбаса, бекон, свинячий биток та куряче філе, доведеться віддати 1269 гривень. Найбільше з цього переліку здорожчала курятина (+40%). Загалом, вартість 2,850 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 1269 грн.

Ціни на овочі та фрукти зможуть порадувати. Овочі, які також є інгредієнтами для салатів (картопля, гриби, солодкий перець, свіжі огірки та помідори), на столі вартуватимуть приблизно 473 гривні (-5%). Фрукти подешевшали ще сильніше (-22%). За мандарини, банани та один лимон доведеться заплатити 200 гривень.

Алкогольні напої до святкового столу обійдуться у 278 грн за 0,5 л бренді (+6%) та 239 грн за 0,75 л шампанського (+14%). Безалкогольні напої подорожчали ще більше (+34%) і коштуватимуть 149 грн.

Таким чином, вартість бюджетного варіанту новорічного столу для українців становитиме 3980 грн (+10,7 %).

Водночас, сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 813 грн. В залежності від виробника баночка червоної ікри (100 г) обійдеться в середньому у 469 грн, а 180 г червоної риби – у 344 грн.

Відтак вартість новорічного столу з делікатесами складе 4793 грн (+10,6%).

Скільки коштуватиме різдвяна вечеря

В Інституті аграрної економіки раніше повідомляли, що різдвяна вечеря з дванадцяти традиційних страв у 2025 році обійдеться середньостатистичній українській родині приблизно в 1374 гривень.

Зазначається, що найдорожчими стравами залишаються смажена риба, кутя та узвар.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні в розпалі сезон зимових фруктів. Це вже помітно відображається на цінах. Наприклад, улюблені зимові фрукти багатьох українців апельсини знизились у ціні.

Економіст Володимир Чиж заявив, що з наближенням різдвяно-новорічних свят вартість яєць в українських супермаркетах піднімається. Такий тренд, ймовірно, збережеться і на початку 2026 року.

Крім того, напередодні новорічних свят в Україні спостерігається помітне підвищення попиту на тепличні помідори. Ціни на імпортні томати зросли.

Про джерело: Інститут аграрної економіки

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"— це науково-дослідна установа, яка займається дослідженнями в галузі економіки сільського господарства, агропромислового комплексу та розвитку сільських територій.
Підпорядковується Національній академії аграрних наук України (НААН).

