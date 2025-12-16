План засекретили - розкрито, коли війська країн-союзників можуть з'явитись в Україні

Країни "Коаліції охочих" узгодили між собою документ та визначили "ролі" у системі безпеки України на землі, в небі та в морі, зазначив Зеленський.

Коли війська країн-союзників можуть з'явитись в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Про що сказав Зеленський:

Понад 30 країн вже визначили свою роль у підтриманні безпеки для України

"Коаліція охочих" узгодила документ щодо підтримки України

Умови угоди не розголошуватимуться до припинення бойових дій

Понад три десятки держав, що входять "Коаліції охочих", уже визначилися зі своїми потенційними ролями у системі безпеки для України, однак перейти до практичної реалізації цього формату можна буде лише після припинення бойових дій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Гаазі, коментуючи питання міжнародних безпекових сил для України.

"У нас є 30 плюс країн у Коаліції охочих. І кожна країна вже здебільшого розуміє свою роль, чи обсяг підтримки, і хто готовий забезпечити війська в Україні", — зазначив президент.

Глава держави повідомив, що учасники коаліції спільно вирішили не оприлюднювати відповідний документ, оскільки йдеться про гарантії безпеки, які набудуть чинності тільки після фактичного припинення бойових дій на фронті.

"Ми між собою узгодили, що цей документ не поширюємо, тому що Коаліція охочих вирішила: вона готова забезпечити Україні гарантії безпеки лише після припинення вогню. Це було спільне рішення", — пояснив Зеленський.

Зеленський також наголосив, що характер участі кожної країни залежить від її конституційних норм і національного законодавства, тому формати підтримки можуть суттєво відрізнятися.

За його словами, нині робота в межах коаліції координується Францією та Великою Британією, які підготували спільний план безпекової підтримки. Водночас до ініціативи готові долучитися багато інших держав.

"Це все про безпеку — на землі, в небі та в морі", - додав він.

Він уточнив, що деякі країни вже висловили намір надати підтримку на суходолі, а також у повітрі й на морі, однак конкретні механізми такої підтримки визначать лише після встановлення режиму припинення вогню.

Скільки миротворчих військ може з'явитися в Україні - думка експерта

Як раніше писав Главред, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач, оцінюючи можливу чисельність миротворчого контингенту союзників в Україні, зазначив, що наразі обговорюють діапазон у 100–150 тисяч військових, а найбільш реалістичною виглядає цифра близько 120 тисяч. За його словами, це фактично повноцінна армія, співставна за масштабами з українськими Збройними силами до початку повномасштабної війни.

Чисельність армій країн-членів НАТО в Європі, які можуть теоретично надіслати миротворців до України / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у разі повторної агресії Росії проти України Сполучені Штати готові надати військову відповідь Кремлю. Така можливість закладена в пакет гарантій безпеки, який нині перебуває на стадії обговорення, повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Європейські лідери презентували спільно погоджений план безпекових гарантій для України. Він передбачає захист повітряного простору та морських комунікацій, створення багатонаціональних сил підтримки, а також запровадження механізму контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Сполучені Штати спільно з європейськими партнерами продовжують роботу над формуванням ефективних гарантій безпеки для України. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

