У Путіна відповіли на ідею різдвяного перемир'я й відзначилися порцією цинізму

Прессекретар Путіна заявив, що РФ хоче миру, а не перемир'я.

https://glavred.net/war/u-putina-otvetili-na-ideyu-rozhdestvenskogo-peremiriya-i-otlichilis-porciey-cinizma-10724573.html Посилання скопійоване

У Кремлі відхрестилися від різдвяного перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, 24 ОМБр імені короля Данила

Що сказав Пєсков:

РФ нібито хоче миру, а не перемир'я

Перепочинок нібито дасть Україні підготуватися до продовження війни

Росія прагне досягти своїх цілей і зупинити війну

Росія відкинула пропозицію щодо різдвяного перемир’я з Україною, яку напередодні озвучив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Москва нібито не зацікавлена у тимчасових паузах. Про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.

За його словами, подальший хід подій зараз залежить від того, чи зможуть Україна та Росія вийти на повноцінну угоду, про яку раніше заявляв президент США Дональд Трамп. Речник Путіна наголосив, що позиція Москви у цьому питанні нібито залишається "добре відомою, послідовною, прозорою та зрозумілою як для американців, так і для української сторони".

відео дня

Пєсков відкрито заявив, що Росія не бачить сенсу в перемир'ї, оскільки вважає це можливістю для України підготуватися до подальшої оборони.

"Ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", - цинічно заявив речник Путіна.

Попри те, що саме РФ є агресором, який розв'язав повномасштабну війну, Пєсков додав, що Кремль нібито прагне "зупинити війну", але виключно шляхом "досягнення своїх цілей". Фактично це означає продовження бойових дій до виконання ультиматумів РФ, які включають територіальні поступки з боку України.

Чи погодиться Путін коли-небудь на паузу у війні - прогноз генерала США

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес переконаний, що російський лідер Володимир Путін не розглядатиме перемир’я, поки вважає, що Захід може здатися або не підтримує Україну рішуче. За його словами, шанс на паузу у війні з’явиться лише тоді, коли Кремль усвідомить, що не здатен перемогти, а США, Європа та союзники нададуть Україні повну підтримку.

Годжес також наголосив на важливості ударів по російській енергетиці, оскільки послаблення нафтогазового сектору РФ ускладнить фінансування війни.

"Лише коли Путін зрозуміє, що програє, він почне думати про перемир’я", - додав генерал.

Перемир'я на Різдво - новини за темою

Нагадаємо, 15 грудня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що подальший розвиток подій залежить від Росії. Європейці, США та Україна підготували пропозиції для Кремля, а тепер "м’яч на російському полі". Мерц висловив сподівання, що хоча б на Різдво бойові дії тимчасово припиняться, що може стати початком конструктивних переговорів і тривалого миру в Україні.

Також Мерц зазначив, що війна здебільшого шкодить цивільним. Тим часом, за даними Sky News, на зустрічі США та України вдалося врегулювати близько 90% спірних питань, зосередившись на гарантіях безпеки.

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський заявив, що Україна погодиться на енергетичне перемир’я, якщо Росія буде готова. У Кремлі відповіли, що працюють не над перемир’ям, а над "довгостроковим миром".

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред