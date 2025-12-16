Рус
Світло лише 2-4 години на добу: названо міста, що опиняться під ударом взимку

Дар'я Пшеничник
16 грудня 2025, 12:36
Найгірша ситуація у Херсоні, Чернігові та Києві.
Графіки відключень посилять через морози / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Морози можуть скоротити світло до 2–4 годин на добу
  • Найгірше буде у Херсоні, Чернігові, Києві
  • Харків без відключень через особливий статус

Українська енергосистема опиниться на межі можливостей, якщо країну накриє тижневий мороз нижче -10°C. Про це попередив голова "Укренерго" Володимир Зайченко, наголосивши: у таких умовах споживання стрибне настільки, що ані імпорт, ані внутрішня генерація не зможуть повністю покрити потреби населення.

Потенційні наслідки холодового удару та регіональні ризики пояснив в інтерв’ю "Телеграфу" енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики та аналітик Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

Споживання зросте на 20%, підстанції не витримають

За словами Ігнатьєва, при температурах -10°C і нижче навантаження на мережу різко збільшується через масове використання електроопалення. Такий стрибок — близько 20% — стає критичним для підстанцій, які й так працюють у режимі аварійних ремонтів.

Експерт наголошує: мова не про повний блекаут, але про значне посилення графіків. У разі тривалих морозів українці можуть отримувати світло лише 2–4 години на добу.

Хто постраждає найбільше

Ігнатьєв окреслив регіони, де ситуація може стати найскладнішою:

  • Чернігівська область — усі підстанції зазнали ударів, резервів майже немає.
  • Сумська область — критичний дефіцит пропускної здатності.
  • Херсон, Чернігів і Київ — очікуються найжорсткіші графіки.

Водночас області з власною генерацією матимуть помітно м’якші відключення.

Окремо експерт підкреслив: Харків залишається без відключень через особливий статус прифронтового міста та специфіку його енергоживлення.

Чому не можна "поділити світло порівну"

Попри поширене запитання, "Укренерго" фізично не може рівномірно розподілити електроенергію між усіма регіонами. Навіть якщо в одній області є надлишок генерації, передати її в іншу часто неможливо — через зруйновані підстанції та пошкоджені лінії.

Ігнатьєв пояснює: проблема не лише у виробництві, а й у логістиці електроенергії. Частина мережі втратила здатність транспортувати необхідні обсяги, і це обмежує можливість балансування.

Чи є загроза розділення енергосистеми України – думка експерта

Як писав Главред, Росія цілеспрямовано б’є по ключових елементах енергетичної інфраструктури України, намагаючись порушити стабільну роботу об’єднаної енергосистеми та ускладнити перерозподіл електроенергії між регіонами. Такі дії підвищують техногенні ризики й створюють додаткові загрози для прикордонних і прифронтових областей.

Про це в ефірі Українське Радіо заявив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національний інститут стратегічних досліджень.

За його словами, атаки спрямовані на високовольтні лінії та підстанції, що забезпечують зв’язок між регіонами, зокрема Чернігівщиною, Одещиною та Донеччиною.

"На жаль, зараз РФ намагається досягти двох своїх цілей. Основна — порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, тобто відокремити її, поділивши навпіл", — пояснив Рябцев.

Експерт наголосив, що у разі реалізації такого сценарію відновлення електропостачання у постраждалих регіонах може значно ускладнитися, а навантаження на систему зростатиме.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко говорив, що по всій Україні можуть запровадити аварійні та погодинні відключення електроенергії у випадку, якщо морози триватимуть довго.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Також Главред писав, що Київ та Лівобережна частина України до завершення зимового періоду в середньому матимуть дві–чотири черги відключень електроенергії, що еквівалентно 8–16 годинам без світла на добу.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку".

Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

