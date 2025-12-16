'Мінуси' будуть і вдень, і вночі: відома дата значного похолодання в Україні

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у середу
- Коли в Україну прийде похолодання
Погода в Україні у середу, 17 грудня, у більшості областей буде хмарною, істотних опадів не очікується. Лише в західних областях світитиме сонечко. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Антициклон міцно сидить над південною частиною Європи, ближче до Балкан, і закидає своїм високим атмосферним тиском до України", - заявила вона.відео дня
Відомо, що температура повітря завтра протягом дня передбачається в межах +2…+5 градусів, на заході та у південній частині +4…+10 градусів, лише у Запоріжжі буде +2…+4 градуси.
"Вітер переважно південного напрямку, помірний, часом рвучкий. Вранці та ввечері тумани", - додала синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві в середу погода не зазнає особливих змін, опадів не очікується. Найближчої ночі в столиці очікується +2 градуси, а завтра вдень +5 градусів.
Коли чекати на похолодання
Діденко також розповіла, що найближче похолодання з "мінусами" і вночі, і вдень ймовірне з 26 грудня.
"Але й це орієнтовне похолодання з 26-го грудня не буде переконливим. Зима нас любить", - підсумувала вона.
Погода в Україні у січні
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух говорила, що температура повітря в Україні у січні може бути на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму.
За її словами, середня за місяць температура повітря може коливатися від 1-2 градусів тепла на півдні до -3 і нижче - у північних та північно-східних областях.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, на 16 грудня синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікується туман з видимістю 200-500м.
Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тобто антициклональний характер погоди, істотні опади малоймовірні.
Метеоролог Ігор Кібальчич заявляв, що протягом тижня в Україні очікуються мокрий сніг та дощ переважно на Лівобережжі. Також місцями можливий туман та ожеледиця.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
