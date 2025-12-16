'Мінуси' будуть і вдень, і вночі: відома дата значного похолодання в Україні

Синоптикиня сказала, що антициклон все ще впливає на погоду в Україні.

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / фото: УНІАН

Якою буде погода у середу

Коли в Україну прийде похолодання

Погода в Україні у середу, 17 грудня, у більшості областей буде хмарною, істотних опадів не очікується. Лише в західних областях світитиме сонечко. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Антициклон міцно сидить над південною частиною Європи, ближче до Балкан, і закидає своїм високим атмосферним тиском до України", - заявила вона. відео дня

Відомо, що температура повітря завтра протягом дня передбачається в межах +2…+5 градусів, на заході та у південній частині +4…+10 градусів, лише у Запоріжжі буде +2…+4 градуси.

"Вітер переважно південного напрямку, помірний, часом рвучкий. Вранці та ввечері тумани", - додала синоптикиня.

Погода 17 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві в середу погода не зазнає особливих змін, опадів не очікується. Найближчої ночі в столиці очікується +2 градуси, а завтра вдень +5 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли чекати на похолодання

Діденко також розповіла, що найближче похолодання з "мінусами" і вночі, і вдень ймовірне з 26 грудня.

"Але й це орієнтовне похолодання з 26-го грудня не буде переконливим. Зима нас любить", - підсумувала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні у січні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух говорила, що температура повітря в Україні у січні може бути на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму.

За її словами, середня за місяць температура повітря може коливатися від 1-2 градусів тепла на півдні до -3 і нижче - у північних та північно-східних областях.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 16 грудня синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікується туман з видимістю 200-500м.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тобто антициклональний характер погоди, істотні опади малоймовірні.

Метеоролог Ігор Кібальчич заявляв, що протягом тижня в Україні очікуються мокрий сніг та дощ переважно на Лівобережжі. Також місцями можливий туман та ожеледиця.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

